Com o tema “É comer, gostar e votar”, a oitava edição do concurso “O Quilo é Nosso” celebra os 40 anos de história da culinária a quilo no Brasil. A comemoração convida os amantes da gastronomia a provar os pratos concorrentes e participar da votação, que se encerra nesta sexta-feira (27/9).



O concurso tem a proposta de valorizar alimentos saudáveis e naturais do Brasil. Os restaurantes de comida a quilo inscrevem pratos especialmente desenvolvidos para a ocasião. Na primeira etapa, que começou no dia 17 e vai até sexta (27/9), serão eleitos e premiados os três melhores restaurantes de cada cidade/região, avaliados por um júri técnico local e voto popular em cinco critérios: limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do bufê e receita participante do concurso.

Já para a segunda etapa, de 14 a 17 de outubro, o júri local avalia os pratos dos restaurantes eleitos na primeira etapa e escolhe os melhores de cada estado. Na terceira etapa, 21 e 22 de novembro, o júri técnico nacional avalia o prato vencedor de cada estado e elege o grande campeão nacional.

Durante o período de realização do concurso, o público tem a oportunidade de degustar os pratos especialmente escolhidos pelos estabelecimentos e votar em seus preferidos, valorizando o modelo de restaurante a quilo e a gastronomia local.

Alguns restaurantes de referência da capital mineira, como o Assacabrasa e o Varanda 1389, participam dessa edição, seguindo o legado do Beggiato Restaurante, consagrado como bicampeão da etapa estadual.

Beggiato Restaurante, chefiado por Fernanda Chiari Beggiato, foi o campeão estadual do concurso em 2023 Instagram/Reprodução

Veja quais são os restaurantes participantes:

Ambrozini

Farofa Carreteira Ambrozini: A farofa carreteira é um prato típico da culinária brasileira, especialmente popular em algumas regiões do país. Tradicionalmente associada aos caminhoneiros ("carreteiros"), é uma preparação versátil e simples, que combina ingredientes comuns e de fácil conservação

Rua Pouso Alegre, 1011, Loja 110 - Floresta

Rua dos Pampas, 304 - Prado

(31) 98215-1203



Assacabrasa

Linguine Cacio e Pomodoro Affumicato: Linguine com molho de tomate defumado e queijo de minas meia cura

Rua da Bahia, 1759 - Lourdes

Rua Rio de Janeiro, 2107 - Lourdes

BR-356, 3049 - Belvedere

(31) 3226-2187



Boi Vitório

Tilápia Crocante

Avenida Afonso Pena, 4374 - Mangabeiras

(31) 3223-2222



Chef Brasil Bar e Restaurante

Peixe do Chef: Filé de tilápia grelhado servido com legumes salteados no azeite

Avenida Brasil, 920 - Santa Efigênia

(31) 98431-9723



Dona Joaquina

Frango Dona Joaquina: Frango temperado de véspera, com cachaça e batata doce e ervas da horta

Rua Marília de Dirceu, 226 - Lourdes

(31) 3646-1400



Espinafre

Preciosidade de Minas: Frango com quiabo e angu de milho verde

Rua Ouro Preto, 332 - Barro Preto

(31) 2511-7858



Magnólia

Bobó de Camarão: Prato típico da culinária brasileira feito com creme de mandioca e camarões

Rua Sergipe, 314 - Boa Viagem

(31) 3291-5320



Pizzaiolo Barroca

Lasanha à moda Pizzaiolo: Lasanha de presunto e mussarela, com molho a bolonhesa, cobertura de bacon, palmito e catupiri

Rua Rio Negro, 502 - Prado

(31) 3332-9925

Restaurante Verdinho

Bacalhau gratinado cremoso à moda do chefe: Bacalhau desfiado cremoso com azeitonas e cebolas

Avenida Cônsul Antônio Cadar, 122 - São Bento

(31) 3293-4047



SáChica Restaurante

Lombanana: Lombinho enrolado em tiras de alho poró e bacon, servido com purê de banana, taioba e crocante de castanha de caju agridoce

Avenida Francisco Sá, 35 - Prado

(31) 98646-4718



Sheridan Restaurante

Tutu de grão de bico à moda Sheridan: Delicioso tutu de feijão carioca com grão-de-bico e inhame, mix de farinha de aveia, linhaça e quinoa. Acompanha molho agridoce de abacaxi com alho poró, decorado com ovos e nozes pecã

Rua Mármore, 588 - Santa Tereza

(31) 3461-2022



Tudo na Brasa

Minas Itália Iviltine de Tilápia: Iviltine de Tilápia recheada com queijo e banana-da-terra, e crisp de couve com Gnocchi Mar Monte

Avenida dos Engenheiros, 1104 - Castelo

(31) 3471-0222



Varanda 1389 Buritis

Involtini à Parmeggiana de Abobrinha e Tilápia: Lâmina de abobrinha à milanesa, recheada com Tilápia desfiada, gratinada com molho de tomate rústico e queijo mozarela. Acompanha Purê cremoso de batata.

Avenida Professor Mário Werneck, 500 - Estoril

(31) 99399-1389



Varanda 1389 Lourdes

Involtini de Panqueca de banana da terra com ceviche de frutos do mar: Panqueca de banana da terra com ceviche de frutos do mar (Salmão, Tilápia e Camarão). Acompanha guacamole com molho de laranja.

Avenida Álvares Cabral, 1389 - Lourdes

(31) 99399-1389

