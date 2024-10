Deer and Bier: Ulisses & Donna, no Mercado de Origem, tem chope acompanhado de um shot de Jagermeister, bebida alemã que se parece com licor de ervas

Inspirada na famosa festa alemã, a 1ª Oktoberfest do Mercado de Origem, no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, une, até o dia 27, a tradição germânica às raízes do nosso estado, divertindo o público com uma combinação de música típica, gastronomia e, claro, muita cerveja artesanal. Mas essa não é a única programação em homenagem à maior festa cervejeira do mundo, tradicionalmente realizada no mês de outubro (daí o nome). Outros dois eventos, na capital e em Contagem, estão marcados para este fim de semana.

Começou nesta quarta (16/10) e vai até o dia 27 a 1ª Oktoberfest do Mercado de Origem, com entrada gratuita. Na programação do evento, estão previstos um festival de gastronomia com mais de 15 pratos e bebidas inspirados na culinária alemã; olimpíadas alcoólicas e atrações artísticas. Quem quiser pode ir com os trajes típicos da celebração alemã.

Confira quais são as opções de comidas e bebidas do Festival Gastronômico de Comida Alemã no Mercado de Origem:

Néctar Mineiro

Chope de hidromel (bebida fermentada à base de mel)

Valor: R$ 22 (300ml / R$ 32 (500ml)





Confeitaria d’Leau

Torta Alemã (camadas de mousse de Ninho intercaladas com biscoito de chocolate, finalizada com ganache de chocolate meio amargo)

Valor: R$ 18





A torta alemã da Confeitaria d'Leau tem mousse de Ninho, biscoito de chocolate e ganache de chocolate meio amargo Francisco Dumont/Divulgação

Happy Fudge

Floresta Negra (uma camada do fudge de chocolate meio amargo e uma camada do fudge de chocolate branco, com cerejas em ambas)

Valor: R$ 6





Estância

Prato: Trio Salsicha Alemã (três salsichas Frankfurt e Weisswurst)

Valor: R$ 59





O restaurante Estância serve trio de salsichas Frankfurt e Weisswurst FranciscoDumont/Divulgação

3 Orelhas

Schnitzel com salada e batatas fritas

Valor: R$ 52





Vida Leve

Cerveja sem açúcar e sem carboidrato

Valor: R$10,80 (600ml)

Tudo de Minas

Prato: Schnitzel (carne suína empanada com batata rústica e chucrute)

Valor: R$ 39,90

No Tudo de Minas, a sugestão é a carne suína empanada com batata rústica e chucrute, um clássico alemão FranciscoDumont/Divulgação

Caraméllese - Pipocas Gourmet

Prato: Pipoca Gourmet Flor de Sal com Mostarda (pipocas artesanais caramelo com flor de sal e a opção de mostarda)

Valor: R$ 22

A curiosa combinação de caramelo com flor de sal e mostarda aparece nas pipocas da Caraméllese Francisco Dumont/Divulgação

Donna/Ulisses

Jagermeister Punch (Jagermeister - bebida alemã comparada a um licor de ervas, suco de morango, suco de limão, uma rodela de pepino e ginger ale)

Valor: R$ 26





Ulisses & Donna

Deer and Bier (chope à escolha acompanhado de um shot de Jagermeister)

Valor: R$ 29

Karamel (Schnapps, preparado de caramelinho e espuma de cerveja IPA)

Valor: R$ 26

Butiquim de Origem

Croquete de Eisbein (joelho de porco servido ao molho de mostardas)

Valor: R$ 38,90





Cantina Renata Castro

Schnitzel Metido à Italiano (focaccia recheada com escalope de lombo de porco empanado - schnitzel - com molhos alemães)

Valor: R$ 48





A Cantina Renata Castro apresenta ao público focaccia recheada com schnitzel e molhos alemães Francisco Dumont/Divulgação

Donna/Ulisses

Schnitzel mit Kartoffelsalat (escalopes de picanha nobre suína defumada e empanada na panko. Acompanha salada de batatas com toque crítico)

Valor: R$ 47,20

Würst Sandwich

Suculenta salsicha de costela bovina abraçada por um delicioso e macio pão estilo panhoca. Finalizado com um toque generoso de mostarda do chef.

Valor: R$ 23,70





Cava Zé Ribeiro

Eisbein (batata recheada com joelho de porco na cachaça)

Valor: R$ 39

Eisbein: esse é o nome do prato da Cava Zé Ribeiro de batata recheada com joelho de porco na cachaça Francisco Dumont/Divulgação





Tio Chico

Maçã de peito marinada na cerveja

Valor: R$ 59,90





Indian Gourmet

Risoto de Camarão Indiano

Valor: R$ 75





Colt Grill

Batata Gourmet com molho azedo e salsichão Frankfurt

Valor: R$ 73 (serve duas pessoas)





Origem Caipira

Eisbein (joelho de porco assado. Acompanhamentos: chucrute - repolho alemão (sauerkraut), batata assada (ofenkartoffel) e arroz branco (Reis)).

Valor: R$ 49 (individual) - R$ 150 (para 4 pessoas)

Olimpíadas alcoólicas

As olimpíadas alcoólicas vão acontecer no 1º piso e no rooftop do Mercado de Origem, em todos os sábados e domingos do evento.

As provas serão: Beer Pong, em que os participantes arremessam bolas de pingue-pongue em copos de cerveja e o adversário deve beber do copo onde a bola caiu; Teste Cego de Cerveja, em que os competidores tentam identificar diferentes tipos da bebida apenas pelo sabor; Virada Rápida, ganha quem conseguir beber um litro de cerveja no tempo determinado; e Segurando a Caneca, cujo vencedor é quem conseguir segurar uma caneca de um litro, cheia de cerveja, com o braço esticado, no tempo determinado.



Cardápio especial na Pampulha

O Bebedouro Bar e Fogo também celebrar a Oktoberfest com um cardápio especial até domingo (20/10). De comida, uma boa pedida é o Currywurst, sanduíche de salsichão que é um dos lanches de rua mais vendidos na Alemanha. Ele é feito com salsichão branco frito na banha em fogo baixo, garantindo a crocância por fora e a maciez por dentro. Depois disso, é fatiado e coberto por um molho que mistura catchup, molho inglês, barbecue, shoyu e curry.

O cardápio também conta com as clássicas salsichas alemãs com batatas rústicas e o joelho de porco com repolho braseado e batatas. Para fechar, a carne de onça – Hackepeter: carne bovina crua, uma variação alemã similar ao steak tartare, servida com pão integral, cebola, cebolinha e mostarda escura.





O sanduíche de salsichão do Bebedouro é feito em fogo baixo HectorDuarte/Divulgação

A casa também apresenta dois drinques especiais: Submarino de Steinhaeger (destilado) e o Submarino de Jägermeister (tipo de licor de ervas), dois clássicos em edição especial. Os drinques são feitos com uma combinação de cerveja e bebida alemã, em que o copo maior de cerveja chega à mesa com um copo menor da outra bebida mergulhado nele. Ao beber, o cliente puxa o copo menor, permitindo que as bebidas se misturem.

Oktoberfest Contagem

No próximo fim de semana (19 e 20/10), a partir de meio dia, o estacionamento do 3º piso do Itaú Power Shopping vira um pedacinho da Alemanha com a 7ª edição da Oktoberfest Contagem.

Além das atrações tradicionais, com muita cerveja e música boa, os visitantes podem aproveitar vários pratos da culinária alemã, como o Frikadelle (bolinho de carne alemão), o tropeiro Bavário, o salsichão Weisswurst com batatas a moda Bavária e o clássico joelho de porco. A atração principal das bebidas é o chope, com cinco cervejarias presentes no evento.

Serviço

Oktoberfest Mercado de Origem

Até 27 de outubro

Rua Adriano Chaves e Matos, 447 - Olhos D’água

Retirada de ingressos pelo Sympla





Bebedouro Bar e Fogo

Até domingo (20 de outubro)

Avenida Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

@bebedourobarefogo

Oktoberfest Contagem

Sábado e domingo (19 e 20 de outubro)

Avenida General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem

Ingressos gratuitos no Sympla





