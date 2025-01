As fornadas de pão de sal saem até as 23h na Galeria dos Pães, como mostra o gerente Wandley Cardoso

O pão nosso de cada dia. Não é à toa que ter uma padaria é um bom negócio. Principalmente na mesa de café da manhã dos mineiros, nunca faltam o pãozinho e o tão amado pão de queijo. É um costume que impulsiona a cadeia de negócios para o ramo de padarias, confeitarias e outras empresas ligadas ao setor. Essa é uma atividade rentável e geradora de mão de obra. E os números não mentem.

Conforme a Receita Federal, Minas Gerais registrou, no ano passado, cerca de 400 padarias inauguradas a cada mês, índice 11,46% maior que no mesmo intervalo de 2023, um período de expansão da atividade. O dado considera unidades que funcionavam como microempreendedores individuais e se formalizaram como pessoa jurídica – no estado, existem 28,1 mil pequenos negócios, dos quais 63% são microempreendedores individuais e 31% se tornaram microempresas.

Balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (novo Caged), do Governo Federal, também mostra que as padarias e confeitarias em Minas respondem a um faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, com abertura de mais de 37 mil postos de trabalho entre janeiro e novembro de 2024.

São características que tornam o segmento cada dia mais competitivo, e conseguir se diferenciar é crucial. É aí que ganha força um nicho nesse mercado: as padarias que estão sempre de portas abertas. Os estabelecimentos que funcionam 24 horas, agregando outros produtos, como os de uso pessoal e higiene, passam a se destacar.

Empresários comemoram a renda extra advinda do horário noturno e quem experimenta o modelo não se arrepende. O movimento de clientes na madrugada já é uma parte importante dos lucros.

O presidente da Amipão (Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação), Vinícius Dantas, identifica alguns tipos de demanda que justificam o funcionamento ininterrupto de padarias, como a proximidade a centros de atendimento em saúde, avenidas centrais com grande fluxo de pessoas indo e voltando de casa e regiões onde acontecem eventos, por exemplo.

'Temos tudo o que um supermercado tem', avisa Ronaldo Carlos dos Santos, da Sabor da Vida Jair Amaral/EM/D.A Press

Mas, segundo Vinícius, o que muito se observa são padarias 24 horas operando em regiões periféricas, onde existe uma procura variada. Desde pessoas chegando de festas e que querem esticar mais a diversão até o pai ou a mãe que, em plena madrugada, percebe que o leite da criança acabou. “Também são padarias que acabam fazendo as vezes do postinho”, compara.

Vinícius conta que essa é uma opção de cada empresário. “Cabe a cada um perceber se esse modelo é vantajoso, se vale a pena ou não, considerando principalmente custos de operação e o retorno disso. O trabalhador noturno custa mais e este também é um tipo de mão de obra mais difícil de encontrar”, diz.

Mais nos bairros

Em Belo Horizonte, na região central, quase não existem padarias nesse formato. O presidente da Amipão atribui a fatores principais como custos altos de locação, excesso de moradores de ruas e até a forma de trabalho home office, que, muitas vezes, faz com que as pessoas não saiam do próprio bairro.

As padarias que funcionam 24 horas por dia têm a vantagem de atender os clientes a qualquer momento, inclusive por entrega a domicílio, modo de atuação que se consolidou com a pandemia. Entre os pontos positivos de uma padaria assim, estão, além da possibilidade de atendimento seja qual for o horário, o alcance a novos consumidores e o aumento das oportunidades de venda, principalmente em regiões carentes de outros tipos de comércio que não fecham à noite.

Quase 30 anos

A Padaria ABC, na Praça São Vicente de Paulo, Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital, é uma das primeiras 24 horas inauguradas em BH. São quase 30 anos de funcionamento do negócio, que já passou pelas mãos de diferentes donos, mas, desde a inauguração, aposta nesse formato.

Na Padaria ABC, os salgados, em especial enroladão de presunto, muçarela e salsicha, são a preferência dos clientes fora do horário comercial Túlio Santos/EM/D.A Press

Na gestão do educador físico Jarbas Junio da Silva Carvalho e do advogado Paulo Henrique de Souza, os sócios atuais, já são cinco anos. Os dois têm amigos que trabalham no setor de padarias e foi por sugestão deles que Junio e Paulo deixaram os antigos empregos para apostar no negócio – deu tão certo que não largam mais, contam.

A padaria fica perto de um ponto de táxi (taxistas são um público fiel) e de uma saída de acesso ao Anel Rodoviário. Principalmente em feriados e datas comemorativas, o entorno da praça e as ruas laterais também são lugar de parada de ônibus no decorrer da noite e madrugada, para embarque e desembarque. Um movimento maior a partir das 22h, quando todo o comércio normal nos arredores já está de portas cerradas. E o atendimento não é limitado a grades – a padaria está realmente aberta.“

Outros clientes, entre quinta-feira e domingo, são pessoas voltando de festas, que, muitas vezes, querem terminar o programa em casa e vêm comprar bebidas, por exemplo”, identificam os empresários. Oferecer itens de mercearia e para a casa também são diferenciais.

Os clientes do dia procuram mais, além do pão de sal, broas, doces e pães diversos, enquanto os noturnos preferem bebidas variadas (como cerveja, refrigerantes ou sucos) e salgados – também o bom pãozinho de cada dia. Em geral, os carros-chefes são os salgados, principalmente o enroladão de presunto, muçarela e salsicha, que, de madrugada, é um dos prediletos, uma receita própria. “Para nós é um negócio vantajoso. O período que mais vende é o da noite e madrugada”, constatam Junio e Paulo.

Sem grades

A Galeria dos Pães funciona no Bairro Floramar há cinco anos, também de portas abertas na madrugada, sem grades. Os três sócios já tinham outras padarias e resolveram investir no modelo 24 horas, lançando a primeira unidade deles com essa característica. “Deu muito certo. Desde que abrimos, a aceitação foi grande, principalmente porque na região nada funciona de noite. É uma avenida movimentada, ponto de referência”, conta a gerente, Ellen Gomes.

Tortas e doces reforçam a oferta da Galeria dos Pães, que registra 30% do faturamento total durante a madrugada Jair Amaral/EM/D.A Press

Também ofertando itens de mercearia, para a casa e necessidades básicas, para uso pessoal ou higiene, a padaria agrada desde clientes que querem um lanche rápido até aqueles que têm alguma urgência fora de hora.

“É aquela pessoa que percebe, de repente, a falta de alguma coisa de madrugada e sabe que na padaria vai ter. Vendemos, por exemplo, detergente, papel higiênico, absorvente, fralda ou o cereal para a criança”, conta Ellen. Outro tipo de consumidor são os jovens voltando de baladas, identifica a gerente.

Considerando apenas o pão de sal, só pela manhã são mais de 20 fornadas. O pãozinho pode ser encontrado até as 23h. Entre os produtos mais vendidos à noite, estão salgados como coxinha, hamburgão, pizza e bebidas. O destaque é a broa Araponga, um preparo com canjica de milho, queijo e ovo, receita vinda do interior há 12 anos, feita todos os dias na padaria.

“Cerca de 30% do faturamento total da padaria é do horário da madrugada. Em época de festas e fim de ano, ainda mais. Dezembro é um mês central, recorde de vendas na madrugada”, diz Ellen.

Estratégia de venda

Desde quando abriu as portas, há 30 anos, a padaria Sabor da Vida nunca mais fechou. O modelo de negócio é vantajoso para os donos atuais, os irmãos Ronaldo Carlos e Roberto Carlos dos Santos, que assumiram a empresa há 20 anos. O estabelecimento fica na movimentada Avenida Américo Vespúcio, Bairro Parque Riachuelo, Região Noroeste de Belo Horizonte, e o funcionamento ininterrupto, que não é pela grade, é, segundo os sócios, uma estratégia para melhorar as vendas.

Com produtos de padaria, confeitaria, mercearia e pizzaria, a Sabor da Vida tem vitrine cheia em período integral há 30 anos Jair Amaral/EM/D.A Press

São mais de sete mil itens, entre produtos de padaria, confeitaria, mercearia e pizzaria, além de artigos que vão desde congelados até uso e higiene pessoal e utilitários. “Temos tudo o que um supermercado tem. O pão de sal é feito até de madrugada”, contam Ronaldo e Roberto.

Os irmãos identificam um tipo de demanda variada que justifica o horário integral. São pessoas que chegam tarde do trabalho e não encontram nada aberto, procurando uma opção para o jantar, por exemplo. Ou os amigos que saem do barzinho e querem esticar a diversão. Há, ainda, aqueles que preferem tomar a cerveja ali mesmo, onde é mais barata. Hambúrguer e pão de queijo são os queridinhos na padaria.

O caixa é fechado três vezes ao dia – o horário é dividido em três turnos: entre 6h e 14h30, das 14h30 às 22h30 e das 22h30 às 6h30. Os donos estão satisfeitos com o modelo, que, para eles, sempre deu certo. “Nunca vimos a necessidade de fechar à noite. Ficar aberto compensa”, constatam.

Público variado

O casal Gustavo Henrique Gomes Celestino e Karina Cruz Rodrigues está à frente da Zépadêro há um ano e meio. A padaria é uma homenagem ao avô de Gustavo, José Gomes, mais conhecido como Zépadêro, no distrito de Abreus, município mineiro de Alto Rio Doce, Zona da Mata, um apaixonado pela panificação. Aberto há 10 anos, o negócio no Bairro Pedra Azul, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, funcionava no modo convencional. Quando os dois chegaram, a ideia foi implementar o modelo 24 horas.

A produção de itens de padaria na Zépadêro, entre eles as roscas, é diária e artesanal Zépadêro/Divulgação

A primeira intenção foi atender os clientes que sentiam falta de um lugar que funcionava o tempo todo, o que não se encontrava na região. “E não é por grade. Ficamos sempre de portas abertas. O cliente da madrugada pode entrar e tomar o seu café normalmente”, contam Gustavo e Karina.

Entre os lanches mais vendidos à noite, estão macarrão na chapa, calzone e pizza. Os próprios vizinhos da padaria marcam presença, assim como quem chega do agito noturno. Outro público é o trabalhador que sai cedo para o emprego, entre 3h ou 4h da madrugada, e passa por ali para tomar o café da manhã.

O pão de sal sai em cerca de 15 fornadas por dia – é feito até as 22h e a partir das 3h da manhã. Os donos garantem que o diferencial é a farinha importada de excelente qualidade, como descrevem.

Além do pãozinho de todo dia, a grande procura é pelos salgados, ali feitos artesanalmente, como a coxinha, encontrada também nas versões com catupiri e costela, empadas de vários sabores, tortinha, enrolado de presunto e queijo, entre outros.

A padaria também faz o papel de um mini mercado, com itens de mercearia, de uso pessoal e higiene. “Tem muita gente que vem por alguma urgência, quando falta alguma coisa em casa. Principalmente aos domingos, após as 14h, quando todo o comércio fecha”, dizem os empresários.

Única na cidade

A Padaria da Praça, no Centro de Pedro Leopoldo, também na Grande BH, é muito procurada na madrugada para lanches rápidos e venda de bebidas. Inaugurada há quatro anos já no modelo 24 horas, de portas escancaradas no turno da noite, a padaria agora está sob a gestão de três sócios, à frente do negócio há 10 meses. A gerente, Jaqueline Souza Silva, que tem experiência anterior de gerência em outras padarias na capital, conta que o público é variado.

Com amplo salão, a Padaria da Praça se destaca em Pedro Leopoldo e região pelo funcionamento ininterrupto Padaria da Praça/Divulgação

São jovens chegando de eventos, taxistas, pessoas em viagem (a região é de muitos sítios) e muita gente que desembarca no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A padaria, que vende artigos de mercearia e pizzas, também atende quem percebe alguma emergência em casa em um horário inesperado.

Durante o dia, além dos produtos mais recorrentes, como pães, roscas, bolos e pães de queijo, há procura por itens para a casa. Quando o assunto é o pão de sal, a última fornada sai às 22h e a primeira às 5h da madrugada.

Jaqueline identifica como vantagens do modelo o maior alcance de público, além da segurança do patrimônio – estabelecimentos fechados à noite muitas vezes são alvo de vandalismo e furtos, como ela já viveu em outra padaria em que trabalhou. E o negócio se destaca como uma das únicas opções de funcionamento ininterrupto nas proximidades. “A padaria 24 horas mais perto fica em Matozinhos”, diz.

Coxinha de costela (Zépadêro)

Coxinha de costela da Zépadêro Zépadêro/Divulgação

Ingredientes

Azeite a gosto;

4 dentes de alho;

1/2 cebola;

500g de costela bovina;

sal a gosto;

pimenta a gosto;

1/2 tomate;

1/2 pimentão;

coentro a gosto;

cominho a gosto;

colorau a gosto;

150g de queijo muçarela;

requeijão a gosto;

500ml do caldo do cozimento da carne;

500ml de leite;

1 colher de sopa de manteiga;

1 cubo de caldo de carne;

2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo;

2 ovos;

farinha panko ou farinha de rosca para empanar

Modo de fazer

Em uma panela de pressão, coloque um fio de azeite e dê uma leve dourada no alho e na cebola.

Adicione a carne cortada em cubos, tempere com sal e pimenta e sele bem de todos os lados.

Acrescente o tomate, o pimentão, o coentro, o cominho, o colorau e cubra com água.

Tampe e deixe cozinhar por quinze minutos depois que pegar pressão. Assim que sair toda a pressão, retire a carne e desfie bem. Coloque em uma vasilha e adicione o queijo ralado, um pouco de coentro e requeijão. Na mesma panela com o caldo, junte o leite, a manteiga, o caldo de carne e cozinhe por mais alguns minutos. Quando levantar fervura, despeje a farinha de uma vez e mexa vigorosamente com uma colher de pau até virar uma massa homogênea. Transfira para uma bancada e espere amornar. Sove por alguns minutos até a massa ficar bem lisa. Faça bolinhas do tamanho que preferir. Abra, recheie com a carne e feche no formato de coxinha. Empane com ovos batidos e farinha panko ou farinha de rosca. Leve para fritar em óleo quente até ficar dourada.

