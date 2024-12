O Armazém Medeiros está dando adeus. O bar, localizado na Rua Rio de Janeiro, esquina de Rua Antônio Aleixo, no bairro Lourdes, em Belo Horizonte (MG), decidiu fechar as portas. O estabelecimento, aberto em 2009, teve dificuldades para realizar uma reforma da estrutura e adequar o prédio tombado a certas exigências do Patrimônio Público.



O estabelecimento funcionava em um casarão dos anos 1940 e o ambiente retratava a época, quando ali havia um comércio com o mesmo nome - que funcionou até os anos 1980 - e os clientes anotavam o valor das despesas em uma caderneta para pagar no fim do mês.

Interior do Armazém Medeiros, bar de BH que fechou as portas Divulgação

A decoração atual, da arquiteta e designer Isabela Vecci, manteve o visual retrô, com prateleiras de produtos variados e páginas originais das cadernetas e livro de estoque, nos quais se pode conhecer o que as pessoas consumiam naquele anos. Na parede, ficava exposto até um alvará concedido pelo então prefeito de BH, Juscelino Kubitschek.

O cardápio oferecia petiscos como os famosos pastéis, brusquetas, torresmo e carnes em iscas, sanduíches e pratos como filé à parmegiana, mexidão, massas e, aos sábados, feijoada.

O proprietário, Marcílio Cruz, diz que a decisão de fechar "não foi fácil". O bar venceu este ano o concurso Botecar e, mesmo assim, encerrou as atividades. Ele agradeceu os clientes "por fazerem parte de nossa jornada e por tornarem o Armazém Medeiros um lugar tão especial."

Leia a nota da direção na íntegra

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Queridos amigos e clientes do Armazém Medeiros,



Depois da vitória do Botecar e muitos momentos de alegria, chegou a hora de encerrarmos esse capítulo de uma história cheia de memórias.



Durante todo esse tempo vocês foram parte fundamental da nossa jornada. Os encontros, as risadas e as conversas fizeram do nosso espaço um ponto de encontro único em Lourdes. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que fizeram do Armazém Medeiros muito mais do que um bar. Vocês nos inspiraram, nos apoiaram e nos deram motivos para sempre continuar buscando a excelência em tudo o que oferecemos.



A decisão de fechar as portas do Armazém Medeiros não foi fácil.

Muitas adversidades levaram a essa decisão, principalmente a necessidade de reforma estrutural e adequação às exigências do Patrimônio Público para tombamento do prédio .



Assim como a esquina do Medeiros, nossas histórias continuam se cruzando pelo caminho. Agradecemos por fazerem parte de nossa jornada e por tornarem o Armazém Medeiros um lugar tão especial.



ATÉ BREVE !

Equipe do Armazém Medeiros