Elaboradas a partir de receitas que atravessam gerações, sempre com características particulares, as quitandas de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, encantam por apresentar sabor, forma, textura e guardar memórias contadas pelos mestres e mestras quitandeiros.

Em 2015, o “modo de fazer” do pão de queijo foi registrado como Patrimônio Imaterial do município. O mesmo ocorreu, três anos depois, com mais 11 iguarias artesanais, incluindo as preparadas em quilombo.

Então, caro leitor, pode ficar com “o olho maior do que a barriga”, como dizem no interior, para provar do bom e do melhor: empadinha de capa fina, brevidade, bolo Zumbi (típico dos quilombos), Mané Pelado, queijadinha, biscoito de queijo, bolo de domingo, bolacha de arrozina, bolacha de polvilho e bolo da cozinha (veja o quadro).

Cada pedacinho, certamente, vai aguçar os sentidos para novas descobertas.

1) Pão de queijo

Feito com queijo meia cura e polvilho doce, diferencia-se pelo modo de preparo sem escaldo (massa fria)

2) Desmamada

Trazida pelos escravizados, a receita foi recriada com ovos e outros ingredientes, resultando em um bolo cremoso

3) Empadinha de capa fina

Dizem que só na cidade é possível encontrar tal iguaria, que traz recheio cremoso de frango desfiado e temperos

Empada de capa fina

4) Brevidade

Receita adaptada nas fazendas com polvilho. Por fora é crocante; por dentro, doce e de consistência mole

5) Bolo Zumbi

Nessa quitanda, o fubá é torrado e adoçado com rapadura. Na receita recriada, há queijo ralado curado e margarina

6) Mané Pelado

À base de mandioca ralada, forma um bolo cremoso e pode ser enrolado na folha de bananeira

Bolo Mané Pelado

7) Queijadinha

Na forma de estrelinha, “pinicada” (pinçada), manualmente, tem recheio de raspas de mandioca seca e queijo

8) Biscoito de queijo

Com textura crocante, essa quitanda salgada tem o formato parecido com o de uma argola

9) Bolo de domingo

Feito tradicionalmente para o café da manhã de domingo, tem como base o fubá de arroz com fermentação natural

10) Bolacha de arrozina

Quitanda doce e amanteigada, no tom bem clarinho, que se desfaz na boca. Formatos variados, mas pequenos

Bolacha de arrozina

11) Bolacha de polvilho

Oval ou quadrada, é feita com polvilho, tem textura crocante e também derrete na boca

12) Bolo da cozinha

Tem como base o fubá de arroz misturado com ovos, retratando a criatividade na mistura de produtos regionais