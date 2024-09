NOME DO BAR HOMENAGEADO NOME DO PRATO DESCRIÇÃO

ADEGA & CHURRASCO CLARA NUNES BANHO DE MANJERICÃO Cupim desfiado ao molho adega, creme de mandioca na manteiga, queijo parmesão creme de leite e cheiro verde

ALTAS HORAS TELO BORGES BORGES Carne marinada no conhaque com tempero massala, acompanhada com uma tuile de parmesão e torrada feita com manteiga de ervas

ARMAZÉM MEDEIROS ALEXANDRE PIRES

EU NÃO TENHO CULPA DE COMER QUIETINHO Cupim assado com molho especial da casa, com queijo coalho, melado de cana e alecrim

BAR AQUI TUDO É BOM SANFONEIRO DO TRIO PARADA DURA XONADÃO Filé mignon flambado no azeite com cebola, pimentão e tomate. Coberto queijo muçarela e requeijão cremoso. Acompanha salada fresca

BAR DO CARECA "O PESCADOR" BETO GUEDES TESOURO DE SABORES Espetinho de filé de tilápia envolto com queijo muçarela e picanha, acompanhado de molho especial da casa

BAR DO JÚNIOR MILTON NASCIMENTO PEIXE BOI ALA KAJUM Peixe bovino com cebola batata cozida e assada acompanhado de molho cajun

BAR DO KXOTE DI PAULO E PAULINHO AMOR DE PRIMAVERA Panhoca italiana a mineira, recheada com fraldinha desfiada, molho da casa, creme de queijo minas. Acompanhado de palitos de batata recheados de bacon e salada de rúcula, alho poró e tomate cereja.

BAR DO MOZART VITOR E LEO CAMINHO DO MEU SERTÃO Mini bolinhos de carne com queijo canastra (8 unidades) e geleia de pimenta defumada

BAR DO PEIXE GINO E GENO TIQUIM DO SÃO FRANCISCO Porção de lambari fritinho com acompanhamento de angu e molho de moqueca (chuchar o lambari no angu e comer com a mão)

BAR E REST. TATU DE CHUTEIRA TIAO CARREIRO BOI SOBERANO Cupim processado e marinado em ervas finas com redução de maionese grill. Servido em uma delicada casquinha de massa artesanal com um surpreendente molho barbecue de goiabada

BAR TUDO LEGAL - CONTORNO TONINHO GERAIS DE BAR EM BAR Costelinha ao molho barbecue com rapadura. Croquete de queijo minas, batata sauté e geleia de morango com pimenta

BAR TUDO LEGAL - SILVA LOBO TONINHO DAS GERAIS SABOR DAS GERAIS Copa lombo no tempero mineiro, linguiça caseira e mandioca na manteiga de garrafa, molho especial mostarda com doce de leite

BARAN BAR E RESTAURANTE GINO E GENO APAIXONADO POR VOCÊ Linguiça artesanal recheada com queijo, acompanha polenta ao queijo

BISTRÔ GARAGEM DO GUNDA MARCELINHO DE LIMA TENTAÇÃO CRUEL Joelho de porco assado e pururuca regado com redução de rapadura, polenta de milho verde ora-pro-nobis e tomate confit refogados no alho e rodelas de milho tostada

BOTECO NOVO MILTON NASCIMENTO MARIA MARIA Batatas rústicas com ervas finas. Sobre elas um toque generoso de catupiry. E p completar pernil desfiado com molho barbecue artesanal

BUTECO DO BAIANO TONINHO GERAIS CODORNINHAS DAS GERAIS Codornas fritas salada mista de ovos de codorna e repolho

BUTECO DO MARANHÃO SAULO LARANJEIRA ARRUMAÇÃO Joelho de porco ao sugo, acompanhado de batatas, cebola, cheiro verde e pimenta biquinho

BUTECO PALMARES PAULINHO PEDRA AZUL JARDIM DA FANTASIA Panhoca de milho recheada com carne ao vinho com cogumelos

BUTIQUIM CAIPIRA MILTON E LÔ BORGES COISAS DE MINAS Tulipinha crocante ao creme de milho e requeijão de corte empanado com geleia de abacaxi com pimenta

CAPITÃO GASTRO PAULINHO PEDRA AZUL INSPIRAÇÃO Bolinho de mandioca com carne seca, paçoca de torresmo e 4 molhos

CELSINHO GRIL TRIO PARADA DURA PASSA LÁ Cupim na brasa regado ao molho chimichurri acompanhado com mandioca cozida e queijo minas curado e maçaricado

CHURRASQUINHO DO REGINALDO GUSTTAVO LIMA TULIPAS DO EMBAIXADOR Meio da asa coberto por generosa camada de queijo muçarela, fio de barbecue acompanhada de geleia de pimenta

CLASSIC B ARENA TRIO PARADA DURA MINEIRO NÃO PERDE O TREM Costelinha assada no forno, coberta com uma camada de queijo provolone com um molho de goiabada cascão, purê de batata doce, couve crispy e molho especial

DI OLIVIA MILTON NASCIMENTO A PLATAFORMA Porpeta grande de carne moída empanada, recheada com queijo minas, regada a um maravilhoso molho pomodoro. Acompanha finas torradas de manteiga de alho e queijo parmesão

FLASHBACK 66 14 BIS 14 BIS Uma deliciosa e marcante maçã de peito, cozida na cerveja preta Petra e temperada com ingredientes naturais acompanhada de batatas sauté

GARDEM CHOPP BAR DOM E JUAN DIGA SIM PRA MIM Bolinho de linguiça, couve e queijo com talo de cana. Típico bolinho mineiro com um toque adocicado

MINERA BIER SKANK MINAS COM BAHIA Bolinho de vatapá Baiano, recheado com moqueca de surubim pintado, do lago de Três Marias

NOVO BARBA PAULINHO PEDRA AZUL TROPEIRO DE CANTIGA Tropeiro de feijão fradinho servido com espeto de torresmo de barriga acompanhado de mandioca cozida na manteiga de garrafa e geleia de pimenta

PATUREBAR TRIO PARADA DURA Ô TREM QUE É BOM Bolinhos variados recheados, rabada na farinha panco, feijoada na farofa de torresmo, mandioca com queijo e espinafre acompanhados de dois molhos um picante e um suave

PEIXINHO DA JÚ BETO GUEDES EQUILÍBRIO MINEIRO Parmegiana de tilápia super acompanhado de uma batata rústica com temperos especiais. E pra finalizar doce de leite com queijo frescal

PEIXINHOS BAR CHICO LOBO ISCAS CHICO LOBO Iscas de tilápia com banana empanada e molho agridoce de maracujá

POZIM GOURMET EDUARDO COSTA AMOR VIOLEIRO Croquete de costelinha, quiabo e queijo minas, acompanha molho de goiaba com pimenta biquinho

REI DA PICANHA VITOR E LEO VIDA BOA Deliciosa batata Rosti recheada com filé mignon, catupiry e molho especial da casa

RICK ROCK BAR SKANK PACATO CIDADÃO Costelinha suína, frita na banha e armazenada na lata "Carne de lata" com molho de goiabada e barbecue especiarias, mandioca cozida salteada na manteiga de garrafa e queijo

SANTO BOTECO BETO GUEDES FEIRA MODERNA Pastel de língua com recheio cremoso, acompanha uma salsa de ervas frescas

SÔ PEDRO MILTON NASCIMENTO BITUCAS DO SÔ PEDRO Charutos (bitucas) de repolho com carne bovina e bacon, acompanhados com farofa de cuzcuz à mineira e molho de tomate caseiro do Sô Pedro

THE BROTHERS MILTON NASCIMENTO SOU DO OURO, EU SOU VOCÊS, SOU DO MUNDO, SOU MINAS GERAIS Frango com angu e quiabo, torresmo de rolo, queijo canastra flambado com goiabada picante

VÔ CHICO FERNANDO BENTO ALMÔNDEGAS DO BENTO Blend de carnes nobres com o crocante torresmo de tirinha e nosso queijinho mineiro e um maravilhoso molho com leve sabor de goiabada