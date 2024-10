No topo de um edifício projetado por Oscar Niemeyer, o restaurante Terraço Niê combina gastronomia internacional, arquitetura e cultura em uma proposta inovadora. O espaço, administrado pelo Grupo Marchê, visa atrair clientes com pratos inspirados nas viagens e influências do arquiteto brasileiro. Com um menu que abrange desde o almoço até o jantar, o Terraço Niê destaca a diversidade cultural e culinária de países que marcaram a carreira de Niemeyer, como Brasil, França, Itália, Líbano, Argélia e Portugal.

Elam Thiago Mota Moura, sócio idealizador e CEO do Grupo Marchê, explica que a identidade do Terraço é uma forma de homenagear o arquiteto. “Fomos convidados a criar um negócio no edifício que hoje pertence à Fiemg. Estávamos com uma dificuldade em criar uma identidade nova, para um negócio novo, num local desafiador. Concentramos nosso foco em algo que se destaca naquele local e o nome Oscar Niemeyer veio sobressaindo pela história dele com aquele prédio. Com o nosso mais mineiro ‘jeitim’ de ser, prestamos a nossa singela homenagem ao maior arquiteto da história do nosso país”, explica Moura.

Sob o comando do chef Victor Zulliani, a cozinha do Terraço reflete a trajetória de Niemeyer. O cardápio foi elaborado utilizando técnicas tradicionais e ingredientes regionais, promovendo uma fusão de sabores que exploram as influências internacionais.

Na foto, pastillas de costela de boi. Um prato feito com costela de boi, lentamente cozida, que simboliza a riqueza dos pratos de carne na Argélia, enquanto o mel de tâmaras adiciona um toque doce e exótico, representando a tradição de doces árabes que influenciaram a região. Milene Marques

Entre as opções de entrada, que vão de R$39 a R$86, o destaque para a Pastilla de Costela de Boi, uma interpretação da culinária argelina, que combina carne bovina desfiada e especiarias envoltas em uma massa crocante. Outra opção é o Tartare de Filé, temperado com azeite de urucum, que traz um toque da culinária indígena. O Camarão com Pupunha e Melado de Romã é uma mistura de elementos brasileiros com influências da cozinha asiática.

Ma foto, Arancini, stracciatella de cabacinha. Inspirado pela paixão de Oscar Niemeyer pela Itália, este prato combina elementos clássicos da culinária italiana com um toque contemporâneo. Os arancini, tradicionais bolinhos de risoto, levam presunto parma e são acompanhados de uma stracciatella de queijo cabacinha e molho pomodori. Milene Marques

Nos pratos principais, que vão de R$72 a R$98, o Filé Grelhado com Risoto de Queijo é um dos favoritos dos clientes, apresentando um tornedor de mignon grelhado acompanhado por risoto feito com queijo mineiro artesanal. A Moqueca de Peixe Branco, um prato clássico, vem com peixe grelhado e uma espuma de coco queimado. Já o Ossobuco de Vitelo ao Bourguignon adapta uma receita francesa com técnicas locais.

Na foto moqueca de peixe branco. Inspirado pela exuberância tropical e pela rica herança culinária do Brasil, este prato celebra a moqueca, um prato tradicional da cozinha baiana. A moqueca de peixe branco, cozida em um molho de leite de coco, dendê e coentro, é uma homenagem aos sabores vibrantes da Bahia. A espuma de coco queimado adiciona uma textura leve e um sabor tostado, enquanto a farofa de baru, uma castanha típica do cerrado brasileiro, oferece um contraste crocante. Acompanha arroz. Milene Marques

Além do menu a la carte, o Terraço Niê oferece um almoço executivo, voltado mais para o público corporativo do P7 Criativo e arredores da Praça Sete. O serviço inclui três opções diárias de pratos e uma sugestão vegetariana.

Moura também menciona a vista panorâmica como um grande atrativo do local: “Quando estamos em um local de visibilidade de uma metrópole, querer ver mais de perto todos os atrativos que se tem da vista se torna um desejo natural. Colocamos dois binóculos de altíssima qualidade, e os colocamos como destaque na nossa varanda.”

Terrac?o Nie? e? novidade no centro de BH Mateus Moreno

O bar, sob a supervisão da mixologista Camila Wanderley, apresenta uma carta de coquetéis que combina drinques clássicos, como Negroni e Fitzgerald, com criações autorais. Entre as opções exclusivas estão o Noite em Ouro Preto, que mistura gin, vermute e Campari, e o Tropical Nipônica, uma combinação refrescante de gin, saquê e suco de grapefruit.

O Terraço Niê faz parte de uma programação de DJs para animar as noites. “O público poderá ouvir boas músicas, dançar um pouco sempre que quiser num ambiente descontraído e com uma vista única, cercado de boas companhias”, promete Moura.

O empreendimento também representa uma iniciativa do Grupo Marchê para restaurar o centro de Belo Horizonte. “Nossa expectativa em relação à recepção do Niê são as melhores possíveis. Nós mineiros somos muito apegados à nossa história e, ao chegar no Terraço, é impossível não ver o carinho que foi colocado nesse empreendimento e não se surpreender com a vista”, conclui o CEO.

Serviço

Rua Rio de Janeiro - 471 (25 andar)

Contato para reserva: (31) 9 8309-7265

@terraco.nie



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos