O cenário gastronômico ganha um toque sombrio com a chegada do Halloween neste 31 de outubro. Com pratos temáticos e experiências interativas, a data é uma oportunidade para os clientes que buscam sabores inusitados. Em Belo Horizonte, cinco lugares entram no clima do Dia das Bruxas e abraçaram a brincadeira com menus especiais.

A rede especializada em cookies American Cookies aposta em uma sobremesa aterrorizante. O Ice Blood Cookie (R$ 22) é composto por cookie e bola de sorvete com uma finalização especial para a data: "cacos de vidro" feitos de açúcar e calda de frutas vermelhas para dar um toque assustador.

A American Cookies aposta em sobremesa aterrorizante para o Dia das Bruxas American Cookies/Divulgação

A sobremesa ficará disponível até 3 de novembro nas unidades de Nova Lima, Belo Horizonte e Uberlândia. Saiba mais no site.

Pizza com refri verde

Já a Domino's Pizza celebra o Halloween com um combo em parceria com a Fanta Mistério. A oferta inclui uma pizza média da categoria "Mais Pedidas", uma brotinho doce exclusiva de Halloween (sabor chocolate e baunilha) e duas latas da Fanta Mistério por R$ 69,90. Os sabores da pizza média podem ser três queijos, calabresa, corn & bacon, marguerita, pepperoni, queijo, presunto, napolitana, frango com Requeijão e cheddar.

Famosa por seu sabor enigmático, a Fanta Mistério chega com uma edição limitada inspirada no filme "Beetlejuice 2 – Os Fantasmas Ainda se Divertem". A bebida, na cor verde, é uma atração à parte e promete intensificar o clima divertido e misterioso da celebração. Os demais sabores tradicionais da Fanta (guaraná, laranja, uva e maracujá) agora contam com o rosto dos personagens do filme estampados em suas latas.





O combo está disponível nas massas fina e tradicional em todos os canais oficiais da maior rede de pizzarias do mundo – app, site, telefone e balcão. Para completar a experiência, os produtos serão entregues em uma embalagem temática.

Drinque com poção mágica

A lanchonete temática Mundo Animal preparou uma série de atrações para comemorar o Halloween. Até o dia 10 de novembro, os clientes poderão experimentar três itens criados especialmente para a data. Entre os destaques, está o Elixir das Sombras, drinque sem álcool elaborado com blue lemonade, água com gás, xarope de romã, balas Fini em formato de aranha e doce de leite na decoração, além de uma poção mágica dentro da seringa.

A Mundo Animal apresenta edições limitadas de drinques, hambúrgueres e sobremesas Rodrigo Moraes/Divulgação

Outro item especial do cardápio é o Monstro Saboroso, hambúrguer de carne bovina, queijo cheddar, servido em pão brioche com maionese da casa, decorado com tomate cereja e catchup. O combo acompanha batata frita, um molho e uma bebida à escolha.





Por fim, a sobremesa Doçura Assombrada traz uma deliciosa taça de sorvete de creme, canudo wafer, marshmallow de abóbora, cobertura de morango, bala Fini no formato de aranha e decorada com suspiro e corante roxo.

Bolinho que esconde travessura

No clima de pratos cheios de mistério, a Outback Steakhouse promove 3 itens até o dia 31 de outubro (sexta-feira). O Trick or Ribs consiste em seis bolinhos misteriosos, sendo que cinco são feitos com massa de abóbora e recheados com Ribs e Cheddar Melt e um esconde uma travessura inspirada no brownie "Havanna Thunder". O prato também acompanha um fondue de queijo.





Já a Bloodberry Ribs se baseia na tradicional costela com a adição de um molho de amora vermelho. Para beber, o Freak Eye Lemonade é um drinque sem álcool à base de xarope de frutas vermelhas, limão e um toque de gengibre. A bebida é finalizada com uma espuma de chiclete e gengibre e o toque final de uma bala em formato de olho com vidro falso (a bala em formato de olho não é recomendada para crianças menores de 5 anos).

A Outback Steakhouse promove um Momento Outback Misterioso durante a data Outback/Divulgação





Dentaduras de gelatina

As quatro unidades do Porks também contam com uma programação especial de Dia das Bruxas até o dia 3 de novembro. O local apresenta uma carta especial de drinques, como o Lady Drácula, que é composto por gin com tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango servido em uma seringa. É uma versão de Halloween do clássico Lady Pig (gin tônica, xarope de morango e uma fatia de limão).

Até o dia 3 de novembro, o Porks conta com uma carta especial de drinques Porks Brasil/Divulgação

A casa apresenta também o Explosive Gin: gin tônica com xarope de amora coberto por uma espuma de gengibre com açúcar que explode na boca. Quem for fantasiado, ganha um shot de tequila servido na seringa (Bloody Tequila) ou um chope pilsen roxo 300ml – vale um por CPF e com fantasia.





SERVIÇO

American Cookies

Av. do Contorno, 10424 - Barro Preto

(31) 98337-9307

@americancookiesbrasil

Domino's Pizza

Av. Getúlio Vargas, 710 - Funcionários

R. Guaicuí, 297 - Coração de Jesus

Av. do Contorno, 9163 - Prado

R. Alberto Cintra, 137 - União

Av. dos Engenheiros, 74 - Castelo

@dominospizzabrasil

Mundo Animal

Av. Presidente Carlos Luz, 492 - Alto Caiçaras

@euamomundoanimal

(31) 3080-0492

Outback Steakhouse

Av. do Contorno, 6061, Loja 148 - São Pedro (e mais 4 unidades)

@outbackbrasil

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 - Castelo

@porkscastelo

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19 - Savassi

@porks_savassi

Porks Praça Tiradentes

Av. Brasil, 1348 – Funcionários

@porks_pcatiradentes

Porks Casarão

Av. Álvares Cabral, 534 - Lourdes

@porkscasarao





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino