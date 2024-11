O mês de novembro tem sabor especial de hambúrguer. A partir desta sexta-feira (1º/11) até o dia 30, o Burger Fest celebra 12 anos como o maior roteiro gastronômico de hambúrguer do país. A 19ª edição do festival reúne 18 restaurantes, bares e hamburguerias de Belo Horizonte e Contagem para promover simultaneamente a cultura do lanche de qualidade com um preço acessível.





"A curadoria selecionou casas e chefs que sempre estiveram presentes no evento e performaram promovendo inovação, qualidade e talento", afirma Cláudio Baran, criador do evento. "O festival nasceu da paixão que eu tenho pelo hambúrguer. Em 2012, estava viajando bastante para os EUA e percebi que lá era possível encontrar esse lanche em todos os lugares, enquanto aqui no Brasil era basicamente um prato de lanchonete. Assim, tive a ideia de desafiar 25 chefs de restaurantes a criarem o melhor!", diz.





Essa edição traz duas novidades. A primeira é que os participantes foram desafiados a criar um acompanhamento especial. "Com isso, queremos incentivar a criatividade dos restaurantes para tentar fugir do óbvio. Pode ser uma batata frita incrementada ou outros pratos e molhos", explica Cláudio.

Ranking dos melhores

A segunda novidade é que, pela primeira vez, o evento promoverá um ranking de todos os participantes, tanto dos hambúrgueres criados como dos acompanhamentos: "Iremos selecionar os 50 melhores do festival". O ranking Burger Fest funcionará por meio da curadoria do festival e pelo voto popular através do site.





“Primeiro, temos uma curadoria para escolher as casas que serão convidadas. Depois, temos a avaliação para o ranking”. Essa avaliação será realizada pelo próprio Cláudio, que visitará todos os participantes, experimentando e avaliando todos os hambúrgueres e acompanhamentos. “Nesta missão de avaliar, serei acompanhado pelo influenciador Marcos Vigorito, do site Guia do Hambúrguer, e também por alguns influenciadores locais”, comenta.





Veja os participantes

2B Blends

Hambúrguer participante: Savage (pão de brioche, blend 100% costela Angus de 160g, muçarela, pepperoni, cebola roxa chapeada, ketchup Heinz Picante e orégano). Acompanha batata rústica picante.

Preço: R$ 45,90



R. Rio Madeira, 385 - Riacho das Pedras, Contagem

American Bulls

Hambúrguer participante: Gênesis (pão artesanal pincelado, selado por fora e macio por dentro, ketchup Bacon e Cebola Caramelizada Heinz, blend 160g, queijo coalho selado e pincelado no melado de cana, tomate confit, crispy de couve e maionese de chimichurri). Acompanha batata da Casa.

Preço: R$ 45

R. Ilacir Pereira Lima, 124 - Silveira

Av. Portugal, 2390 - Pampulha

A American Bulls apresenta o hambúrguer Gênesis Victor Schwaner/Divulgação

Burger Beer do Zé

Hambúrguer participante: Supremo do Zé (pão de milho, hambúrguer de boi, pulled pork - copa lombo defumado por seis horas desafiado - creme de requeijão, tomate seco, rúcula e ketchup Heinz Picante). Acompanha Batata Especial do Zé.

Preço: R$ 36



R. Duque de Caxias, 77 - Nova Suíça

O Supremo do Zé é feito com pão de milho Victor Schwaner/Divulgação

Burger de Verdade

Hambúrguer participante: Big Cheese (pão de brioche, 2 carnes de 160g cada, queijo prato, queijo muçarela empanado, bacon, alface, tomate, cebola e maionese verde). Acompanha Pink Lemonade.



Preço: R$ 48



R. Afonso Pena Júnior, 300 - Cidade Nova



O Big Cheese é a aposta da Burger de Verdade Victor Schwaner/Divulgação

Burger do Bê

Hambúrguer participante: Blue Caramel (pão de brioche, carne 160g grelhada na brasa, Blue Cheese, fatia de bacon caramelizado, maionese aioli, cebola crispy, finalizado com ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada). Acompanha bolinhas de mandioca com carne seca.

Preço: R$ 42



R. das Amendoeiras, 105 - Marajó

O Blue Caramel é finalizado com Ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada Victor Schwaner/Divulgação



Coreu Burguer

Hambúrguer participante: Coreu Fraldinha com Queijo Coalho (pão de brioche com gergelim tostado na manteiga, maionese com mostarda dijon trufada, blend bovino de fraldinha 180g, fatia de queijo coalho, bacon, ketchup Heinz Picante e batata palha artesanal extra fina).

Preço: R$ 46,90



R. Coração Eucarístico de Jesus, 397 - Coração Eucarístico

Av. Pres. Tancredo Neves, 3550 - Castelo

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 173 - Buritis

R. Alberto Cintra, 202 - Cidade Nova

O Coreu Burguer apresenta o Coreu Fraldinha com Queijo Coalho Victor Schwaner/Divulgação

Dekom's Burguer

Hambúrguer participante: Cebolinha, o dono da "Lua" (pão de brioche, ketchup Heinz Picles, creme de queijo muçarela, bacon, carne de 180g, farofa de cebola com tempero da casa). Acompanha Batata Crinkle McCain com molho secreto da casa.

Preço: R$ 40



Rua AG, 19 - Conjunto Água Branca, Contagem

Cebolinha, o dono da "Lua" é a criação do Dekom's Burguer Victor Schwaner/Divulgação

Didio Burguer

Hambúrguer participante: Burguer Didio Ragnar (pão de brioche com três burguers angus de 60g na técnica smash, american cheese titã das gerais - feito de queijos minas - maionese na cerveja escura defumada, cebola caramelizada e bacon chapeado e imerso no ketchup Heinz Picles). Acompanha anéis de cebola McCain.

Preço: R$ 42



R. Carlos Pinto Coelho, 669 - Vale do Jatobá



O Burguer Didio Ragnar é feito com 3 burguers angus de 60g Victor Schwaner/Divulgação

Django Hamburgueria

Hambúrguer participante: O Gângster (pão selado na manteiga, molho de ervas finas, alface americana, burguer bovino empanado, duplo queijo muçarela gratinada, tomates confitados com fio de azeite e manjericão fresco). Acompanha fritas.



Preço: R$ 49,99



Al. dos Sabiás, 172 - Cabral, Contagem



"O Gângster", da Django, leva molho de ervas finas Victor Schwaner/Divulgação

DOM Burgueria

Hambúrguer participante: DOM Parmegiana (pão tostado na manteiga, carne bovina empanada envolvida em um molho de tomate fresco, queijo muçarela, orégano e ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada). Batata Chips.



Preço: R$ 39,90



R. Dom Silvério, 150 - Centro, Contagem





A Dom Burgueria apresenta um hambúrguer de parmegiana Victor Schwaner/Divulgação

Forasteiro Burguer

Hambúrguer participante: 1993 – Os Últimos Fora da Lei (pão de brioche com um suculento blend bovino de 160g, coberto com queijo canastra meia cura). Acompanha cebola caramelizada no conhaque com um toque de balsâmico e coração de alcachofra aromatizado com mel e azeite de oliva. Finalizado com maionese trufada e Heinz Sweet Relish.

Preço: R$ 59



R. Dr. Julio Otaviano Ferreira, 883 - Cidade Nova





A Forasteiro criou um suculento blend bovino de 160g com queijo canastra meia cura Victor Schwaner/Divulgação

Garagem Hamburgueria Artesanal

Hambúrguer participante: Burgerfest Maverick (pão de brioche, molho especial da casa, burguer de 170g, muçarela, lombinho canadense, molho pomodoro a base de ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada, catupiri e orégano). Acompanha iscas de frango empanado com parmesão e cebolinha.

Preço: R$ 40,90



Av. Capim Branco, 354 - Vista Alegre



O Burgerfest Maverick é feito com lombinho canadense Victor Schwaner/Divulgação



Hamburgueria Tchambows Burger

Hambúrguer participante: Tchambows Mamma Mia (pão de hambúrguer, burger de frango empanado na farinha panko, purê de tomate e ketchup Heinz Picante, muçarela derretida e molho pesto de manjericão, hortelã, castanha de caju e queijo). Acompanha polenta frita com fonduta de queijo.

Preço: R$ 37,90

R. Firmino Costa, 23 - Jardim Montanhês

O Mamma Mia é feito com um burguer de frango empanado na farinha panko Victor Schwaner/Divulgação

Hamburgueria Velho John

Hambúrguer participante: Velho Tropical (pão de brioche, burguer bovino 150g, abacaxi empanado, creme de queijo provolone, bacon desfiado e ketchup Heinz). Acompanha batata crinkle McCain.



Preço: R$ 42



Av. Ivaí, 642 - Dom Bosco

O Velho Tropical é composto por abacaxi empanado e creme de queijo provolone Victor Schwaner/Divulgação

KBurguer

Hambúrguer participante: Na Brasa (pão selado, carne artesanal de costela bovina 150g grelhada na brasa, queijo coalho, bacon em fatias, cebola roxa, geleia de amora e ketchup Heinz Picante). Acompanha batata especial.

Preço: R$ 37,90

R. José Faleiro, 216, Santa Helena, Barreiro

O KBurguer produziu um hambúrguer com carne artesanal de costela bovina Victor Schwaner/Divulgação

Nimbos Bar

Hambúrguer participante: BBQ Bliss (blend 180g, requeijão de corte, cebola grelhada, picles de maxixe, bacon e molho barbecue de hoisin e ketchup Heinz Picante no pão de brioche). Acompanha chopped cheese fries.

Preço: R$ 38

R. Sergipe, 629 - Savassi

o BBQ Bliss da Nimbos é composto pelo molho chinês bbq de hoisin Victor Schwaner/Divulgação

Soul Jazz Burger

Hambúrguer participante: Hit the Road (angus 180g, bacon caramelizado, queijo emmental maçaricado, alho frito crocante, rúcula e redução de balsâmico no pão brioche feito na casa e ketchup Heinz Picles). Acompanha Onion Rings.

Preço: R$ 46,35

R. Noraldino Lima, 387 - Aeroporto

R. Conselheiro Rocha, 2809 - Santa Tereza

O Hit The Road é feito com angus 180g e bacon caramelizado Victor Schwaner/Divulgação

Vila Delícias

Hambúrguer participante: Smagadinho (pão de brioche, burguer smash 90g, queijo provolone maçaricado, couve crispy e ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada). Acompanha Nugget de Frango.

Preço: R$ 39,90

Av. dos Engenheiros, 460 - Castelo

A Vila Delícias preparou o Smagadinho com burguer smash 90g Victor Schwaner/Divulgação

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino