A cidade de Dores de Campos, localizada a cerca de 170 km de Belo Horizonte, no Campo das Vertentes, vai ser palco do 1° Festival Gastronômico Trilha dos Inconfidentes. A cidade recebe o evento com comidas e bebidas de até R$ 35 a partir desta sexta-feira (17/1) até domingo (19/1). O festival seguirá por mais quatro cidades da região até o mês de maio.

Os pratos ofertados para o público em Dores de Campos - conhecida como a cidade da selaria (fabricação de selas, arreios para montaria e artigos em couro) - terão em comum um ingrediente: o cubu, biscoito de farinha de milho à base de leite.

O que esperar do cardápio

No Arold's Pub, tem fubá suado com costelinha, linguiça, bacon, calabresa, tomate, cebola roxa e cebolinha a gosto Arold's Pub/Divulgação

Três restaurantes participam desta edição do festival em Dores do Campos: Novos Tacos, Bem Servido DC e Harold´s Pub. Os pratos custarão no máximo R$ 35.

Novos Tacos



Prato do Chefe - Sangue Latino: tortilha de trigo crocante, cebola caramelizada, carne de panela, bacon, muçarela, molho, batatinha palha,

mix de gergelim tostado e alface roxa.

Valor: R$ 30

Petisco - Meia Lua Inteira: tortilha de trigo crocante, cebola caramelizada, frango desfiado, muçarela, molho, batatinha palha, mix de gergelim tostado e alface roxa.

Valor: R$ 25

Sobremesa – Saudade: tortilha de trigo crocante, Nutella, uva, morango, banana e mix de castanhas.

Valor: R$ 25

Bem Servido DC



Prato do Chefe – Arroz Marimbondo Bem Servido: arroz, feijão carioquinha, couve palácio frita, torresmo, ovo cozido, farinha de mandioca e linguicinha de pernil.

Valor: R$ 30

Creme à base de mandioca com manteiga de garrafa é um dos pratos servidos pelo restaurante Bem Servido DC Novos Tacos/Divulgação

Petisco – Margarida: Creme à base de mandioca com manteiga de garrafa, batatas chips crocante com bolinhos de copa lombo, pimenta biquinho e cebolinha acompanhada ao molho barbecue.

Valor: R$ 25

Arold's Pub





Prato do Chefe – Fubá Suado à Moda Harold's: fubá Suado com costelinha, linguiça, bacon, calabresa tomate e cebola roxa, cebolinha a gosto.

Valor: R$ 30

Petisco – Duo Snack de Mandioca - Palitos al parmigiano e cubos recheados cremosos.

Valor: R$ 25,00

Bebidas



CHOPP 300ML

Chopp Kaiser 300ml – R$ 8

CHOPP Amstel 300ml – R$ 10

Chopp Heineken 300ml – R$ 14

CHOPP 500ML

Chopp Kaiser 500ml – R$ 12

CHOPP Amstel 500ml – R$ 14

Chopp Heineken 500ml – R$ 16

COMBO DE CHOPP 300ML

03 Chopp Kaiser 300ml – R$ 20

03 CHOPP Amstel 300ml – R$ 27

03 Chopp Heineken 300ml – R$ 33

NÃO ALCOÓLICO

Refrigerante - R$ 6

Água com e sem gás - R$ 4

Suco - R$ 6

A escolha das cidades

O proprietário e diretor-executivo da Gira Eventos, Leonardo Stancioli, responsável pelo evento, disse que a escolha do itinerário do festival não é por acaso: " Quando falamos na Trilha dos Inconfidentes, a cidade mais conhecida é Tiradentes, mas São João Del Rey, Dores de Campos, Resende Costa, Coronel Xavier Chaves e Antônio Carlos, cada uma tem sua característica. Tão importante quanto Tiradentes. Resende Costa, por exemplo, desenvolveu muito a parte do turismo", explica.

Além das comidas típicas, a festa vai contar com shows, artesanato e muito mais. A iniciativa estimula o comércio e o desenvolvimento do turismo sustentável das localidades.

As próximas paradas do Festival Gastronômico Trilha dos Inconfidentes são: Resende Costa (14, 15 e 16 de março); Coronel Xavier Chaves (11, 12 e 13 de abril); São João Del Rey (01, 02, 03 e 04 de maio ) e Antônio Carlos (23, 24 e 25 de maio). O evento é gratuito.





Garanta seu ingresso

Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla e podem ser retirados gratuitamente até este domingo (19/1).





