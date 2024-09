Em 2024, a comida a quilo completa 40 anos e o Brasil é pioneiro mundial nesse estilo de restaurante. Mais especificamente, o primeiro estabelecimento a oferecer esse tipo de serviço nasceu em Belo Horizonte, na década de 1980.

Hoje, os restaurantes nesse modelo de negócio constituem a maior parcela dos estabelecimentos do país e são neles que grande parte da população se alimenta: famílias, trabalhadores e estudantes. Quem conta a história da criação, que oferece uma solução criativa e bem-sucedida para o serviço rápido de alimentos, é Fabiano Machado, proprietário do restaurante "Isto e aQuilo" e sobrinho de Fred da Mata Machado, o criador da comida a quilo em 1984.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!





Fabiano Machado é sobrinho de Fred da Mata Machado, criador da comida a quilo na década de 1980 IstoeaQuilo/Divulgação

"Em meados da década de 1980, Frederico, Ronaldo, Maurício e Marcos da Mata Machado, quatro irmãos, idealizaram esse negócio". Fabiano explica que Fred era chef de cozinha e os irmãos começaram a identificar que um perfil de profissional muito comum na casa do belo-horizontino estava desaparecendo: a empregada doméstica, que, por uma questão cultural brasileira, moravam na casa das pessoas e faziam as refeições das famílias.





Fácil, prático e rápido

Pelo contexto histórico e econômico da época, Fred, junto com os irmãos, percebeu que isso poderia ser uma oportunidade: "Ele já tinha um restaurante a la carte, chamado Bartolomeu, e os quatro tiveram a ideia de abrir um local em que as pessoas pudessem pegar a comida e levar para casa da maneira que elas quisessem, de um jeito fácil, prático e rápido. Assim, surgiu a ideia da comida caseira exposta e de o cliente servir a quantidade que quer, pagando só por aquilo".

Contrafilé com fetuccine Alfredo do Isto e aQuilo, primeiro restaurante a quilo de BH IstoeaQuilo/Divulgação

No início, o restaurante começou como "take away", o chamado para viagem. Inclusive, "comida a quilo para viagem" era o slogan da casa. "Era uma lojinha na Rua Professor Antônio Aleixo, no Lourdes, que rapidamente se espalhou. Dessa forma, surgiu a necessidade de colocarem lugares para as pessoas sentarem, então os irmãos criaram o Isto e aQuilo", conta.







Fabiano continua: "Havia quatro unidades do estabelecimento na capital mineira, tocadas pelos irmãos. Nos anos 1990, eles desfizeram essa sociedade e cada um ficou com a sua unidade". Desde então, quem toma conta e perpetua o negócio é o Maurício, pai do Fabiano. Atualmente, eles têm duas unidades, com Fabiano à frente da operação desde 2017.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO

Isto e aQuilo

Avenida Prudente de Morais, 1000 - Cidade Jardim

Avenida Olegário Maciel, 1826 - Santo Agostinho

(31) 99952-2226

@istoeaquilobh





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino