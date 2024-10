Todas as receitas são adoçadas com frutas

A maternidade e a pandemia foram um marco na carreira de Daniela Costa, mais conhecida como Dan a fundadora da barca Catering, confeitaria que faz bolos decorados e docinhos de festa para bebês. Formada em teatro, mas sempre apaixonada por cozinha, ela trabalhava com catering em camarins. No primeiro ano do filho, Benjamin, a empresa ficou parada.

“Quando resolvi que era a hora de voltar, veio a pandemia, eventos cancelados, aí fui me reinventar”, explica. “Já tinha feito doce e bolo para o aniversário dele, porque não achava ninguém que fizesse receitas saudáveis, e percebi que era um mercado não explorado em BH.”



Dan pesquisou, testou e, no fim de 2020, fez sua primeira festa. A partir daí, a empresa se transformou em uma confeitaria para bebês. O primeiro item do cardápio, que continua a fazer o maior sucesso, é o cajuzinho. Basicamente, leva tâmara, amendoim e cacau. Assim como nas outras receitas, a confeiteira não usa açúcar nem adoçante, tudo é adoçado com frutas. Também não trabalha com nada de origem natural, incluindo leite e ovo.

'É um desafio chegar a receitas adequadas para bebês com tantas restrições. E que ainda sejam gostosas', aponta Dan Costa, da Abarca Catering Cecília Oliveira/Divulgação



Não é fácil, mas a confeiteira tem o objetivo, desde o início, de oferecer doces igualmente saudáveis, bonitos e gostosos. “É um desafio chegar a receitas adequadas para bebês com tantas restrições. E que ainda sejam gostosas. A textura tem que ser agradável ao paladar, mas também não pode deixar a criança entalada. Não posso usar amendoim para decorar nem nada que possa ser aspirado ou gerar engasgo. Tudo é muito bem pensado para além da aparência”, pontua.

O brigadeiro nem parece ser diferente, tem até granulado de verdade (sem açúcar). O sabor e a textura também são parecidos com o original, mas os ingredientes mudam completamente: manteiga de cacau, cacau em pó, extrato de baunilha, tâmara e castanha de caju. O camafeu de nozes (com nozes, tâmara e uva-passa) é outro doce que agrada bastante, assim como a mousse de maracujá.



Mas o que surpreende mesmo é o pão de mel (sem mel). “Uso tâmara, chocolate de verdade – faço misturas com o 100% cacau – e especiarias”, revela. No recheio, doce “deleite” – assim mesmo, para não confundir com doce de leite, já que não leva leite, a base é de batata-doce.

Bolos decorados

A confeitaria também faz bolos decorados para bebês. Entre as opções de cobertura, estão chocolate (castanha de caju e tâmara), doce de leite (batata-doce e tâmara), baunilha (batata-doce e uva-passa branca) e pasta americana baby (sem açúcar).

Um dos bolos mais amados da Abarca Catering é o Moranguinho, com massa de baunilha, recheio de geleia de morango com tâmara e cobertura de baunilha Cecília Oliveira/Divulgação

“Custei muito para ter uma cobertura branca, que as mães pediam muito. Via muitas receitas que usavam emulsificante e eu não queria. Agora consigo até tingir com cores da natureza, como cúrcuma, cacau e a flor clitória.” As massas (com farinha de trigo) podem ser de pão de mel de tâmara, cacau, baunilha e canela.



Um dos bolos mais amados é o Moranguinho, com massa de baunilha, cobertura de baunilha, recheio de geleia de morango com tâmara e morangos frescos para enfeitar. Também disputa a preferência dos pais o bolo Paçoquinha, com massa branca, recheio de paçoca cremosa e cobertura de doce “deleite”.



“As mães ficam bem felizes e aliviadas por poder proporcionar um momento do bebê com a família na festa. Aí ninguém vai querer dar doce para a criança ou ficar com dó porque ela não pode comer nada”, comenta Dan. Em geral, os doces para bebês ficam em uma mesa separada, mas, segundo relatos que chegam para a confeiteira, os adultos ficam curiosos, acabam experimentando e gostando.

