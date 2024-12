Uma das mais tradicionais e premiadas padarias de Belo Horizonte, a Cum Panio está de mudança de endereço. Após quase duas décadas, a panificadora de pães artesanais e fermentação natural precisou deixar a Rua do Ouro, no Bairro Serra, região Centro-Sul da capital, no último sábado (21/12), devido à venda do imóvel para a construção de um prédio.

Apesar do fechamento da unidade, o sócio proprietário Camilo Gazzinelli garante que a mudança é para um espaço melhor e com novidades para os próximos meses. A Cum Panio já fazia a transição para o novo endereço desde o início do ano, e agora passa a operar totalmente em uma unidade no Bairro Mangabeiras - Av. Bandeirantes, 861.

“A gente foi avisado e participamos desse processo desde o começo. Então, a gente teve bastante tempo e conseguimos achar um lugar excelente, com localização melhor, área de produção melhor”, disse Gazzinelli em conversa com o Estado de Minas.

“Na verdade, foi uma sorte conseguir achar um lugar melhor, onde cabe tudo que a gente precisa, dá para fazer uma loja mais confortável, e uma coisa que a gente sempre quis fazer que não tinha condições porque não tinha espaço: abrir um café”, revelou o empresário, esperando que a nova fase da padaria seja inaugurada nos primeiros meses de 2025.

Na unidade do Serra desde 2004, a Cum Panio colecionou sucessos. Em 2015, a panificadora foi eleita a melhor padaria de Belo Horizonte no prêmio Encontro Gastrô, uma realização da Revista Encontro e do Jornal Estado de Minas.

Em 2019 veio o reconhecimento como uma das oito melhores padarias da capital, segundo seleção da Veja Comer & Beber. Entre os destaques da casa, a revista elegeu o pão escandinavo, rico em fibras, que leva farinhas integral e de centeio, sementes de girassol e de abóbora, além do tradicional baguete.

Já neste ano, a 2ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, realizada no início de dezembro reunindo mais de mil concorrentes em 51 categorias, elegeu a Cum Panio como o melhor pão de BH.

Lembranças

Gazzinelli conta à reportagem que ao começar na casa da Rua do Ouro há 20 anos, a padaria primeiro se instalou no subsolo da casa e aos poucos foi aumentando a produção, até que nos últimos 10 anos a empresa estava consolidada.

Para o empresário, o que fica da casa é gratidão por ter permitido que a padaria se tornasse referência em Belo Horizonte. “Mudança é sempre um baque. A gente acaba que sempre sente alguma coisa, principalmente porque temos uma ligação afetuosa com a casa”, frisou.

“Desde o primeiro pão que foi feito na Cum Panio, foi feito nessa casa. A casa sempre acompanhou o nosso desenvolvimento. A gente aprendeu o ofício, aprendeu a lidar com o cliente, aprendeu a montar equipe, administrar uma padaria artesanal, que é um segmento totalmente diferente. A casa permitiu que a gente desenvolvesse essa maneira de trabalhar. Então temos muito que agradecer a ela”, emendou.

Unidade no Mangabeiras já recebe clientes na loja e, em breve, vai contar um café Reprodução/Redes Sociais

Segundo o empresário, a transição é tranquila, uma vez que os anos de experiência permitem levar um trabalho consolidado para qualquer localidade. “A casa é uma memória gostosa de levar, mas nós não estamos confundidos com ela. A marca está consolidada na cidade e acho que no coração da gente”.





Camilo Gazzinelli ainda destacou que com uma semana já longe da antiga unidade, a Cum Panio tem recebido mensagens de apoio dos clientes que possuem carinho com a história da empresa e já migraram para a loja nova. No final, a resposta da clientela tem sido positiva.

“Estamos expandindo mais ainda do que a gente tinha na Rua do Ouro. Estamos até sentindo um aumento na demanda. É um lugar novo, com uma visibilidade diferente, claro que a gente atinge um novo público estando em uma avenida. Temos uma vizinhança bem interessante, além da que a gente já tinha, e agora tem essa possibilidade de expansão. Vendo os clientes da Rua do Ouro frequentando a loja nova também deixa a gente bem tranquilo”, completou.