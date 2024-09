O Mercado Central será, nesta segunda-feira (23/9), uma fuga do tempo quente e seco que segue em Belo Horizonte, sem chuvas há 154 dias. Isso porque o Sindicato da Indústria de Sorvetes e Gelados Comestíveis (Sindsorvete-MG) distribuirá oito mil picolés no local em comemoração ao Dia Nacional do Sorvete, entre 13h e 15h.



O Senai Américo Renê Giannetti, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital, também receberá mil picolés nos turnos da manhã, às 9h, tarde, às 15h, e noite, às 20h. É no local que a Escola de Sorvete, inaugurada ainda em 2002, funciona.

A data é impulsionada pelo consumo do produto de diferentes cores e sabores e a movimentação no mercado. Só em Minas existem 394 empresas do setor, sendo 98% de micro e pequeno porte e 2% de médio, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2022. Esse montante, por sua vez, representa 14% do total de empreendimentos no país.

Com exceção aos produtos de foodservice e açaí, um levantamento da Associação Brasileira do Sorvete e outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete) mostrou que o mercado sorveteiro no Brasil cresceu 22,4% em volume no segundo semestre do ano passado, na comparação com o período anterior, alcançando 438 milhões de litros em volume.

Wander Bertolace, o presidente do SindSorvete-MG, ressalta a qualidade dos produtos em Minas – “Aqui no estado temos gelados comestíveis para todos os gostos, do light ao vegano, com diversos sabores”. E afirma que a escolha do Mercado Central para a comemoração se deu pelo ponto turístico atrair muitas pessoas, além dos próprios mineiros.