Para acompanhar a salada de salmão do Samba Fresh, duas sugestões: limonada com gengibre e o "Coco Loco", mistura de leite de coco e limão

Após dias de festividades regadas a muita fartura, os pratos mais leves surgem como aliados na retomada do equilíbrio. As saladas e os pokes ganham espaço no paladar dos belo-horizontinos neste início de ano, tanto dos já adeptos de uma alimentação saudável quanto dos que estão buscando um “respiro” para começar 2024 com mais energia.



Para quem busca variedade, o Néctar da Serra oferece um bufê completo com proteínas, molhos da casa e ingredientes diversos para que o cliente monte a sua salada como desejar. O pedido é feito por uma comanda que detalha todas as opções. Você deve escolher de seis a 12 ingredientes para a salada média e seis a 10 ingredientes para a salada pequena.



Entre as possibilidades, estão os vegetais, com 16 opções, como mix de alfaces e broto de feijão; cinco tipos de frutas; seis tipos de carnes, como atum, frango desfiado, lombo canadense, kani e peito de peru; quatro opções de queijos e 21 especiarias, dentre elas alcaparras, alho-poró, champignon e damasco. Na compra de um prato de salada, a limonada suíça é por conta da casa.

O bufê do Néctar da Serra, com uma enorme variedade de ingredientes, permite que o cliente monte a sua salada como desejar Jair Amaral/EM/D.A Press



Funcionando no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, desde 1993, o Néctar da Serra surgiu a partir das viagens da proprietária, Júnia Quick, que sempre adotou um estilo de vida saudável e percebeu uma carência de opções mais leves na capital mineira. Com o negócio, quis mostrar que a alimentação saudável pode ser prazerosa. “Esse mito de que a salada não tem sabor, não é gostosa caiu por terra. É necessário ter atenção aos ingredientes e molhos para dar o sabor.”

Sucos personalizáveis



A casa começou só com sucos e, três anos mais tarde, passou a vender saladas no bufê e opções a la carte, como salada caesar; kani com manga; atum e azeitona; peito de peru com palmito; peito de frango com brócolis e mussarela de búfala com tomate seco. Todas essas estão disponíveis no cardápio até hoje, custam R$ 44 e podem ser customizadas.



Júnia percebe que o movimento no Néctar da Serra tende a crescer no período pós-festas de fim de ano. Segundo ela, em dias ensolarados, quando a clientela busca uma alimentação mais leve e refrescante, a casa fica “lotada”.



Com mais de 50 opções de sucos naturais personalizáveis, é possível encontrar de tudo um pouco, exceto refrigerantes e produtos industrializados. Uma das sugestões é o Suco Verde Fresh, com água de coco, couve, hortelã, abacaxi e maçã verde.

Desde 1993 no Mangabeiras, o Néctar da Serra oferece mais de 50 opções de sucos naturais, entre eles maçã com cenoura e laranja e suco verde Jair Amaral/EM/D.A Press

Havaí em Minas



Originário do Havaí, o poke é uma opção que combina frescor, sabor e nutrientes. Com base de arroz ou quinoa, o prato é composto por peixe cru fresco, geralmente atum ou salmão, combinado com uma variedade de ingredientes como abacate, pepino, rabanete, entre outros. A presença de proteínas magras, ácidos graxos essenciais e fibras faz dele uma escolha inteligente para quem busca uma alimentação equilibrada pós-festas.



Além de ser uma alternativa saudável, o poke permite uma infinidade de combinações, atendendo aos gostos e preferências individuais. Foi assim que o chefe-geral das cozinhas da rede Poke Up!, Antônio Messias, viu no frescor do prato havaiano uma oportunidade de ampliar o cardápio e agradar o público de Belo Horizonte.



As sete casas espalhadas por BH oferecem opções à la carte e rodízio de poke (R$ 79,90), em que o cliente pode se servir à vontade e montar a tigela da forma que desejar. Para quem gosta de comida japonesa, é possível combinar o poke com os sushis da rede de restaurantes no mesmo pedido.



Nas férias de verão, Antônio vê a demanda aumentar e o prato mais pedido é o Poke Salmão Up! (R$ 46,90), feito com mix de salmão, cream cheese, cebolinha, alface em tiras, castanha de caju torrada e salgada e flocos de trigo oriental. O prato acompanha molho tarê, gergelim torrado e é servido sobre um arroz oriental levemente temperado com ponzu, molho cítrico à base de limão e laranja.



O poke Salmão Tradicional (R$ 47,90) é uma opção para quem quer mergulhar nas raízes do prato. Combina arroz japonês, gergelim, molho ponzu, salmão, edamame, manga, sunomono (salada de pepino com sal, vinagre e açúcar), cebola roxa e crispy de couve. A casa oferece também um ceviche (R$ 47) refrescante como uma boa opção de entrada.

Salmão em duas versões



Parada obrigatória para quem está na região da Savassi, o Samba Fresh oferece uma verdadeira experiência imersiva na cultura havaiana, desde a estrutura física até o menu. A casa oferece sanduíches, limonadas diversas, lamen e saladas.



O prato mais pedido é o Poke Salmão (R$ 38), feito com salmão em cubos, crispy de harumaki, alga nori, sunomono e o crocante especial da casa. Também há opções de poke com atum e cogumelos.



Apesar de a “estrela” da casa ser o poke, o Samba Fresh também serve saladas. A de salmão grelhado desfiado (R$ 39) é uma opção saudável e saborosa para conhecer no Samba Fresh, servida com salmão grelhado desfiado, alface, cenoura, tomate-cereja, cebola roxa branqueada e molho de vinagre, mel e limão.



No cardápio de bebidas, as limonadas são a pedida ideal para trazer mais leveza e refrescância. A casa oferece desde a limonada tradicional até as mais exóticas, como a Coco Loco, feita com leite de coco, limão, açúcar e gelo, e a que é servida com gengibre.

Sem receita pronta



Se a ideia é apostar em um estilo de vida saudável no início de 2024, o Mercado da Salada pode ser uma excelente opção. A casa trabalha com pacotes especiais direcionados a diabéticos e cardíacos, além de cardápios personalizados elaborados com base nas prescrições de nutricionistas.



“Não acreditamos em soluções genéricas, pois reconhecemos que o metabolismo varia entre as pessoas. Por isso, apostamos na eficácia de dietas personalizadas”, afirma o proprietário Márcio Teodoro, que conta com a colaboração de uma nutricionista em sua equipe.

"Não acreditamos em soluções genéricas, pois reconhecemos que o metabolismo varia entre as pessoas. Por isso, apostamos na eficácia de dietas personalizadas." Márcio Teodoro, fundador do Mercado da Salada Jair Amaral/EM/D.A Press

Aqueles que possuem receitas profissionais também têm a opção de apresentá-las no estabelecimento para a composição personalizada de seus pratos. “Não sou nutricionista ou gastrônomo, entrei no ramo por uma tendência de mercado e mudei meu estilo de vida”, conta Márcio, que perdeu 35 quilos depois de abrir o restaurante, em 2017. Segundo ele, a busca por saladas é sempre maior durante o verão ou dias com altas temperaturas.



O Mercado da Salada também tem um bufê com 18 opções de verduras e legumes frios, 15 opções de verduras e legumes refogados e três opções de proteínas. O cliente monta sua salada como preferir e paga de acordo com o peso.



Há, ainda, sugestões no cardápio a la carte. A “Salmone Salad” (R$ 44), feita com tiras de salmão grelhado, castanhas, alface-americana e roxa, rúcula, tomate seco e molho oriental, é uma boa pedida para quem deseja um prato mais leve e refrescante. Para quem não abre mão de uma boa proteína, a “Rosbife Salad” (R$ 47,30) tem como protagonista filé-mignon grelhado, servido com muçarela, palmito, tomate-cereja, alface-americana, abacaxi e molho mostarda e mel.



Serviço



Néctar da Serra

Avenida dos Bandeirantes, 1839, Mangabeiras

(31) 3281-1466

Mercado da Salada

Rua Bernardo Guimarães, 247, Funcionários

(31) 3022-8519

Poke Up!

Rua do Ouro, 395 – loja 2, Serra

Contato: (11) 4003-1405

Samba Fresh

Rua Fernandes Tourinho, 97 – loja 1F, Savassi

(31) 2526-5020



Salada Caesar (Néctar da Serra)

Salada Caesar do Néctar da Serra Jair Amaral/EM/D.A Press

Ingredientes

1 alface-americana higienizada e picada; 1 peito de frango temperado com sal e alho, grelhado e picado em tiras; 1 colher de parmesão ralado; croutons crocantes feitos com pão de forma sem casca; ½ copo de iogurte natural; ½ copo de maionese; 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado; 1 colher de chá de alcaparras



Modo de fazer

Bata o iogurte natural, a maionese, o queijo parmesão e as alcaparras em um mixer para fazer o molho. Espalhe as folhas de alface-americana no recipiente. Espere o frango esfriar e salpique as tiras sobre as folhas. Acrescente o queijo parmesão e os croutons. Cubra com o molho caesar.

