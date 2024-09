O sargento do Corpo de Bombeiros Anderson Pinheiro Neves, de 39 anos, foi condenado pela Justiça Militar de Minas Gerais a 26 anos e 8 meses de prisão. Ele é culpado por assassinar o tenente Rafael Alves Veloso, de 42 anos, em Montes Claros, no Norte de Minas, em maio de 2023.





A decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) foi proferida na última sexta-feira (13/9) durante a sessão de julgamento. Também foi mantida, por unanimidade, a prisão preventiva do sargento, “considerando a severidade da pena imposta, que demonstra a gravidade do delito”.





Relembre o caso

Na manhã do dia 5 de maio de 2023, o tenente Veloso saía para trabalhar quando foi surpreendido na porta de sua residência por Anderson, que chegou de moto. Foram feitos pelo menos 14 disparos de uma pistola calibre 380, quatro dos quais atingiram a vítima.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a dinâmica dos disparos e a trajetória dos projéteis indicam que o tenente “foi atingido de curta distância, sem chances de defesa e, posteriormente, alvejado mais vezes enquanto tentava fugir do algoz”.





Anderson fugiu do local mas foi preso no dia 9 de maio em uma residência também em Montes Claros. Ele se entregou e confessou para a polícia a autoria do crime, cometido com sua arma particular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







De acordo com a corporação, o homicídio foi motivado por motivo fútil. No dia 6 de março de 2023, o tenente teria feito críticas sobre a qualidade do atendimento realizado pelos militares do 1° Pelotão em ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Tais críticas teriam deixado o sargento insatisfeito.