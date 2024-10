Você sabia que o café, uma das bebidas mais apreciadas no mundo, tem três datas comemorativas ao longo do ano que exaltam sua importância cultural, histórica e econômica? Não é por acaso que os grãos ganham destaque em momentos diferentes do calendário. Isso reflete sua trajetória no setor produtivo e seu papel como símbolo de tradição.





Oficialmente, duas datas são reconhecidas no Brasil: 24 de maio, Dia Nacional do Café, e 1º de outubro, Dia Internacional do Café.

"A data de maio foi escolhida porque marca historicamente o início da colheita. Se pensarmos nas últimas décadas, antes das mudanças do aquecimento global, veremos que, na maioria das regiões produtoras tradicionais, a colheita começa entre o mês de abril e o mês de maio, então os produtores fazem essa celebração", explica Helga Andrade, consultora, educadora e gestora de projetos, certificada como Barista Trainer, além de turismóloga, com 14 anos de atuação no mercado de cafés especiais.





Helga Andrade reúne conhecimentos de diversas áreas para criar experiências no universo dos cafés HelgaCafé/Divulgação

A data de maio foi muito impulsionada pela ABIC (Associação Brasileira da Industria do Café) para promover o consumo do grão no país. Já a OIC (Organização Internacional do Café) instituiu o dia 1º de outubro como Dia Internacional do Café.

"Esse é o dia em que todos os países produtores comemoram com os consumidores. Existem ações integradas ao redor do planeta, então é uma data reconhecida no mundo inteiro". Helga explica que, todos os anos, a OIC cria um tema principal para que a comunidade, tanto a de produção quanto a de consumo do café, reflita sobre alguma transformação ou alguma mudança a ser discutida.

Enquanto isso, o dia 14 de abril é conhecido popularmente como Dia Mundial do Café, mas é a única data que não tem nenhum registro oficial. "Ela foi instituída, mas não se sabe exatamente o porquê. É comunicada ao redor do mundo e celebrada, mas não pelas instâncias oficiais. Por isso, a gente brinca que todo dia é dia de um café, não precisamos de motivos oficiais para celebrar", completa Helga.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino