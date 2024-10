O Prêmio Cumbucca 2023 foi a primeira edição do evento

O Prêmio Cumbucca de Gastronomia está de volta. Criada em 2023 com o objetivo de valorizar e reconhecer iniciativas, estabelecimentos e profissionais que se destacam no cenário gastronômico de Belo Horizonte, a premiação abre nesta segunda-feira (21/10), a partir das 20h, o período de votação popular. O público pode escolher os melhores em 50 categorias até o dia 15 de novembro.

A 2ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia vai premiar os destaques do ano de 2024 em 50 categorias, o que totaliza mais de 700 concorrentes, entre estabelecimentos e pessoas. A escolha dos vencedores envolve a participação de um time de 30 jurados de diferentes áreas de atuação, incluindo jornalistas, artistas, produtores de conteúdo e referências do meio gastronômico, que deram seus votos na semana passada.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

Categorias

As categorias foram divididas em sete grupos, considerando as diferentes formas de expressões da cozinha mineira. São elas nesta edição:

Copo Cheio: reúne os prêmios de melhor Bar, Boteco, Gastrobar, Bartender, Carta de cachaça, Carta de drinques, Cervejaria, Estufa, Petisco, Mestre Cervejeiro e Comida de rua;

Mesa Farta: elege o melhor representante dos segmentos Asiático, Carnes e Parrilla, Vegano, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha internacional, Cozinha mineira, Italiano, Pizzaria, Variado, Chef Homem, Chef Mulher, Chef revelação, Mâitre e Sommelier;

Pequena Gula: avalia os melhores dentre Brunch, Cafeteria, Doceria, Barista, Pães, Sanduíche, Sorvete e picolé;

Todos Votam: contempla Novidade do ano, Delivery, Fora da rota, Coxinha e Garçom;

Você Decide: tem a missão de destacar os melhores representantes nas áreas de Tropeiro, Restaurantes no interior, Enoturismo, Gole do ano e Mordida do ano;

Escolha da Curadoria: reúne as categorias Cozinha Mineira Patrimônio - Edição Queijo Minas Artesanal, Cidade Gastronômica - Edição Queijos Mineiros, Prepara Gastronomia, Diversidade, Evento do Ano e Personalidade do Queijo Minas Artesanal;

Cumbucca de Ouro: escolhe uma personalidade gastronômica.

Voto popular

Idealizador do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, o empresário e produtor Marcelo Wanderley explica que, à exceção das duas últimas categorias, o público pode votar em todas as outras. "É importante dizer que, como a votação é totalmente diversa, os jurados também são. Eles não se conhecem e todo ano a ideia é trocá-los para garantir o equilíbrio da votação. A força do voto popular nessas decisões é enorme", conta. O regulamento das votações pode ser encontrado no site do evento.

Na categoria "Copo Cheio", uma da novidades é a inclusão do prêmio para o melhor Mestre cervejeiro: "A gente entende que o mestre é aquela pessoa que está por trás da fabricação, que traz todo esse sabor para os clientes", diz. Marcelo também chama a atenção para a votação de Comida de rua. "Um dos pontos mais importantes do evento é cumprir com a missão de ter uma maior inclusão e diversidade. Exemplo disso é a comida de rua, queridinha dos mineiros. Julgamos ser imprescindível valorizar esses profissionais", completa.

Vencedor em 2023 na categoria Gastrobar, o Boteco Nada Contra serve cupim de panela Leo Lara/Divulgação

Novas categorias

A lista de novas categorias não para por aqui. Entre elas, Comida vegana, setor que a curadoria do prêmio entende estar em crescimento na cidade, e Barista, que vai premiar o melhor profissional do café. Afinal, "nós estamos em Minas Gerais!", comenta Wanderley.

Sobre a "Escolha da curadoria", Marcelo revela: "Estamos em campanha para, em dezembro, sermos contemplados com o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Mundial da Humanidade. Por coincidência, essa votação vai ser nos dias 4 e 5, no Paraguai, e a nossa cerimônia está marcada para o dia 5, à noite. Então, já estamos nos preparado para essa festa. Esse título vai vir para Minas Gerais e vamos falar muito de queijo!".







O queijo, portanto, está contemplado em vários prêmios, como Cozinha Mineira Patrimônio - Edição Queijo Minas Artesanal, Cidade Gastronômica - Edição Queijos Mineiros e Personalidade do Queijo Minas Artesanal. Vale ressaltar que o curador desta edição é o jornalista gastronômico e especialista em queijos Eduardo Girão.

Resultados em dezembro

Os vencedores serão divulgados na cerimônia de premiação, que será realizada no dia 5 de dezembro, no Grande Teatro do Palácio das Artes, na capital mineira. Até lá, a identidade dos jurados será mantida sob sigilo.

Os votos dos jurados são somados aos votos populares. Apenas na categoria "Você Decide", que engloba todo o estado, o público vota sozinho.

Já o prêmio "Cumbuca de Ouro" é uma escolha exclusiva da curadoria. "Brinco que esse é o único prêmio que eu dou, os outros ganhadores são eleitos pelos jurados e pelo público. É um processo transparente. Temos muito orgulho de todas as pessoas que estão participando das votações. Essa lista é viva, ela muda todos os anos", conclui Marcelo.





O Café Palhares venceu na primeira edição do Prêmio Cumbucca como o melhor PF Leo Lara/Divulgação

Guia Cumbucca

A noite de entrega do Prêmio Cumbucca também será marcada pelo lançamento de uma nova versão do Guia Cumbucca de Gastronomia, uma publicação anual que reúne indicações de estabelecimentos em BH e na região metropolitana, incluindo restaurantes, bares, cafés, docerias, lanchonetes, botecos e outras casas. Com curadoria da jornalista Celina Aquino, o guia oferece roteiros temáticos para explorar o melhor da capital mineira, além de concentrar informações estratégicas para quem pretende conhecer e desbravar a culinária a partir de referências na área.





Sobre a Cumbucca



Plataforma que atua no ramo de mapeamento, pesquisa e criação de conteúdo multimídia sobre gastronomia em Minas Gerais, a Cumbucca compreende a cultura alimentar como elemento constitutivo fundamental da identidade mineira e nacional. A plataforma serve como ponto de convergência dos fazedores da gastronomia e do turismo gastronômico de Minas Gerais, com atenção voltada a todos os segmentos dessa complexa cadeia, que envolve o pequeno produtor, indústrias, empresários, consumidores, entre outros.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço

2º Prêmio Cumbucca de Gastronomia

Votação popular: de 21/10 a 15/11 no site



Cerimônia de anúncio dos vencedores: 5 de dezembro, às 19h, no Palácio das Artes (evento restrito para convidados)

Confira mais informações sobre o prêmio, o guia e a plataforma Cumbucca no site





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino