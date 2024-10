Trem Baum do All Mar: risoto de queijo canastra curado, com costela de porco defumada e desfiada

Um dos mais famosos cartões-postais de Belo Horizonte, a Região da Pampulha recebe até 11 de novembro uma programação gastronômica de dar água na boca. O Circuito Gastronômico da Pampulha e a Semana da Gastronomia Mineira se uniram para promover o Circuito Eduardo Frieiro de Cozinha Mineira 2024, em homenagem ao Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea. Além do circuito exclusivo de bares e restaurantes, uma festa cheia de atrações espera os visitantes na área externa do Mineirinho nos dias 26 e 27 deste mês.



O circuito tem 16 paradas em casas que criaram pratos especiais. A curadoria é realizada pelo chef Marcelo Haddad, do restaurante Paladino, que integra programação e também é um dos organizadores do evento. A seleção dos participantes foi feita considerando endereços da Pampulha que trabalham com a cozinha clássica ou contemporânea com traços da mineiridade.

"Praticamente todas as casas conseguiram colocar um ingrediente mineiro no prato para participar do circuito. Algumas criaram especialmente para o evento e outras escolheram um que era referência de cozinha mineira dentro do cardápio já existente", explica Marcelo. "Temos um menu bem variado, com cozinhas diferentes, o que eu achei bem interessante dentro do perfil do evento deste ano. A gente deu uma oportunidade para as casas novas que surgiram na Região da Pampulha e os restaurantes se adaptaram ao tema."





Marcelo e outros proprietários de restaurantes da região criaram o Circuito Gastronômico há mais de 10 anos, mas tiveram um hiato por conta da pandemia: "O projeto ficou parado por um tempo. Resolvemos retomar em 2024 como uma homenagem do Circuito Gastronômico da Pampulha e da Semana da Gastronomia Mineira, então criamos o Circuito Eduardo Frieiro de Cozinha Mineira", esclarece.

Confira os pratos

A Pão de Queijaria

Chovinista: pão de queijo recheado com costelinha de porco desfiada, crispy de couve, bacon e queijo minas derretido, pelas mãos do chef Paulo Lassi. (R$ 29)

A Pão de Queijaria tem pão de queijo recheado com costelinha de porco Débora Gabrich/Divulgação

All Mar - Food and Drinks

Trem Baum: feito pelo chef Omar Ait Lahcen, o prato Prato foi criado para homenagear a rica culinária mineira. Consiste em um risoto de queijo canastra curado com costela de porco defumada e desfiada. Para fechar a experiência, um picolé mineiro com pipocas de queijo coalho. (R$ 79,90)

Amadís Gastro Drink

"Chupa Essa Cana": criado pela chef Andreia, é uma reinvenção da caipirinha tradicional feita com garapa (caldo de cana). Essa versão é considerada uma bebida refrescante e cítrica. O drinque é apreciado por seu sabor, combinando a doçura da garapa com o azedo do limão. (R$ 32)

O drinque 'Chupa Essa Cana', do Amadís, é feito com garapa Circuito Gastronômico/Divulgação





Anella Ristorante

Estádios: polpetone recheado com queijo minas artesanal, nhoque caseiro de batatas e queijo parmesão, feito pelo chef Theodoro Peluso. (R$ 77)



O polpetone é recheado com queijo minas artesanal no Anella Ristorante Circuito Gastronômico/Divulgação





Bebedouro Bar e Fogo

Pancetta: idealizado por Diogo Manfredini, é um torresmo de rolo com queijo meia cura gratinado e goiabada. (R$ 48)





O Bebedouro Bar e Fogo oferece ao público torresmo de rolo Circuito Gastronômico/Divulgação

Bolos de Julieta

Na Mala do Mineiro: é um combo do chef João Bertolotti com limonada tradicional, panini mineiro e torta triângulo mineiro. (R$ 52,90)

A sugestão da cafeteria Bolos de Julieta é o combo Na Mala do Mineiro Circuito Gastronômico/Divulgação

Do Peixe

Moqueca Mineira: a chef Denyse Poema prepara moqueca de pirarucu e banana-da-terra cozidos em molho de tomate, cebola, pimentão, azeite de dendê e leite de coco. Acrescido de creme de milho e finalizado com almeirão. Acompanha arroz branco, pirão e farofa. (R$ 169,90 - serve 2 pessoas)







A Moqueca Mineira do Do Peixe tem creme de milho Circuito Gastronômico/Divulgação

Farinharia Pizza & CO

Trem Nostro: pizza de fermentação natural feita pelo chef João Bertolotti com queijo minas curado, requeijão de raspa, provolone e grana padano. (R$ 80)

A massa da pizza da Farinharia Pizza & CO é de fermentação natural Circuito Gastronômico/Divulgação

Kenzo Sushi Bar

Kenzo Mineiro: o chef Ricardo escolheu servir hot philadelphia com crispy de couve, gunkan maçaricado com cream cheese e futomaki philadelphia enrolado na folha de couve. (R$ 54,90)

Tem combinado japonês com sotaque mineiro no Kenzo Sushi Bar Circuito Gastronômico/Divulgação

La Palma Restaurante e Pizzaria

Costelinha Nobre com Risoto de Abóbora e Couve: costelinha assada ao molho de feijão fradinho com risoto de abóbora moranga e couve, pelas mãos da chef Naiara Faria. (R$ 89)



A Costelinha Nobre com Risoto de Abóbora e Couve é uma criação da chef Naiara Faria Circuito Gastronômico/Divulgação

Maria das Tranças

Galinhada: a receita da chef Maria de Lourdes tem frango desfiado do nosso próprio abate, enriquecida com cenoura ralada, milho, tomates em cubos, salsinha e cebolinha, finalizada com um toque de azeite e cheiro-verde. Acompanha nossa cerveja artesanal, uma American Pale Ale que harmoniza perfeitamente com o prato. (R$ 54)

Paladino

Sol de Primavera: criação do chef Marcelo Haddad consiste tem isca de carne de sol chapeada com manteiga de garrafa e cebola, acompanhada de creme de queijo minas e chips crocante. (R$ 64)



No Paladino, você vai comer isca de carne de sol chapeada com manteiga de garrafa e cebola Circuito Gastronômico/Divulgação

Passeli Boulangerie

Pizza Caipira: o chef Nilo sugere a pizza de costelinha com barbecue de goiabada e cachaça. (R$ 86)

A Passeli Boulangerie serve pizza de costelinha com barbecue de goiabada e cachaça Circuito Gastronômico/Divulgação

Quintal Pampulha

Casa de Vó: o prato idealizado pelo chef Ur tem angu de fubá de moinho d'água, molho de tomatinhos da horta, ragu de carne de porco na lata e cubos de queijo fresco da roça. (R$ 39)







Angu de fubá de moinho d'água com ragu de carne de porco de lata: sugestão do Quintal Pampulha Circuito Gastronômico/Divulgação

Rancho Verde

Frango Dona Gracinha: o chef Manoel Geovan prepara frango cozido com rodelas de milho verde. (R$ 114 - Serve 2 pessoas)





O frango cozido ganha a companhia de rodelas de milho verde no Rancho Verde Circuito Gastronômico/Divulgação

Soul Jazz Burger

Soul Power: os chefs Bruno Faria e Maíra criaram o bBurguer de blend de fraldinha, 3 sticks de queijo canastra empanados, farofinha de bacon, alface, cebola caramelizada no pão focaccia feito na casa e molho barbecue de goiabada. (R$ 46,90)

O hambúrguer do Soul Jazz Burger é servido em pão de focaccia Circuito Gastronômico/Divulgação

Mais programação

Nesta sexta-feira (18), o circuito promove uma visitação em uma horta urbana aberta para o público geral, mas com capacidade para até 20 pessoas. O Encontro de Chefs de Cozinha e donos de estabelecimentos com produtores de queijos e vinhos acontece no dia 25 de outubro, em um local ainda não determinado.





Já nos dias 26 e 27 de outubro, um evento gratuito com diversas atrações anima a área externa do Mineirinho com 8 cozinhas ao vivo (4 no sábado e 4 no domingo) e 30 participantes cada, além de quatro pequenos produtores da região, que vendem queijos, temperos, azeites, vinhos, cachaças, café, entre outras iguarias típicas do estado. Por enquanto, Paladino, Quintal, Do Peixe, A Pão de Queijaria e Amadis já confirmaram presença. Os pratos serão comercializados a preços populares.



As apresentações musicais agitam o sábado com roda de samba, grupo de choro, orquesta mineira de viola caipira e shows com a cantora de samba Júlia Rocha junto com o DJ Cateb. No domingo, a banda Putz Grilla traz o melhor do Rock anos 1980, seguida pelo samba da Aline Calixto com a Dj Aída.

No dia 7 de novembro, o evento promove o Circuito de Afeto, preparando um delicioso almoço para 60 pessoas que será ofertado para uma instituição carente da região da Pampulha, ainda não definida.

SERVIÇO

Circuito Eduardo Frieiro de Cozinha Mineira 2024

Até 10 de novembro

26 e 27 de outubro: sábado, das 10h às 22h / domingo, das 10h às 20h

Mais informações no site

@circuitogastropampulha e @semanadagastronomiamineira





A Pão de Queijaria

Avenida Fleming, 880, Espaço Vila Rica - Ouro Preto

(31) 98329-5294

@apaodequeijaria





All Mar - Food and Drinks

Avenida Dom Orione, 116 - São Luiz

(31) 98263-4644

@oallmarbrasil

Amadís Gastro Drink

Avenida Fleming, 480 - Ouro Preto

(31) 97361-1253

@amadisbar

Anella Ristorante

Avenida Min. Guilhermino de Oliveira, 325 - Santa Amélia

(31) 3441-8748

@anellaristorante

Bebedouro - Bar e Fogo

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

@bebedourobarefogo

Bolos de Julieta

Rua Expedicionário Paulo de Oliveira, 10 - São Luiz

@bolosdejulieta

Do Peixe

Rua Dr. Jeferson de Oliveira, 231 - Santa Amélia

(31) 2552-4014

@dopeixerestaurante

Farinha Pizzaria & CO

Rua Expedicionário Paulo de Oliveira, 10 - São Luiz

@farinhariapizza

Kenzo Sushi Bar

Avenida Miguel Perrela, 630 - Castelo

(31) 98301-8586

@sushibarkenzo

La Palma

Rua Professor Jerson Martins, 146 - Aeroporto

(31) 3441-4455

@restaurantelapalma

Maria das Tranças

Rua Estoril, 938 - São Francisco

(31) 3441-3708

@mariadastrancasrestaurante

Paladino

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas

(31) 3447-6604

@restaurante_paladino

Passeli Boulangerie

Avenida Fleming, 417 - Ouro Preto

(31) 3498-2410

@passeli_boulangerie

Quintal Pampulha

Rua Sebastião Antônio Carlos, 350 - Bandeirantes

(31) 3443-5559

@quintalpampulha

Rancho Verde

R. Ismail Viléla Lima, 205 - Braúnas

(31) 99952-6901

@ranchoverdepampulha

Soul Jazz Burger

Rua Noraldino de Lima, 387 - Aeroporto

@souljazzburger

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino