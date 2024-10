'Cada cliente monta seu próprio lanche com tudo que puder', informa Tarcizio Vanderlei, do Tunay Lanches

Quantas pessoas não recorrem àquele tradicional “podrão” em alguma madrugada para espantar a larica ou tentar mitigar os efeitos de uma hipotética ou vindoura ressaca? Estamos falando de sanduíches foragidos do império artesanal e que encerram com chave de ouro – e gordura impregnada entre os dentes – noitadas boêmias de Belo Horizonte.



Nessa toada, ou pelo puro prazer de apreciar os sabores de um bom sanduíche e sentir o cheiro de fumaça da chapa no ar, o Estado de Minas indica seis endereços gastronômicos da cidade que funcionam até bem depois da meia-noite. No entanto, atente-se aos horários, pois não é em todo dia que esses “podrões” poderão te “salvar”.



Prepare tanto seu paladar e seu olfato quanto sua agenda para se transportar a esses redutos culinários e portadores de cultura mineira.



Tunay Lanches



Em 1991, utilizando um carrinho de mão, Tarcizio Vanderlei vendia cada cachorro-quente a R$ 0,50. “Era só pão e salsicha. Comecei com meu primo, na Rua Tomé de Souza com a Avenida Cristóvão Colombo. Depois de um tempo, fomos para a Avenida Getúlio Vargas, próximo à praça (Diogo de Vasconcelos)”, recorda.



Ao longo dos anos, atento às sugestões da clientela, o proprietário e chapeiro do Tunay Lanches incrementou seu cardápio, com sanduíches cada vez mais sofisticados, sem perder a essência de um “podrão”, e fazendo a alegria de quem transita pela Região Centro-Sul da capital à noite ou na madrugada. “Na sexta e no sábado, funcionamos até o raiar do dia seguinte. De terça a quinta e no domingo, ficamos abertos até as 3h”, conta.

Na sexta e no sábado, o Tunay Lanches funciona até o raiar do dia seguinte Marcos Vieira /EM/D.A Press



Dentre as opções, estão o X-Tunay (pão, carne de hambúrguer, frango desfiado, bacon, ovo, queijo, batata, milho, presunto e passas; R$ 27) e o X-Frango (pão, frango desfiado, bacon, ovo, queijo, presunto, milho, batata e passas; R$ 23).



Os prediletos do público, porém, são o X-Tudo (pão, carne, bacon, ovo, queijo, presunto, milho, batata e passas; R$ 23) e o repaginado cachorro-quente (pão, salsicha, queijo, batata, milho e passas; R$ 14). Mas Tarcizio deixa claro: “Cada cliente monta seu próprio lanche, com frango, bacon, tudo que puder. A gente tenta fazer o melhor lanche, com a máxima qualidade.”

Avenida Getúlio Vargas, 1299, Savassi

De terça-feira a quinta e domingo, das 22h às 3h; sexta e sábado, das 22h às 5h



Tudo Junto e Misturado 63



Há quase um ano em BH, a amazonense Maria Ednéia, de 43 anos, se acostumou a dois barulhos que acabam se completando: o do rock emanado do Why American Pub (Avenida Francisco Sá, 66) e o da chapa que ela comanda no trailer Tudo Junto e Misturado 63, que fica logo ao lado da casa de shows, na altura do número 56 da mesma via, no Prado, Região Oeste.



De quinta a segunda, o trailer abre às 18h e, como manda a tradição, funciona como “after” para uma gama de roqueiros. “O público do rock às vezes quer tomar uma saideira, então funcionamos mais tempo que o normal. Tem dia que a gente iria até umas 3h, mas ficamos até mais. Somente nas terças e quartas é que descansamos”, relata a atendente. O dono do Tudo Junto e Misturado 63 é Flávio Antônio.



Ednéia trabalha no local há mais de cinco meses e aponta o X-Tudo (pão, carne, muçarela, presunto, ovo, bacon, salada, tomate, alface, batata palha e maionese temperada caseira; R$ 30) e o X-bacon (pão, carne, queijo, bacon, salada, tomate, alface, batata palha e maionese temperada caseira; R$ 27) como os mais apreciados por fãs de rock e moradores locais, “assim como o cachorro-quente e o macarrão na chapa”.

Rua Francisco Sá, na altura do número 56, Prado

Segunda, quinta e domingo, das 18h à 1h30; sexta-feira e sábado, das 18h às 3h30



Alonso’s Burguer



Quase metade da vida do empresário e chapeiro Alonso Queiroz, de 57 anos, é dedicada a um estabelecimento que carrega seu nome e se tornou um dos orgulhos gastronômicos do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte: o Alonso’s Burguer.



“Tinha 30 anos quando comecei, em 1998, no mesmo endereço, na Curral del Rei, 331”, relembra o comerciante, acostumado aos turnos da noite e da madrugada à frente de sua “melhor amiga”, a chapa. “A gente começa sempre às 18h30 e vai até umas 2h ou 3h, de segunda a quarta; 3h ou 4h, de quinta a sábado; e 1h ou 2h, aos domingos.”

Alonso’s Burguer: Alonso Queiroz comanda um dos orgulhos gastronômicos do Padre Eustáquio Marcos Vieira /EM/D.A Press



O sanduíche mais procurado por seus clientes é o Gostosão, que custa R$ 28 e tem dois bifes de hambúrguer, bacon, ovo, queijo, presunto, milho, batata palha, alface e tomate.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!



Outros sucessos de público são o Papudo (pão, bife de hambúrguer, frango desfiado, bacon, ovo, queijo, presunto, alface, tomate, batata palha e milho verde; R$ 30) e o Tô com fome (pão, dois hambúrgueres de frango desfiado, bife de filé, bacon, ovo, queijo, presunto, alface, tomate, batata palha e milho verde; R$ 43).

Rua Curral Del Rei, 331, Padre Eustáquio

Todos os dias, a partir das 18h30



OX Fine Burger



Desde 1995 na ativa, a hamburgueria Fininho, no Bairro Itapoã, Região da Pampulha, mudou de nome recentemente. Apesar de a nova alcunha soar “gourmet”, a tradição de um legítimo podrão está mantida. “Resolvemos trocar o nome após uma pesquisa de mercado, e o nome 'Fininho' tinha um baixo potencial de crescimento. Como pretendemos expandir (a marca), resolvemos efetuar a troca para OX Fine Burger”, explica o proprietário, Igor Ribeiro de Souza Jr.

Não faltam molhos para acompanhar as criações do OX Fine Burguer; verde e rosé são os mais recomendados Instagram/Reprodução



O estabelecimento rompe os limites da madrugada em todos os dias da semana. Segundo Igor, às sextas e sábados o expediente vai até as 3h. “É (um trabalho) desafiador, mas estamos firmes e fortes lutando e fazendo o melhor para nossos clientes e funcionários”, diz.



O X-Egg-Bacon (pão, bacon, queijo, ovo, hambúrguer 90g, salada e batata palha; R$ 25,20) é o sanduíche mais requisitado. Há outras tantas opções mais recheadas, vide o Finos picanha especial (pão, hambúrguer de picanha 200g, queijo cheddar, bacon, ovo, cebola, presunto, milho, alface e tomate; R$ 37,90). Molhos verde e rosé são altamente recomendados.



Os preços, segundo o proprietário, podem sofrer alterações no local físico ou nas plataformas para pedidos.

Avenida Portugal, 4.273, Itapoã

Segunda e terça-feira, das 17h30 à 1h; quarta, quinta e domingo, das 17h30 às 2h; sexta e sábado, das 18h às 3h



Dimas Lanches



Do clássico X-Bacon (pão, carne de hambúrguer, queijo, muçarela, bacon, alface, tomate e milho; R$ 20,90) ao recheadíssimo MC Dimas Especial (pão, duas carnes de hambúrguer 120g, dois ovos, bacon duplo, queijo muçarela, presunto, alface, tomate, frango desfiado, catupiri, azeitona, milho e batata palha; R$ 30,90), o Dilmas Lanches é um dos patrimônios gastronômicos da Região do Barreiro que funciona até de madrugada.



Além dos podrões com hambúrguer, o local vende cachorros-quentes, macarrão na chapa ou à bolonhesa, anéis de cebola e outros pratos.

Avenida Sinfrônio Brochado, 801, Barreiro de Baixo

De domingo a quinta-feira, das 18h às 2h; sexta e sábado, das 18h às 5h



Bar do Boizinho



As aptidões de Neylor Alves de Almeida, de 42 anos, para o comércio vieram “de berço”. “Meu pai e eu tínhamos um bar dentro de casa, com entrega de cerveja nas casas das pessoas. O apelido do meu pai era Zé Boi e começaram a me chamar de Boizinho”, relembra o dono do Bar do Boizinho.

Há dez anos no Bairro São Paulo, Neylor Almeida serve sanduíches com nomes de sambistas Camila de Ávila/Divulgação



Localizado no Bairro São Paulo, Região Nordeste de BH, e há dez anos na ativa, o Bar do Boizinho é reduto de quem curte um samba. Há poucos metros dali, fica o Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20), onde é realizado o “Samba do Cacá”, com a presença de artistas como Adriana Araújo, Waldir Gomes e Batuque Dagmar.



“Meu cardápio tem nomes de sambistas de Belo Horizonte e da Bahia. E os sambistas frequentam meu bar na madrugada”, diz Boizinho. “Funcionamos de quarta a domingo até 1h, 2h, 3h, 4h, depende do movimento. A gente não manda o povo embora (risos).”



Segundo ele, o campeão de audiência dos sanduíches é o X-Tudo (pão, hambúrguer, ovo, bacon, frango desfiado, presunto, queijo, milho, batata, salada e molho especial; R$ 20), assim como pratos como macarrão na chapa, omelete, caldo e pão com linguiça.



Iguarias como Du Dubom (pão, dois hambúrgueres, catupiri, bacon, ovo, presunto, muçarela, milho, batata e salada; R$ 24) e Rafa Leite (pão, dois hambúrgueres, bacon, ovo, frango, queijo, batata e salada; R$ 36) também fazem parte do cardápio de quem passa por ali antes ou depois do samba.

Rua Maria Pietra Machado, 120, São Paulo

De quarta a domingo, a partir das 20h “até o último cliente ir embora”

Gíria carioca



No Brasil, o termo “podrão” deriva de uma gíria carioca para cachorros-quentes vendidos por ambulantes em carrocinhas e está entrelaçado às noitadas da população mais jovem. Em várias partes do Brasil e ao longo dos anos, essa cultura se estendeu a sanduíches de hambúrguer, matéria-prima deste guia do EM, e outros tipos de pratos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia