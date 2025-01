Paladar e memória caminham juntos. O alimento é capaz de nos transportar para lembranças que carregamos ao longo da vida, como a infância, por exemplo. Pensando em proporcionar sensações como o “gostinho de infância”, o Restaurante do Porto - unidade Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, com o prato “Bacalhau Bons Tempos", preparado ao gosto do freguês.





A ideia é deixar que a clientela participe do processo de elaboração dos pratos. Basta escolher uma receita de bacalhau e enviar a lista de ingredientes ao restaurante no momento da reserva. Pronto. A execução fica por conta da equipe do Restaurante do Porto.

Para a gestora da casa, Marina Filizzola, sair para comer hoje em dia se tornou uma atividade mecânica: “A gente quis trazer essa memória afetiva, emoção. O cliente traz a receita que é da família, que vem de gerações ou que provou em alguma viagem e quer comer de novo. Queremos transformar todas essas lembranças em sabor”, explica.





O “Bacalhau Bons Tempos", também chamado de "Bacalhau Autoral”, já existe há cerca de três anos. Filizzola acreditava que o prato estava ficando esquecido pelos clientes. Segundo ela, a ideia precisava ser destacada para que mais pessoas pudessem ter essa experiência. E, desde então, tem sido um sucesso.

A ideia do projeto do Restaurante do Porto é resgatar memórias afetivas Sofia Michalick/Divulgação

Bacalhau da Iaiá

Todas as semanas, o Restaurante do Porto recebe receitas de pessoas que anseiam por ter essa experiência. Nicole Nery foi uma delas. A família de Nicole já comemorava por lá datas importantes por causa de suas raízes portuguesas. Ao comentar com a chef que, apesar de amar os itens restaurante, o bacalhau de Iaiá era insuperável, veio a ideia de relembrar a receita com a execução da cozinha do restaurante. A receita é de família, por isso o momento foi muito especial.

Nery conta que a receita é original de sua bisavó. Iaiá significa "avó" em grego. Ou seja, a criadora do prato é Iaiá da sua mãe que, por vez, é Iaiá dos filhos dela. Para ela, saborear o bacalhau a transportou de volta à infância: "Foi muito legal. Foi reviver e lembrar da minha vó desfiando o bacalhau. Ela fazia questão de desfiar ela mesma, assim como a Marina (chef) faz, com todo o cuidado. Foi um resgate da infância, uma memória afetiva", relembra.

A cliente indica a experiência para outras pessoas. Segundo ela, o "Bacalhau autoral" é dessas coisas que nos deixa com o "coração quentinho". Confira a receita:

Bacalhau da Iaiá

O 'Bacalhau da Iaiá' foi relembrado e executado pela cozinha do Restaurante do Porto Suzi Lemos/Divulgação

Ingredientes



500g de bacalhau dessalgado e desfiado

4 batatas médias cozidas e cortadas em rodelas

1 cebola grande cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

200ml de creme de leite

100g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de fazer

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios.

Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por mais 5 minutos.

Ajuste o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Em um refratário, faça uma camada com as rodelas de batata.

Por cima, distribua o bacalhau refogado.

Despeje o creme de leite sobre o bacalhau, garantindo que cubra bem.

Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima.

Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até que a superfície fique dourada e gratinada.

Retire do forno, decore com salsinha picada e sirva.

Como participar





O ingrediente principal tem que ser o bacalhau: desfiado ou em posta. No mais, não tem regras. Quaisquer ingredientes, temperos e acompanhamentos são permitidos. Basta fazer o pedido com um ou dois dias de antecedência. A receita pode ser compartilhada com a cozinha por ligação ou WhatsApp.





O prato está disponível a partir de R$ 270 (duas pessoas) e pode ser customizado conforme o número de convidados à mesa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







SERVIÇO

Restaurante do Porto – Unidade Cidade Nova

Rua Conselheiro Lafaiete, 2099, Cidade Nova

Horário: terças e quartas, das 10h30 às 23h; de quinta a sábado, das 10h30 às 00h; aos domingos, das 10h30 às 18h

Contato: (31) 3482-9870 (telefone e WhatsApp)

Instagram: @restaurantedoportooficial

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino