Quando se pensa em pizza, a combinação de sabores e texturas é fundamental para uma experiência única e inesquecível. Dentre os diferentes tipos de massas, a pan é bastante conhecida por ser parte essencial da identidade de uma das maiores redes de pizzarias do mundo, a Pizza Hut. Mas o que torna essa massa tão especial? Descubra algumas curiosidades que vão além do paladar.

Como tudo começou

A massa pan surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Ela se chama pan pizza por ser feita originalmente na forma da panela (pan, em inglês), formando uma crosta na base e na borda, com uma grossura que se destaca. O nome também pode significar "pão" em italiano.





Quando chegou ao Brasil

Criada em 1958 nos EUA, a Pizza Hut aperfeiçoou a receita em 1980 e trouxe a original pan pizza para o Brasil em 1989. "Com borda dourada e crocante e com um interior macio, ao longo do tempo se tornou um conceito que inspira toda a categoria", explica Camilla Ortenblad, diretora de marketing e comercial da Pizza Hut no Grupo IMC.





Qualidade da massa

O resultado da massa, que fica com textura macia e aerada, é fruto do processo de fermentação e da adição de gordura. "Nosso foco em ingredientes de alta qualidade e no processo artesanal de fermentação, feito diariamente pelos nossos team members em cada uma de nossas lojas, é fundamental para garantir que a massa pan continue a ser a escolha favorita de milhões de pessoas", complementa Camilla.

Tempo de forno

A massa pan leva exatos sete minutos para assar no forno. Nesse quesito, não se diferencia da massa fina.

Amor pela pizza

Somente no ano de 2023, foram produzidas 35 mil toneladas da massa pan na Pizza Hut, resultando em 15 milhões de pizzas vendidas apenas no Brasil, considerando as vendas nas lojas e via aplicativos de delivery.

Sabores favoritos

A pizza pan de pepperoni é o sabor mais popular do país, representando cerca de 20% das vendas totais da rede. Em Minas Gerais, a favorita é a de presunto e queijo.

Campeã de vendas

A massa pan atualmente é responsável por mais de 90% das vendas da marca, que está presente em 19 mil pontos espalhados por 100 países nos cinco continentes. O Brasil conta com 266 unidades, sendo 14 lojas no estado de Minas Gerais. Dessas, oito estão em Belo Horizonte.



