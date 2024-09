Nesta terça-feira (23/9), celebra-se o Dia Nacional do Sorvete, data que também marca a chegada da primavera. A estação já começa com muito calor e esse é o clima perfeita para apreciar uma sobremesa tão amada. Aproveitando a ocasião, que tal aprender a fazer seu próprio sorvete em casa?





Além de ser uma opção mais saudável e personalizada, preparar sorvete em casa pode ser uma atividade divertida para toda a família. Confira a seguir uma receita simples e deliciosa do instrutor de gastronomia do Senac em Minas, o profissional Jorge Stouppa, para fazer sorvete caseiro de baunilha com poucos ingredientes e sem a necessidade de uma sorveteira profissional.

Jorge Stouppa, Instrutor de Gastronomia do Senac Minas Senac Minas/Divulgação

Sorvete de baunilha

Ingredientes

- 2 xícaras de creme de leite fresco

- 1 xícara de leite condensado

- 1 colher de sopa de extrato de baunilha

- Uma pitada de sal

Modo de fazer

1. Misture os Ingredientes: Em uma tigela, misture o creme de leite, o leite condensado, o extrato de baunilha e a pitada de sal até ficar homogêneo.

2. Bata: Bata a mistura em um mixer ou batedeira, por alguns minutos, para incorporar ar e deixar o sorvete mais cremoso.





3. Coloque em um recipiente: Despeje a mistura em um recipiente que possa ir ao congelador.





4. Congelamento: Cubra o recipiente com uma tampa ou filme plástico e leve ao congelador por pelo menos 4 horas, ou até que esteja firme.





5. Sirva: Quando estiver pronto, retire do congelador e deixe descansar por alguns minutos antes de servir, para facilitar a retirada.

Dica do Jorge: "Você pode adicionar pedaços de frutas, chocolate ou o que mais você gostar na mistura antes de congelar!".





O chef de cozinha Paulo Turziani, mestre em cultura da comida pela Università di Roma, explica que o procedimento é o mesmo para os sabores de chocolate ou café, mudam apenas as proporções:

Sorvete de chocolate

Ingredientes

- 400ml de creme de leite fresco

- 2 colheres de açúcar de confeiteiro

- 320g de leite condensado

- 2 colheres de extrato de baunilha

- 65g de chocolate em pó 70%

Sorvete de café

Ingredientes

- 500ml de creme de leite fresco

- 2 colheres de açúcar de confeiteiro

- 180g de leite condensado

- 6 colheres de café de café solúvel

