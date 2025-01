Um dos doces mais famosos dos anos 1980 e 1990, o Chocolate Surpresa está de volta. Para os nostálgicos, a barra continua com a gravação dos animais em alto relevo. No entanto, os cards colecionáveis agora são digitais. O relançamento conta ainda com um jogo on-line: “Mundo surpresa”, disponível na plataforma Roblox.

De acordo com a Nestlé, o relançamento foi uma forma de atender ao pedido de milhares de consumidores. Com isso, o Chocolate Surpresa volta a fazer parte do portfólio fixo da marca e estará disponível nos supermercados de todo o Brasil a partir de janeiro. O doce é produzido com cacau sustentável proveniente do Nestlé Cocoa Plan (NCP).







Ao todo, são três opções de embalagens: a onça-pintada, o tucano e o lobo-guará. Já nos tabletes são 15 opções diferentes. Os cards digitais vão poder ser acessados por meio de um QR Code nas embalagens, que permitirá ver os animais em realidade aumentada.





“Surpresa marcou uma geração com seu sabor único e uma experiência memorável de 1980 até os anos 2000. Sabíamos da responsabilidade que tínhamos ao trazê-lo de volta. Por isso, trabalhamos para resgatar a memória afetiva do seu público fiel, mas também para trazer inovação e interatividade para as novas gerações, levando uma mensagem tão importante como a necessidade da preservação ambiental e os benefícios da agricultura regenerativa”, conta Tatianna Perri, Diretora de Marketing de Chocolates.





Sobre o game “Mundo surpresa”, desenvolvido em parceria com Rogue Unit, a empresa explica que se trata de uma simulação de plantação de cacau, baseado em quatro pilares: “plantar e cultivar”, que reforça conceitos da agricultura regenerativa; “preservar a natureza”, com práticas sustentáveis; “colecionar itens e animais companions”, que representam a fauna brasileira; e “aprender e educar”, que ensina sobre preservação ambiental e manejo agroflorestal. Todo o design de “Mundo Surpresa” foi inspirado em visitas realizadas por desenvolvedores a uma fazenda real, integrante do Nestlé Cocoa Plan (NCP), no Espírito Santo.