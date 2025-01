O calor chegou para ficar em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de janeiro já teve sete dias com temperatura acima dos 30ºC na capital. Para espantar o “calorão”, separamos uma lista com cinco lugares para belo-horizontinos de todas as idades se refrescarem com sucos saborosos e diferentes.

Néctar da Serra





O suco de frutas vermelhas da loja Néctar da Serra é feito com laranja, framboesa e amora Instagram/Reprodução

A casa de sucos Néctar da Serra foi fundada em 1993 e é muito reconhecida pelos mineiros. A loja preza pela seleção de frutas frescas e naturais. No cardápio de sucos, existem 46 combinações possíveis.

Dentre as opções listadas, estão os sucos de guaraná; o “suco verde fresh”, com água de coco, couve, hortelã, abacaxi e maçã verde fuji, e o suco de frutas vermelhas, com laranja, framboesa e amora. As bebidas são 100% naturais e não passam do valor de R$ 30.





Instagram: @nectardaserra

Endereço: Rua Santa Rita Durão, 929, Savassi

Telefone: (31) 3261-2969

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9:00 às 22:00; domingo, das 10:00 às 21:00

Odoyá Cozinha





O suco "Ipanema" é uma opção refrescante do Odoyá Cozinha, feitocom abacaxi, couve, gengibre, hortelã e limão Instagram/Reprodução

Com a premissa de uma culinária leve e com “gosto de praia”, o restaurante Odoyá, além de oferecer diferentes pratos, tem também sucos com sabores que fogem do tradicional. Dentre eles, estão o suco “Praia do Rosa”, com morango, pitaya, limão siciliano e manjericão; o “Ipanema”, com abacaxi, couve, gengibre, hortelã e limão, e o “Itacaré”, que leva abacaxi, manga e coco.





Todos os sucos são vendidos a R$ 15.

Instagram: @odoya.cozinha

Endereço: Rua Pernambuco, 797, Savassi

Funcionamento: terça e quarta, das 11:30 às 15:30; quinta e sexta, das 11:30 às 15:30 e 18:00 às 23:00; sábado e domingo, das 12:00 às 17:00

Projeto Sabor





O restaurante Projeto Sabor possui 18 combinações de sucos no cardápio Instagram/Reprodução

Além de sanduíches, wraps, entradas e açaí, o Projeto Sabor possui 18 combinações de sucos no cardápio. Alguns deles são: água de coco, pitaya e limão; suco “antioxidante” com laranja, beterraba e cenoura e o suco com cacau, morango e uva.





No momento, todos os sucos estão na promoção, na faixa dos R$ 18. Cada um com 500ml.

Instagram: @projetosabor

Endereço: Avenida Cônsul Antônio Cadar, 127, Santa Lúcia

Telefone: (31) 33421373

Funcionamento: de domingo a quinta, das 11:00 às 21:30; sexta e sábado, das 11:00 às 22:00

Carimbó





A Carimbó, localizada no Mercado Novo, produz drinks e sucos a partir de frutas nativas Instagram/Reprodução

A Carimbó produz drinques e sucos a partir de frutas nativas. Lá você vai encontrar bebidas inusitadas como o suco de taperebá (cajá) com laranja e limão, o mais pedido da casa, e o suco de cupuaçu com hortelã.





Os sucos estão na faixa dos R$ 30.

Instagram: @carimbo.acai

Endereço: 2° Piso (i e b) e 3° Piso do Mercado Novo - Rua Rio Grande do Sul, 499 - Centro

Funcionamento: terça, das 11:00 às 22:00; quarta a sábado, das 11:00 às 00:00; domingo, das 11:00 às 18:00

Leco Lanches e Sucos Naturais





Dentre os campeões de vendas, está o suco "anti-stress" de melancia e limão Instagram/Divulgação

Alguns dos campeões de vendas da Leco Lanches e Sucos Naturais são: o “revigorante”, com morango, banana, pera e linhaça; o “tranquilizante”, de açaí e maracujá, e o “anti-stress”, de melancia e limão.





Além dos sucos prontos, a casa oferece a opção de o cliente montar seu próprio suco de 400ml, com quatro ingredientes. São oito no total: laranja, abacaxi com hortelã, abacaxi, manga, limão, melão, acerola e pera. Os sucos custam em média R$ 20.

Instagram: @lecolanches

Telefone: (31) 3356-8666

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 23, loja C, Santa Efigênia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino