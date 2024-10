O Coco Bambu completou seis anos em Belo Horizonte. Com 75 lojas espalhadas pelo Brasil, a rede de Fortaleza (CE) ficou famosa pela sua cozinha especializada em frutos do mar. Atualmente, são cinco unidades na capital mineira e região metropolitana, que empregam mais de 600 funcionários e atendem a um público mensal de mais de 80 mil pessoas.







"Quando trouxemos o Coco Bambu para Minas, em 2018, nossa expectativa era grande, mas foi muito superada pela acolhida do belo-horizontino. Nos empenhamos em oferecer uma experiência de excelência, que corresponda às grandes expectativas. É recompensador caminhar pelo salão e ver tantos sorrisos pelas mesas!”, comemora o sócio Elias Bachá.

Aproveitando que a rede está comemorando seis anos em BH, listamos seis curiosidades sobre a sua história em território mineiro.

1. Expansão pelo estado

A primeira unidade mineira foi inaugurada no Bairro Anchieta. Com o sucesso, em 2020, foi inaugurado o Coco Bambu no BH Shopping, seguido pela unidade no Shopping Del Rey, no ano seguinte. A expansão continuou em 2022, com uma casa no Minas Shopping e outra no Itaú Power Shopping, em Contagem.





Com um cardápio diversificado, o restaurante oferece uma experiência sofisticada e acessível Coco Bambu/Divulgação

2. Cachaça mineira

"A marca nasceu em Fortaleza e, quando chegamos a BH, quisemos acrescentar algo ao cardápio que refletisse a essência e a cultura dos mineiros. Assim foi criada a Cachaça Coco Bambu, que é produzida em Minas, em parceria com a Cachaçaria Vale Verde, com uma receita exclusiva. O produto fez tanto sucesso que agora já está presente em todas as unidades do grupo, de Manaus a Porto Alegre", conta Elias. A cachaça é matéria-prima para as icônicas Caipis do cardápio de coquetéis, além de disponível em dose ou para quem quiser comprar uma garrafa.





A Cachaça Coco Bambu já é um sucesso entre os clientes CocoBambu/Divulgação

3. Ingredientes

Os pratos do Coco Bambu são preparados com ingredientes frescos e produzidos diariamente. Na Grande BH, o Coco Bambu se destaca pelo consumo impressionante de mais de 84 toneladas de camarão por ano.

"Rede de Pescador" com Lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados com molho provençal. Acompanha arroz de açafrão com parmesão. CocoBambu/Divulgação

4. Cardápio

O cardápio do Coco Bambu oferece mais de 200 opções, incluindo uma ampla variedade de pratos com frutos do mar, carnes, aves, e opções vegetarianas e veganas, atendendo a diferentes preferências alimentares. Ele é revisitado periodicamente pela chef executiva do grupo, Daniela Barreira, para sempre trazer novidades e melhor aproveitar a sazonalidade dos ingredientes.

5. Estrutura

A unidade do Coco Bambu no Bairro Anchieta tem capacidade para 700 pessoas e permite acomodar até cinco eventos privados simultâneos, proporcionando exclusividade e tranquilidade aos seus clientes. Por isso, o recebe aproximadamente 1.000 eventos por ano, sendo um dos principais destinos para eventos sociais e corporativos na cidade.





6. Público

Se as cinco unidades do Coco Bambu atendem a um público mensal de mais de 80 mil pessoas, apenas a unidade do Anchieta (a primeira) recebe uma média de 21 mil clientes por mês.

