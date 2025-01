Sol, férias e aquele clima descontraído que só o verão traz. Em Belo Horizonte e Nova Lima, bares e restaurantes embarcam nessa onda e capricham na criação de cardápios fresquinhos para a temporada. Com receitas que vão desde bebidas tropicais a pratos leves e coloridos, quatro endereços mostram como brindar a estação mais quente do ano à mesa.



O clima litorâneo invadiu as raízes mineiras do restaurante Pacato, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul, com o lançamento do menu sazonal “Ponta de areia”.



“A inspiração veio das férias do mineiro, porque aqui [no Pacato] nunca trabalhamos com o mar, refletimos Minas Gerais. Só que tem um negócio que o mineiro adora, né? Um peixinho, uma praia nas férias. Então, em homenagem a esse período de recesso, resolvemos criar o cardápio para celebrar Cabo Frio, Guarapari, Caraíva, Moreré e tantas outras praias que acolhem o ‘trem’ de Minas no verão”, declara o chef Caio Soter.

A proposta, segundo ele, é misturar a cozinha de quintal com os frutos do mar. “Fazemos uma fusão que deixa tudo com uma cara local. É esse mineiro que, quando vai à praia, assa pão de queijo no café da manhã. Ele não deixa de ser mineiro, de ter seus costumes, apesar de comer peixe, camarão e polvo”, explica.



O menu está disponível apenas no mês de janeiro, exclusivamente aos sábados e domingos, no almoço e no jantar, e muda semanalmente.

Peixe, risoto de milho verde com açafrão, molho de espumante e migas de broa: uma das sugestões do menu 'Ponta de areia' Lucas Cancela/Divulgação



“Na primeira semana, por exemplo, tivemos ceviche de namorado ao leche de tigre de coquinho azedo, picles de pimenta-de-cheiro e maxixe, acompanhado de telha de angu; vinagrete de polvo com tomate uva, creme de abóbora e coalhada, servido com panqueca de milho, e xerelete [peixe] unilateral com salsa de cajuzinho do cerrado e castanha de pequi”, descreve Soter.



Torrada de atum com castanha e aioli de pequi, assim como pastel de bobó de camarão com aioli de urucum, completavam a lista de entradas na estreia do “Ponta de areia”.



Nos pratos principais, terra e mar se encontram em uma mistura de ingredientes. “Destaco o arroz de pescador, que une polvo, lula, camarão, barriga de porco e castanha de baru, e o polvo grelhado acompanhado por maionese de tubérculos e quiabo na brasa, coalhada e páprica”, sublinha. Os clientes também podiam pedir namorado na brasa, risoto de milho verde com açafrão, molho de espumante e migas de broa.

Toque de caviar



Caio revela alguns pratos que serão servidos nas próximas semanas. Opção é o que não falta para abrir o apetite, como o canapé de polvo acompanhado de mandioca frita e aioli de pequi. Também vale experimentar as lulinhas al ajillo com vinagrete de milho verde e pão tostado; o crudo de robalo com cajuzinho do cerrado, castanha de pequi e ovas de truta e o vinagrete de polvo com homus de abóbora e coalhada.

Mar e terra se encontram no vinagrete de polvo com tomate, creme de abóbora e coalhada Lucas Cancela/Divulgação



Ainda nessa proposta de combinar mar e terra, ou montanha e praia, o chef servirá o vermelho na brasa com camarão, demi-glace de galinha, angu de milho crioulo branco e brócolis tostado e o peixe do dia com purê de banana caramelada, ceviche de banana e molho de moqueca.



O restaurante oferece porções de 5g e 10g de caviar para levar sabor a qualquer um dos itens do cardápio, sejam entradas ou pratos principais. A iguaria é extraída do esturjão siberiano nativo do Rio Negro, no Uruguai.



“Temos, ainda, uma carta especial de drinques, alcoólicos e não alcoólicos, que refletem esse espectro do mar e o clima de praia, como Mate, Clericot e muita fruta tropical para refrescar”, destaca Soter. Entre as sugestões, uma mistura de martini extra seco, limão siciliano e hortelã.



Refresco “babilônico”



A brisa do mar também chegou ao Babel, localizado no Centro da cidade, que tem uma varanda com vista privilegiada para a Praça Raul Soares. Em meio ao movimento frenético da região, a casa incorporou pratos tão frescos quanto um mergulho na praia, mas sem precisar se molhar.

Duas versões de ceviche entregam o frescor desejado em dias de calor Bruno Werneck/Divulgação



“A proposta do restaurante sempre foi ter uma mistura de linguagens, inclusive de acordo com a temporada e o público. Ele é como um camaleão. Temos notado as mudanças de temperatura, então resolvemos dar uma repaginada no cardápio, trazendo pratos de verão para trabalhar justamente o frescor”, afirma o sócio Alfredo Lanna.



A casa já tem o costume de utilizar frutos do mar no preparo das receitas, incluindo peixe, camarão e ostras frescas (disponíveis de quinta a domingo). Mas as novidades ganham um toque especial, uma “pitada babilônica”, segundo o sócio. “Não criamos um paladar novo, mas uma forma de as pessoas sentirem conforto e terem outro tipo de comida que combine com o momento, o calor, o sol”, aponta.



Duas versões de ceviche disputam a preferência do público. O Fresh é uma mistura de peixe branco, leite de tigre, leite de coco, mix de pimentas aromáticas, flocos de coco e milhos tostadinhos. Para acompanhar, chips de raízes. Já o Tropical tem salmão e manga, é finalizado com azeite de coentro, pimentas aromáticas e salsinha e servido com tortilhas de milho.



O frescor também pode ser saboreado no vinagrete de polvo e pota (molusco semelhante à lula), que ganha sabor com relish de pimentões, mix de pimentas aromáticas e torradinhas. Combinação que promete dar água na boca.

'Temos notado as mudanças de temperatura, então resolvemos dar uma repaginada no cardápio, trazendo pratos de verão para trabalhar justamente o frescor' - Alfredo Lanna, sócio do Babel Babel/Divulgação



Todos esses pratos vão permanecer no cardápio até o fim do verão, mas Lanna diz que há uma constante busca por novas receitas, para que as opções nunca sejam totalmente fixas. “Em breve, também teremos novos drinques para estrear no Carnaval”, adianta o sócio.



À beira bar





Chinelo no pé e copo cheio formam o combo de verão do Redentor, que fica em uma das esquinas mais movimentadas da Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira. Como de costume, o bar lançou a campanha “A vida fica melhor de chinelos” para o verão 2025.



“Isso acontece todos os anos e vai até o fim da temporada, em 10 de março. O cliente que vier de chinelo ganha um chope gelado. Se ele quiser vir todos os dias, então todos os dias vai ter uma bebida por conta da casa. O intuito é remeter ao Rio de Janeiro e trazer o bem-estar. Além de quebrar o paradigma de ter que sair arrumado. Por que não sair mais à vontade?”, descreve o proprietário, Daniel Ribeiro.

O clima praiano pode ser saboreado no camarão empanado em flocos de coco com aioli de pimenta coreana e maracujá Redentor/Divulgação



A brincadeira, pensada para trazer o estilo de vida descontraído do carioca para os belo-horizontinos e proporcionar conforto, completa-se aos finais de semana com a presença de um ambulante portando o clássico cantil de mate e distribuindo a combinação perfeita: biscoito Globo, trazido diretamente do Rio. “Ele passa gritando ‘olha o mate, olha o biscoito Globo’, criando um auê, como se estivéssemos na praia, para criar esse espírito de férias de verão em BH”, explica Ribeiro.



O sucesso da campanha é tanto que muitas pessoas se acostumaram a levar os chinelos dentro da bolsa para sempre tê-los por perto. “Muita gente vai trabalhar e leva o chinelo para passar aqui depois. Alguns vêm direto do consultório médico, de uniforme branco e, em vez dos sapatos, estão calçando um chinelinho. Outras vezes o cliente vem de chinelo sem saber e não acredita quando ganha o chope. É muito divertido e já virou marca registrada”, conta o proprietário.



Com clima praiano “da cabeça aos pés”, a esquina é inspirada nos bares fluminenses dos anos 1950, época de ouro da Bossa Nova no Rio de Janeiro. Daniel costumava passar as férias na Cidade Maravilhosa e se apaixonou. Foi para matar a saudade que, há 20 anos, resolveu trazer o verdadeiro chope carioca para Belo Horizonte. O grande destaque do Redentor é a extensa calçada na Rua Fernandes Tourinho, mas a casa também conta com uma varanda.

Idas e vindas



Nessa época do ano, novidades entram no cardápio e pratos queridos retornam para o delírio dos clientes. Algumas das indicações são o camarão empanado em flocos de coco e acompanhado de aioli de pimenta coreana e maracujá, a casquinha de siri gratinada ao forno e o queijo coalho servido com melaço de cana agridoce. A burrata ao forno coberta por massa crocante levada ao forno, duetos de tomates confitados e rúcula também é uma boa pedida.



Para acompanhar, o bar oferece um cardápio variado de caipirinhas especiais criadas pelo mixologista Tiago Santos. São muitas opções para quem deseja se refrescar com cachaça e frutas. Entre elas, estão pitanga, acerola e canela; rapadura e três limões; caju e limão siciliano; morango e cereja amarena; lichia, tangerina e limão; uva verde, manjericão e limão e tangerina, gengibre e hortelã (veja a receita no fim da matéria).



Veraneio napolitano





A gastronomia napolitana é marcada pelo uso de muitos frutos do mar, massa e pizza. “Adaptamos essa característica ao gosto do mineiro”, define Mateus Hermeto, sócio-administrador do Barolio, com unidades na Savassi e Vila da Serra. Neste mês, as três unidades também oferecem comes e bebes para a época de veraneio.

No Barolio, o camarão frito é acompanhado de maionese de ervas e salada de folhas Victor Schwaner/Divulgação



No menu, a casa apresenta sabores mediterrâneos e fortes, mas com ingredientes refrescantes, como camarão e salmão. Para degustar, os destaques são o Fritto di Gamberi (camarões fritos e empanados à moda napolitana) e o Salmone con Risotto al Limone (salmão grelhado acompanhado de risoto de limão siciliano).



Para quem prefere a autêntica pizza italiana, fica a sugestão da Isola Verde (muçarela de búfala, parmesão, pesto de rúcula, camarões e raspas de limão siciliano). As massas à base de farinha importada da Itália são fermentadas lentamente e assadas por, no máximo, 90 segundos em forno a lenha que alcança altíssimas temperaturas.

A autêntica pizza napolitana ganha sabor com camarões, rúcula e raspas de limão siciliano Barolio/Divulgação



A sensação de frescor fica completa com a carta de drinques, que conta, por exemplo, com o Barolio Smash, feito com gim, basílico e suco de limão siciliano. “Ainda pretendemos fazer alguns ajustes até o fim do verão. Mas nada que mudará a essência da proposta do cardápio”, garante Hermeto.

Caipi tangerina, gengibre e hortelã (Tiago Santos – Redentor)

Além do tradicional chope, o Redentor investe no cardápio de caipirinhas com uma lista extensa de sabores Redentor/Divulgação



Ingredientes



50ml de cachaça;

1 pedaço de gengibre;

1/2 tangerina;

10 folhas de hortelã;

30ml xarope de açúcar ou 1 colher de sopa de açúcar;

10ml de suco de limão



Modo de fazer

Macere os ingredientes dentro do copo.

Primeiro o gengibre, depois a tangerina.

Coloque a hortelã e macere levemente.

Adicione o açúcar e a cachaça.

Coloque bastante gelo em um copo e mexa bastante.

Adicione o suco de limão para dar mais frescor.



Serviço



Pacato (@pacatobh)

Rua Rio de Janeiro, 2735 – Lourdes

De quarta a sexta, das 12h às 15h; de quarta a sábado, das 19h às 23h; sábado e domingo, das 12h às 16h

(31) 98324-8736

Babel (@babelbh)

Avenida Bias Fortes, 1160 – Centro

De segunda a sexta, das 11h30 às 15h; de terça a quinta, das 11h30 às 00h; sexta e sábado, das 11h30 às 01h; domingo, das 11h30 às 18h

Redentor (@redentorbar)

Rua Fernandes Tourinho, 500 – Savassi

De segunda a domingo, das 11h30 às 00h

(31) 3568-8469

Barolio (@baroliobh)

Alameda Oscar Niemeyer, 1033, loja 04, Vila da Serra – Nova Lima

Rodovia Januário Carneiro, 9339, loja 07, Vila da Serra – Nova Lima

Rua Tomé de Souza, 616 – Savassi

De terça a sexta, das 11h às 23h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 21h

(31) 3665-8049

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino