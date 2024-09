A Fundação Hemominas está com estoque crítico para os grupos sanguíneos O Positivo (O+), O Negativo (O-) e A Negativo (A-) em todo o estado de Minas Gerais. Devido a gravidade, a fundação está convocando doadores voluntários para repor a reserva.

Além dos níveis críticos, os tipos A Positivo (A+), B Negativo (B-) e AB Negativo (AB-) estão em estado de alerta. Isso significa que é recomendado o agendamento de doação na mesma semana. Já o grupo B Positivo (B+) está no nível adequado. Apenas as bolsas de AB+ estão estáveis.

Para atender à demanda de pacientes com segurança, é necessário que a situação seja normalizada. A Hemominas disponibiliza informações sobre horário de funcionamento e endereços das unidades no site da fundação.

Para a comodidade dos doadores, a doação pode ser agendada online pelo site ou pelo aplicativo MGapp Cidadão. Com o agendamento, o cidadão ajuda a distribuir as doações ao longo do horário de atendimento da unidade e pode diminuir o tempo de espera nas unidades.

Critérios básicos para ser doador: