Nesta segunda-feira (23/9) é comemorado o Dia do Sorvete, uma das sobremesas mais amadas do Brasil. E, para deixar o dia ainda mais propício para o doce, os termômetros em BH podem ultrapassar os 32°C, de acordo com a Defesa Civil da capital.





Além das formas tradicionais de se tomar sorvete, como a casquinha, o sundae ou a banana split, diversos restaurantes Belo Horizonte e da Região Metropolitana criaram novas formas de saborear o doce. Confira algumas opções a seguir:











No Bença Bençoi, a sobremesa “Mimo de vó” combina alfajor, sorvete de creme e farofa de biscoito amanteigada. A delícia é vendida a R$ 24,90. O restaurante fica na Rua Diamantina, 492 - Lagoinha.





Já no Gastrô Hub, a sobremesa "Pera à moda galeto Itália", que traz pera cozida no vinho branco, recheada com sorvete de creme e coberta com calda de pêssego. O preço é R$ 35,00. O endereço é Avenida do Contorno, 4667 – Serra.





Outra opção é do Moema Bar e Cozinha: servido na taça, o "Sorvete artesanal de cookies e ganache de chocolate". Essa é a sobremesa mais em conta da fila, custando R$ 16,00. O local fica na Rua Sergipe, 1370 – Savassi.











Com uma mistura típica de sabores do Brasil, o Dona Fulô tem a “Fulô de Mandacaru”, que leva a tradicional cocada baiana, com sorvete de tapioca e calda de maracujá. A sobremesa custa R$ 32. O endereço é Rua Santa Catarina, 778 - Lourdes.





O Omilía tem o "Mil folhas Romeu e Julieta com sorvete de goiaba", sobremesa composta por finos biscoitinhos de fubá, intercalados com mousse de goiabada cascão, creme de queijo canastra e sorvete de goiaba. O doce custa R$ 27,00. O endereço é Alameda do Morro, 72 – Vila da Serra (Nova Lima).





Já no restaurante Hacienda 1979, uma das sobremesas mais aclamadas é o “Panqueque”, um crepe recheado com doce de leite argentino, finalizado com açúcar, canela e sorvete de flor de leite. A sobremesa custa R$ 42. O local fica na Rua Atlas, 464 - Vale do Sol (Nova Lima).









Por fim, no Ninita, o chef Leo Paixão oferece uma sobremesa que reúne cannoli de laranja com creme de mascarpone, mirtilo, goiaba e sorvete de goiaba. O preço é R$ 43. O restaurante fica na Rua Bárbara Heliodora, 71 - Lourdes.





