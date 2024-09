O Cabernet Butiquim possui versões de drinques clássicos com vinho, como o New York Sour, com vinho tinto, uísque e limão

Três bares e uma loja de vinhos de Belo Horizonte venceram o prêmio nacional "Melhores da Taça 2024", promovido pela revista Prazeres da Mesa. A cerimônia, realizada na noite deste domingo (29/9), em São Paulo, celebrou os maiores destaques dos setores de bebidas e bares, reunindo os principais nomes da gastronomia e mixologia do Brasil.





Nesta edição do prêmio, Belo Horizonte foi destaque nas categorias de vinhos, com vitória em Melhor Loja de Vinhos, conquistada pela Casa Geraldo, e Melhor Bar de Vinhos, com o Cabernet Butiquim, reforçando a capital mineira como referência nesse setor.

Camila Ribeiro (Bar Pirex), Pablo Teixeira (Cabernet Butiquim) e Thales Campomizzi (Lamparina Cachaçaria) Maíra Maciel/Divulgação

Pablo Teixeira, um dos sócios do Cabernet, explica que o local nasceu como um botequim de vinhos, mas evoluiu para restaurante ao longo dos anos.

"A ideia foi levar vinho para a calçada, servir de uma forma mais descontraída possível, da mesma forma que o mineiro tem o costume de se sentar para tomar uma cerveja, queríamos que o vinho também tivesse essa informalidade. Hoje, também servimos pratos e sobremesas que casam muito bem com os vinhos".





UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

A carta da casa é dinâmica e tem uma variação de vinhos de aproximadamente 300 rótulos. "Temos vinhos a partir de R$ 89, coisa rara ultimamente nos restaurantes. Também vendemos produtos de marca própria, como um vinho rosé que se chama Folia, que fizemos em parceria com a vinícola Dom Bonifácio, da Serra Gaúcha, é um sucesso na casa", explica Pablo.

Cabernet Butiquim possui versões de drinques clássicos com vinho, como o New York Sour, com vinho tinto, uisque e limão Estudio Tertulia/Divulgação

BH como destino gastronômico

O sócio considera o prêmio uma super conquista, tendo em mente que no ano que vem o local completa 10 anos: "É um enorme reconhecimento do nosso trabalho. Estamos amadurecendo bem, temos uma empresa que está se tornando tradicional em BH. Levar isso para a cidade é muito importante porque, cada vez mais, ela vem se tornando um destino gastronômico que tem tudo para se consolidar, então fortalece a gastronomia local também".

Já a Casa Geraldo, premiada como Melhor Loja de Vinhos, começou a ter a sua história escrita há mais de 30 anos, na cidade de Andradas, Sul de Minas Gerais, por uma família de imigrantes italianos. Com a iniciativa do primeiro pai, elaboravam-se os vinhos que resultavam das próprias uvas da família e, de geração em geração, a dedicação e a paixão pela arte da vinificação aumentam.

Coquetel Calma Nervo, da Lamparina Cachaçaria, com a cachaça Jamburana Bruna Brandão/Divulgação

Botecagem com estufa

Na categoria Melhor Bar do Sudeste, o Bar Pirex levou o prêmio para casa. Vitor Velloso, um dos sócios, explica o conceito do bar: "Temos uma estufa quente e uma fria, com vários petiscos que tentam fazer um recorte da cena de botecagem de Belo Horizonte".

O cardápio é composto por língua de boi na cerveja preta, tradicional no Centro da cidade, torresmo de barriga, linguiça acebolada, pão de queijo com carne de panela, entre outros itens clássicos da cozinha mineira, que se juntam a um caráter autoral.

"Nossa proposta sempre foi trazer contemporaneidade e representar a cidade, trazendo um momento novo de BH. Somos um bar recente, com apenas dois anos de idade, então queremos homenagear tudo que aconteceu antes, mas propondo novidades", diz.





Torresmo de barriga do Bar Pirex Victor Schwaner/Divulgação

Além de ser o único local de BH que estava nessa categoria, o Pirex era o único boteco: "Estávamos concorrendo com bares de coquetelaria sofisticados do Rio e de São Paulo, por exemplo, então ver uma representação forte de Belo Horizonte na premiação é importante demais. Nós fizemos isso juntos com os outros bares da capital e nada é mais importante para a gente do que trazer união e representatividade para nossa cidade, que só vai crescer enquanto polo gastronômico se soubermos caminhar juntos nessa cena", comenta Vitor.

"Estamos muito honrados, todos os bares que foram premiados estão de parabéns! Quem trouxe esse prêmio foram os mineiros que votaram em nós, então ele é nosso", completa o sócio do Pirex.

Melhor drinque com cachaça

Já a Lamparina Cachaçaria se tornou a grande campeã na categoria Melhor Drinque com Cachaça. "Fiquei muito feliz porque Minas Gerais teve um papel de protagonismo. Os três bares que estavam concorrendo conseguiram levar a premiação. Isso nos coloca em lugar de exposição, BH está cada vez mais participando dessa cena de bebidas no Brasil", comemora o sócio Thales Campomizzi.

O bar venceu com o drinque Calma Nervo, o primeiro drinque que lançou, criado pelo bartender Albert Coelho, que recentemente venceu uma competição nacional com um coquetel de cachaça com baixo teor alcoólico. "O Albert fez esse drinque antes de abrirmos a casa, quando ainda estávamos nos conhecendo. Chegamos ao nome Calma Nervo juntos. Temos um carinho especial por ele", acrescenta.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Sobre o prêmio

O Melhores da Taça é um prêmio do setor de bebidas dividido em categorias que avaliam a qualidade e a diversidade das cartas de vinhos, cervejas e outras bebidas oferecidas pelos melhores estabelecimentos do Brasil. O prêmio tem como objetivo destacar os locais com maior variedade de rótulos, precisão nas informações, qualidade e, claro, bons preços. Neste ano, a premiação incluiu também a escolha da Personalidade do Vinho e da Personalidade da Cerveja, reafirmando a importância dos profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor. A premiação abrangeu todo o país, com indicações de júri especializado e depois aberta ao público.





SERVIÇO

Bar Pirex

Avenida Amazonas, 1049, Loja 54 - Centro

@barpirex

Cabernet Butiquim

Rua Levindo Lopes, 22 - Funcionários

(31) 98447-4102

@cabernetbutiquim

Casa Geraldo

Loja Física: Avenida do Contorno, 7060, Loja 2 - Lourdes

(31) 3223-7328

Fazenda São Geraldo – Rodovia MG-455, Km 0,86, Jaguari - Andradas

@casageraldo





Lamparina Cachaçaria

Avenida Olegário Maciel, 742 - Centro

@lamparina.cachacaria





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino