Rafaella Justus, filha dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, comemorou seu aniversário de 15 anos no final de agosto, em São Paulo. Apesar do evento luxuoso, o que surpreendeu foi o presente que a jovem ganhou, um queijo feito em Minas Gerais.





A garota postou a foto da iguaria após uma seguidora questionar em uma caixinha de perguntas qual foi a lembrança mais inusitada que recebeu. Junto à imagem, Justus escreveu: “Criativo e inusitado... uma metade de um queijo!! Hahahah”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Conheça o queijo que Rafaella Justus ganhou

O presente da filha de Roberto Justus é produzido em uma única região de Minas, na pequena cidade de Alagoa. Em 2022, sua população era de 2.749, de acordo com o IBGE.

Localizada no Sul do estado, na Serra da Mantiqueira, a cidade é propícia para a produção do alimento, já que possui abundância de água, altitude e um belo clima, descreve o jornalista gastronômico e especialista em queijos, Eduardo Girão. A região conta com mais de 150 produtores.

Queijo Artesanal Alagoa em salmoura Eduardo Girão / Arquivo Pessoal

Apesar de ser mineiro, ele não pode ser chamado de Queijo Minas, mas de Queijo Artesanal Alagoa. Em sua produção são utilizados quatro ingredientes: leite cru, para manter a microbiota natural, coalho, sal, que transfere o sabor para o alimento e auxilia na formação de casca, e soro fermentado.

O queijo que Rafaella Justus ganhou é produzido na região há mais ou menos 100 anos, conta Girão. “A produção dele tem uma herança italiana. É utilizado o saber italiano de fazer queijos de massa dura, que nós chamamos, de forma genérica, de parmesão”, complementa o especialista.





O Queijo Artesanal Alagoa, reconhecido pelo governo, possui uma massa firme e seu sabor é marcado pelo equilíbrio entre adocicado e picante. Para Girão, isso faz com que ele seja “muito saboroso, por ter bastante umami, que chamamos de quinto gosto”.

Queijo que Rafaella Justus ganhou foi feito pela Fazenda Bela Vista Eduardo Girão / Arquivo Pessoal

O queijo que a filha dos apresentadores ganhou foi feito pela Fazenda Bela Vista e já conquistou diversos concursos. Entre eles, o Mondial Fromage, da França, e o Prêmio Queijo Brasil.

Quem é Rafaella Justus

A jovem que acabou de completar 15 anos é, além de filha dos apresentadores, neta da eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro. Nasceu em 2009, na cidade de São Paulo, e sempre se mostrou interessado por posar e fazer vídeos para a internet.

Aos três anos, Rafaella participou de sua primeira campanha publicitária. As imagens foram feitas para a marca da irmã, Fabiana Justus. Já em 2018, a garota estreou como atriz na TV, na série ‘O Zoo da Zu’.

A família é grande: por parte da mãe, a garota tem uma irmã, Manuella - filha de Ticiane com o jornalista César Tralli. Por parte de pai, Rafaella Justus tem outros quatro irmãos: Ricardo, Fabiana, Luiza e Vicky.