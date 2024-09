Um homem de 33 anos foi morto a tiros quando estava em um salão de beleza no Bairro Esplanada, em Araçuaí, no Norte de Minas Gerais. O crime ocorreu na tarde dessa quinta-feira (19/9).

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar (PMMG), quatro suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas e dispararam várias vezes contra a vítima, que estava sentada dentro do estabelecimento.

Os tiros atingiram o peito e a cabeça do homem, que morreu no local. Por sorte, nenhuma outra pessoa que estava no salão se feriu com o tiroteio.





Ainda conforme a polícia, a vítima se mudou para a cidade há pouco tempo. A principal suspeita é que ele tenha tido uma desavença com um dos suspeitos, que foi até o salão para fazer um "acerto de contas".





Os criminosos fugiram em direção ao Bairro Nova Esperança e, até o momento, ninguém foi preso. Os militares continuam em busca dos responsáveis pelo crime. A Polícia Civil (PCMG) investiga o caso.