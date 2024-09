Termina nesta segunda-feira (23/9) o prazo para as inscrições do curso técnico em gastronomia gratuito do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC), escola social que tem o intuito de formar novos cozinheiros e embaixadores da cultura de Minas. A oportunidade de qualificação profissional é destinada a jovens que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. São oferecidas 80 vagas.

Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, o curso tem carga horária de 960 horas, duração de um ano e aulas com início em março de 2025. O programa inclui conteúdos como a prática e técnicas de gastronomia internacional, passando pela história dos queijos e produtos de excelência de Minas, antropologia da alimentação e gestão de negócios.

Os alunos recebem ajuda de custo para o transporte, uniforme completo, material escolar e material didático, kit completo de higiene pessoal e lanche diário. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CAD Único) recebem uma bolsa incentivo de meio salário mínimo por mês.

Alunos empregados





Diretor pedagógico do projeto, o chef Leo Paixão destaca: "Oferecemos toda a infraestrutura para formar profissionais com excelência técnica para fomentar a inserção produtiva de jovens no mercado. E já estamos colhendo os resultados: muitos dos nossos alunos da primeira turma já estão contratados em restaurantes em BH".

Para realizar a inscrição, é preciso preencher os dois formulários disponíveis no Instagram @inhacbrasil e enviar um vídeo de 30 segundos de apresentação falando por que gostaria de fazer o curso. O vídeo deve ser enviado para o WhatsApp (31) 98371-6452.

Sobre o INHAC

Escola de gastronomia de padrão internacional em Belo Horizonte, o INHAC é integrado ao Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA) e tem a diretoria pedagógica assinada pelo chef Léo Paixão, que acompanha de perto toda a sua construção, metodologia e programa de ensino.

A infraestrutura do projeto conta com duas cozinhas-laboratório didáticas, equipamentos e utensílios padrão de mercado, biblioteca de gastronomia, salas de aula completas, mezanino gourmet e área de convivência.





"A cultura é um grande produto e também ferramenta de promoção de Minas. Nosso objetivo, ao unir o binômio cultura e educação, é transformar a vida e o futuro dos nossos jovens formando grandes cozinheiros. Nossa metodologia é inovadora, pois trazemos as técnicas clássicas, como das escolas francesas e italianas, para a culinária mineira, promovendo ainda mais a excelência no desenvolvimento da nossa cozinha", explica Sarah Rocha, diretora executiva e fundadora do INHAC.

Serviço

Processo Seletivo Curso Técnico em Gastronomia – INHAC

Inscrições até 23 de setembro

Como se inscrever:

Preencha os formulários disponíveis no Instagram @inhacbrasil.

Enviar um vídeo de 30 segundos para o WhatsApp (31) 98371-6452 se apresentando e explicando por que se interessa pelo curso.

Reforçando: para participar, é necessário estar cursando regularmente ou ter concluído o ensino médio em instituição de ensino pública.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino