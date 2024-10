A panela de pressão é um produto indispensável para quem deseja cozinhar de uma forma mais rápida. Graças ao seu sistema de vedação, a água atinge temperaturas maiores, fazendo com que o tempo de cozimento dos alimentos seja menor. Ainda assim, o uso do utensílio, por muitas vezes, é evitado devido ao receio de acidentes. Para não temer a panela de pressão, veja algumas dicas importantes de segurança.





"A panela de pressão é um coringa na cozinha, principalmente na cultura do brasileiro. Em uma casa que não tem esse utensílio a gente costuma dizer que não tem feijão cozido", destaca o chef de cozinha Elzio Callefi, da marca Tramontina.

Não apenas para o cozimento do feijão, a panela de pressão também facilita muito a vida de quem deseja fazer sopas e caldos; para amaciar carnes mais duras, como, por exemplo, uma costela bovina, ou mesmo para preparar carnes mais macias, como a maminha e a fraldinha.

Mas, antes de tudo, para que o seu uso seja feito de forma correta e aproveitado da melhor maneira, o chef alerta que é essencial ler o manual antes do primeiro uso, além de se atentar às questões de segurança.

Quantidade de água

Dentro de algumas panelas, é possível ver uma marca indicando o nível máximo de água a ser utilizado. Sobre encher demais ou desrespeitar o limite, o chef garante que isso não é seguro por diversos fatores, mas os principais seriam:

- Se encher demais com líquido, ao ferver ou criar a pressão, esse líquido em excesso poderá sair pelas válvulas de alívio de pressão e entupir a saída de pressão;

- Se encher demais com alimento e, consequentemente, com pouco líquido, certamente a receita queimará, pois o volume de alimento é maior que o de líquido, que vai secar rápido e deixar a comida diretamente em contato com o fundo da panela;

- É importante respeitar o limite máximo de uso (água + alimento) para que sobre espaço livre na panela para a geração do vapor necessário ao cozimento dos alimentos.

"Por isso, manter o equilíbrio no momento de cozinhar com uma panela de pressão é essencial. É preciso ficar atento, também, ao chiado da saída de pressão", explica o chef.

Cuidado com a válvula

Confira sempre se a válvula não está com o funcionamento obstruído, pois, desta forma, o vapor continuará dentro da panela, podendo causar uma possível explosão. Depois que a válvula for acionada, desligue o fogo e espere todo o vapor sair. Para que o canal não seja obstruído, é preciso higienizar as válvulas de alívio de pressão (saídas), que, com o tempo, geram acúmulo de alimentos.



Borracha de vedação

É o item que garante que a panela de pressão fique completamente fechada, sem nenhuma entrada de ar. Fique atento na hora de lavar, para que não fique nenhum resíduo de alimento para os próximos cozimentos. Além disso, não utilize caso esteja rachada ou solta.





Manutenção

Para mantê-las sempre em bom estado, é importante fazer manutenções a cada dois anos. Isso impede que as panelas de pressão ofereçam algum risco. Importante sempre se atentar ao que está indicado no manual de instruções.





