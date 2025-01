Minas Gerais não é só a terra dos queijos e doces. O estado vem sendo reconhecido também pela produção de vinhos. Exemplo disso é a conquista do Alma Gerais, vinho branco seco da vinícola de mesmo nome, que fica em Bom Sucesso, no Sul de Minas. O rótulo foi classificado como o Sauvignon Blanc — casta de uva branca da família da Vitis Vinifera, originária da França — mais bem pontuado do país em 2024 na 14ª edição do Guia Adega Brasil.





A revista é referência em vinhos no Brasil e reúne os 20 melhores rótulos nacionais degustados pelo júri técnico. A garrafa Alma Gerais entrou para o top 20 da publicação, alcançando um AD 92, índice que seleciona as bebidas com notas acima de 90.

Outros dois rótulos da vinícola conquistaram títulos importantes: o Syrah Tinto e o Syrah Rosé receberam as notas AD 91 e 90, respectivamente, no Guia Adega 2024. Todos os três são produções de primeira safra.

Colheita de inverno





O vinho branco Alma Gerais, feito a partir da técnica de colheita de inverno, é elaborado exclusivamente a partir de uvas Sauvignon Blanc. Mantido em tanques de aço inoxidável durante 10 meses, tem contato com suas borras finas até ser engarrafado.

O rótulo chama atenção pela acidez, bom volume de boca e pela textura firme e cremosa, tudo envolto por frutas brancas, cítricas e tropicais. Austero nos aromas e franco nos sabores, tem final preciso, fluido e persistente, com toques de limão siciliano, maracujá, ervas e flores.

O trio de vinhos 'Alma Gerais', 'Syrah Rosé' e 'Syrah Tinto' alcançaram títulos importantes segundo avaliação da revista Guia Adega Brasil Alma Gerais/Divulgação





O CEO da vinícola, Alessandro Rios, conta que o título vai além da premiação em si: “O que mais marca é que a partir disso (conquista do título), chegamos à conclusão do potencial que têm os nossos vinhos. Inaugurar uma safra de uma vinícola com os três primeiros vinhos produzidos já pontuados acima de 90 é uma conquista que mostra um futuro muito promissor”, celebra.

Leve e equilibrado





Já o vinho Syrah Rosé tem visual rosa-alaranjado, é bastante claro, límpido e brilhante. Tem acidez equilibrada e textura leve, com final refrescante e bem definido, além de um conjunto de aromas de frutas de caroço, como pêssego, e notas florais. A fermentação controlada a 15°C e o contato com as borras finas por 10 meses em tanques de aço inox conferem complexidade e frescor ao vinho.

Por outro lado, o Syrah Tinto tem visual vermelho rubi de média intensidade e aromas intensamente frutados, com destaque para frutas pretas e vermelhas frescas. Possui taninos macios e textura suave. A boa acidez equilibra o conjunto, resultando em uma bebida extremamente agradável e de final longo. O amadurecimento em tanques de inox por 10 meses garante a expressão pura do terroir — conjunto de fatores naturais e humanos que influenciam a produção de um vinho.

Alessandro Rios, CEO da vinícola Alma Gerais, no vinhedo onde são colhidas as uvas para a produção dos vinhos Alma Gerais/Divulgação





Ainda segundo Rios, o sucesso se deve também ao terroir. O investimento em tecnologia na vinícola, com vários sistemas de controle e equipamentos de primeira qualidade, podem ser elencados como responsáveis pelos ótimos resultados.

Consultoria especializada





A vinícola Alma Gerais conta com a consultoria de dois profissionais reconhecidos no Brasil e no exterior: o engenheiro agrônomo, professor e sommelier chileno René Vasquez e Frederico Novelli, especialista na produção de uvas para vinhos de inverno.





Além disso, a vinícola recebe orientações estratégicas do renomado enólogo chileno Mário Geisse, que abriu o mercado da Chandon na América do Sul na década de 1970 e é, hoje, referência nacional na produção de espumantes, sendo proprietário da Cave Geisse, no Rio Grande do Sul.

Experiências enoturísticas





Até este mês de janeiro, os vinhos serão comercializados apenas nas experiências e visitas enoturísticas na própria vinícola Alma Gerais, em Bom Sucesso, que podem ser agendadas on-line ou pelo telefone (35) 99872-6721.





O preço dos vinhos varia de R$ 138 a R$ 198. Possivelmente a partir de março, a vinícola dará início a parcerias para levar os rótulos a restaurantes e lojas especializadas na Região Sudeste do Brasil.





Serviço

Alma Gerais

Instagram: @almagerais

Endereço: Rod. Agnesio Carvalho de Souza, km 73 - Condomínio Vivert Reserva da Mata, Bom Sucesso

Telefone: (35) 9 9872-6721

E-mail: oi@wine-locals.com





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino