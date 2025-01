Uma das melhores frutas do mundo é brasileiríssima de nascença, serve de matéria-prima para vários produtos artesanais e, recentemente, deu origem ao mais novo refrigerante belo-horizontino: o "Jabuticabão". A bebida é uma edição limitada da família "Guaramão", sucesso de Eduardo Quick, feita à base de guaraná, limão e jabuticaba.

A ideia de trabalhar com sabores sazonais sempre encantou o criador, que, desde 2023, "namora" frutas frescas da época, com características do Brasil. "Comecei a pesquisar e estudar, especialmente, o Festival da Jabuticaba de Sabará, na Região Metropolitana de BH. Consegui o contato de uma pessoa, mas a temporada já havia passado", relembra Quick. A meta ficou para o ano seguinte.

Em 2024, Eduardo tinha em mente uma nova embalagem para o Guaramão — versão original de guaraná e limão —, para substituir a antiga. "Ela é de 300 ml, porque a antiga era aquela maior, de meio litro", afirma ele. Após esse lançamento, o criador fez uma obra na fábrica e aumentou a capacidade para, enfim, planejar a nova bebida. "A ideia foi pegar a jabuticaba, por ser uma fruta muito característica nossa e muito forte em Minas. Pensei que o público ficaria curioso em experimentar", conta Quick.

A colheita da fruta geralmente ocorre no final de agosto. No entanto, os mais de 150 dias sem chuva no estado dificultaram o processo. "Foi um ano muito atípico. Atrasou bastante, custei a conseguir a jabuticaba. Por causa da seca, só consegui em novembro", relata ele. No penúltimo mês do ano, Eduardo Quick voltou do festival em Sabará com caixas e mais caixas da fruta escolhida.

O nome "Jabuticabão" foi dado devido à presença do limão, que, segundo ele, ajuda a quebrar o doce e tornar o refrigerante mais refrescante. "Ainda temos cerca de dois ou três lotes para sair. Acredito que até o início de fevereiro ainda estaremos vendendo", disse.

Produção artesanal

A produção do refrigerante é toda artesanal e se assemelha ao processo de uma geleia. "Precisamos processar a jabuticaba e, a partir disso, fazer uma mistura e colocar o gás. O que fazemos, basicamente, é higienizar a fruta, esmagá-la para criar uma espécie de xarope, adicionar água e deixar na caldeira por horas, até conseguirmos extrair a cor e o sabor da jabuticaba", explica.

O mais difícil, segundo Eduardo, é romper a casca para fazer a calda, pois ela precisa ser processada muito rapidamente. "De um dia para o outro, a casca fica murcha. Precisa ser feito tudo em um dia. É uma fruta delicada, precisa ter zelo com ela, e o interessante também é que ela é doce e pouco calórica ao mesmo tempo", destaca.

Para os próximos passos, Quick não descarta a possibilidade de novos refrigerantes. "Ideia é o que não falta! Agora é ver o que é viável, qual será a próxima fruta da estação e analisar com calma, pois demanda muito estudo. Ainda não sei qual será a fruta e o sabor, mas, com certeza, alguma coisa vai surgir. Este ano, produzimos cerca de 7.500 garrafas. Para o próximo, quero chegar a 50 mil", adianta ele.

O Jabuticabão pode ser encontrado em estabelecimentos em BH Divulgação/Eduardo Quick

Guaramão

A primeira criação de Eduardo surgiu há oito anos como um resgate da produção artesanal de refrigerantes em Belo Horizonte, em uma época em que as grandes marcas haviam "engolido" os rótulos locais. Vindo de uma família empreendedora, ele enxergou potencial nesse nicho e decidiu liderar o movimento.

Quando o irmão Rafael Quick, designer e sócio de negócios como a Cervejaria Viela, a Cozinha Tupis e o Forno da Saudade, se preparava para inaugurar o bar Juramento 202, no bairro Pompeia, na região Leste da cidade, Eduardo já operava uma empresa de delivery do restaurante Néctar da Serra e estava acostumado a produzir sucos.

Para criar a base do famoso Guaramão, ele se inspirou no suco de guaraná do restaurante, que era o mais popular entre os clientes. Também pesou a escolha de uma fruta nativa, parte da nossa identidade e muito apreciada pelos brasileiros. Nada mais apropriado para dar sabor a uma bebida regional. Em seguida, veio a ideia de adicionar limão, para equilibrar o doce e tornar a mistura mais refrescante.

Onde posso encontrar o Jabuticabão?

Confira abaixo a lista de locais de venda do novo refrigerante:



Cozinha Tupis



Av. Olegário Maciel, 742 - LJ 2161 - Centro

@cozinhatupis

Juramento 202

R. Juramento, 202 - Pompéia

(31) 99803-3696

Judite Comida de Vó

R. Maj. Lopes, 34 - São Pedro

(31) 99433-7549

Amassa Cozinha

R. Tomé de Souza, 1186 - Savassi

(31) 99126-2618

Frizza

Rua dos Timbiras, 2636 - Santo Agostinho

@frizzapizzariafrita

O Quinteiro Bar

R. Salinas, 1008 - Floresta

(31) 99558-1761

Teresa Café

R. Salinas, 1815 - Santa Tereza

@teresa_cafe

Empório Nobre Sabor

R. Salinas, 59 - Floresta

(31) 2551-0711

Made in Beagá

Mercado Novo - Av. Olegário Maciel, 742 - Loja 2117

(31) 99704-9482

Pacato

R. Rio de Janeiro, 2735 - Lourdes

(31) 98324-8736

Casa Alvorada

Av. do Contorno, 3415 - Santa Efigênia

@casaalvoradabh