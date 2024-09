A Restaurant Week BH está de volta com a proposta de democratizar o acesso à gastronomia. Com o tema "Diversidade Culinária Regional", a 26ª edição do festival convida o público a explorar pratos e sabores criados por mais de 60 restaurantes a partir desta sexta-feira (27/9), atraindo tanto frequentadores habituais quanto aqueles que buscam novas experiências. Os menus de almoço (máximo de R$ 89) e jantar (máximo de R$ 109) contam com duas opções de entrada, duas de prato principal e duas de sobremesa.

Nesta edição, os chefs participantes são incentivados a explorar e celebrar as tradições culinárias de suas regiões: "Eles podem inovar, reinterpretando pratos tradicionais com uma abordagem criativa, sem perder a conexão com suas raízes. Assim, o público pode redescobrir sabores familiares sob uma nova perspectiva", afirma o idealizador do evento, Fernando Reis.





UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

O festival oferece três opções de menus, compostos por entrada, prato principal e sobremesa, por um único valor. As categorias disponíveis são: Tradicional, com valores entre R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar); Plus, R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar); e Premium R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar). Assim, a ideia é que o evento seja acessível para diferentes públicos.



Entre os mais de 60 restaurantes, o Speciali criou para a entrada do jantar uma bruschetta de creme de gorgonzola com pera caramelizada e nozes pecã e croqueta di salsiccia com molho de mostarda Dijon. Como pratos principais, o local oferece cavatelli com linguiça defumada, gorgonzola Dolci e friarielli, pappardelle fresco com ragu al Coltello, além de parmegiana de filé acompanhada de tagliatelle fresco ao pesto. Para a sobremesa, as opções são brasato de manga e maracujá com sorvete de baunilha ou panacota com calda de frutas vermelhas.





Folhado de salmão com cogumelos e molho de tomate do restaurante Benvindo Benvindo/Divulgação

Estrogonofe mineiro

O menu do restaurante Benvindo conta com entradas como dadinho de tapioca com melaço de cana, folhado de salmão com cogumelos e molho de tomate e salada caprese com muçarela de búfala. Como prato principal, as opções incluem arroz de pato com redução de tangerina, Saint Peter com ratatouille ao molho pesto, escalope de filé com risoto aos quatro queijos e o tradicional estrogonofe mineiro de filé com arroz biro biro e batata palha.

Já para o jantar, as sugestões são risoto de bacalhau com tapenade de azeitonas pretas, linguado ao molho de alcaparras com purê de batata baroa, tornedor de filé-mignon ao molho de vinho com risoni de alho-poró e gorgonzola, além do strogonoff mineiro de filé com arroz biro biro e batata palha. Em seguida, as opções de sobremesa incluem pudim de queijo com calda de goiabada, alfajor líquido, ou abacaxi com mel e alecrim.

Forno indiano

O Indian Gourmet preparou um menu de almoço com as seguintes entradas: Veg Samosa, preparada com batata, ervilhas, amendoim, servidas com chutneys e Chicken Tikka, frango marinado com iogurte, alho, gengibre, assado no forno indiano tandoor e também acompanhado de chutneys.

Para os pratos principais, as opções são Butter Paneer, feito com ricota fresca, tomate, creme de leite, manteiga de garrafa, castanha, gengibre e temperos indianos, servido com arroz de açafrão e Chicken Tikka Masala, um prato de frango com molho de cebola e tomate, creme de leite, manteiga de garrafa, castanha, gengibre e temperos da Índia, servido com arroz de açafrão.





Outra opção do restaurante indiano é o Fish Curry, feito com peixe branco, curry, alho, cebola, tomate, creme de leite, manteiga de garrafa, gengibre e temperos indianos. Para sobremesa, as sugestões são Kheer, um arroz doce com amêndoas, cardamomo e leite condensado ou Gulab Jamun With Ice Cream, uma bolinha de leite em pó com açúcar e água de rosas, servida com sorvete de creme.

Cozinha asiática





Já o el MAI combina técnicas inspiradas na culinária asiática, criando quase todos os pratos especificamente para o festival. O menu de almoço conta com as alternativas das entradas de toast de cogumelo ao molho de missô, finalizada com cheiro verde e raspas de castanha do pará e tostada de milho com antepasto de salmão com toque de limão siciliano, finalizado ao molho teriyaki.

Para o prato principal, o restaurante apresenta a sugestão de camarões com arroz negro acompanhados de molho pomodoro artesanal com alho-poró e finalizado com tomate confit juntamente com o risoto de cogumelo ao molho asiático, seguidos da sobremesa de creme brûlée de matcha e mini brigadeiros de milho enrolado com fubá, finalizado com calda de café.





Para o prato principal, o el MAI apresenta camarões com arroz negro acompanhados de molho pomodoro artesanal Joana Spadinger/Divulgação

O menu de jantar é composto pelas mesmas entradas e sobremesas do almoço mas com as seguintes opções para os pratos principais: magret de pato com fio de coulis de frutas vermelhas, servido em cama de purê de cenoura com laranja e farofa de panceta e iscas de filé mignon ao molho gyudon, servidas em cama de mousseline de batata doce com wasabi e farofa de panceta, finalizadas com azeite de ervas.

Rodrigo Paiva, proprietário do el MAI, comenta que os pratos são definidos com o objetivo de conquistar novos clientes e surpreender os que já frequentam a casa: "Creio que temos conseguido conquistá-los, pois, nas duas últimas edições do evento em BH, o el MAI foi o restaurante com mais visitas durante o período do festival".





Categorias de menus e restaurantes

Menu Tradicional: Dona Cotinha - Shopping Cidade, Esquina Parrillera Estação, Picco Restaurante, Poche, Mudesto Barro Preto e Picco Restaurante.





Menu Plus: 68 Pizzeria, Amadís Anchieta, Amadís Fleming, Ancho, Azougue Parrilla, Bar Ideal, Azougue Parrilla, Bordô Gastrô Vino,Bar Ideal,Coco Bambu, Dumanga Comidaria, Elis Bar, Esquina Sante, Indian Gourmet, Marília Pizza Bar, Mudesto, Nonna Carmelia, Olegário, Outback, Ricardo Hamdam, Speciali Trattoria, Ubud Gastronomia, Uluru Café, Vasto e Vino.





Menu Premium: A2 Bistrô, Benvindo, Cantina Piacenza, Casa Gusto, el MAI, Jirau Gastro Bar, La Macelleria - Vila da Serra, O Jardim, Olga Nur, Taberna Livorno, Udon Mercure, Varanda 1389 e Villagio Conde.

Prato principal do restaurante Olegário: lasanha à brasileira Julie Mello/Divulgação

Ação social





A Restaurant Week também cumpre um papel social importante, colaborando com instituições beneficentes, com o Hospital da Baleia como parceiro da ação social. Em cada menu vendido, os clientes têm a oportunidade de doar R$ 2 para o hospital, uma instituição de referência em saúde em Minas Gerais, que atende pelo SUS, convênios e consultas particulares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

SERVIÇO

26ª Edição da Restaurant Week – Diversidade Culinária Regional

27 de setembro a 27 de outubro

@restaurantweekbrasil

Confira o menu de cada um no site: https://maitredigital.com.br/belohorizonterestaurantweek

Verifique no site quais restaurantes exigem reservas e seus horários específicos

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino