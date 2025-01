Descubra quais os restaurantes escolhidos pela cantora Liniker em BH

No último fim de semana (25/1 e 26/1), a cantora Liniker se apresentou em Belo Horizonte, em turnê do novo álbum "Caju". O show foi um sucesso, com todos os ingressos esgotados. Durante a estada na capital mineira, a paulista de Araraquara resolveu se deliciar em restaurantes com comidas tipicamente mineiras e outras variedades. Descubra a seguir quais foram as suas três escolhas.

Dois dos restaurantes escolhidos por Liniker são da chef Bruna Martins: Birosca S2 e Florestal. Primeiro, ela passou no Florestal, que fica no Bairro Floresta, onde recebeu o carinho dos funcionários e fãs de carteirinha.

Com a proposta de dar protagonismo aos vegetais, o menu do Florestal tem itens como o “Salpicão de Palmito Defumado”, com banana verde palha e maionese de tofu, e o “Jiló Espalmado”, com cogumelos defumados e creme de castanha fermentada.

Entre os queridinhos da casa, estão a “Couve-flor frita lambuzada”: uma couve-flor em tempura (técnica asiática) lambuzada com um molho agridoce que leva tanto para China quanto para o tex-mex estadounidense (fusão da cozinha mexicana e estadunidense).

Os valores dos pratos variam de R$ 40 a R$ 110.

Restaurante Florestal acolheu a cantora Liniker em sua vinda a BH Instagram/Reprodução

Fome de carne

Depois, Liniker seguiu para almoçar no Birosca S2. Segundo o gerente e sommelier Rafael Ribeiro, a cantora estava com vontade de comer um prato que tivesse carne. Por isso, migrou de um restaurante para o outro.

Rafael conta que a cantora chegou por volta das 14h e estava acompanhada da produção. Ela pediu a “Costela de boi braseada”, acompanhada de purê de batata baroa e mil folhas de mandioca. Para beber, o gerente conta que ela ficou na água e nos drinques sem álcool.

Além da costela, no cardápio do Birosca é possível encontrar petiscos variados, como o “Pastel de Angu de Polvo”, com catupiri e nuvem de queijo meia cura — queijo brasileiro produzido a partir de leite de vaca, cabra ou ovelha e maturado por cerca de 30 dias, e o “Pimentinha”, pimenta de cheiro recheada com porco, caramelo de pequi e maionese.

O cardápio do Birosca tem itens que vão de R$ 45 a R$ 209.

Ainda segundo Ribeiro, a ida de Liniker aos restaurantes foi um privilégio: “É o reconhecimento de um trabalho que a gente tenta fazer todo dia, um trabalho bem-feito. Ela foi super simpática. Tirou foto com toda a equipe e com os clientes. Foi um privilégio para nós”, relata.

Café da tarde

Depois, Liniker visitou o Mandak Nega. O restaurante, que funciona em um quintal, tem um cardápio bem diversificado. Uma das opções é a mesa de café da tarde, com mini pastéis, caponata de berinjela, chips, torradas, massa com queijo, batatas fritas, rabanada, mini tropeiro e frutas. Além disso, também são vendidos bombons de nozes, castanha de caju, castanha do Pará, maracujá, ameixa e outros sabores.

A cantora Liniker foi recebida pelos funcionários do Mandak Nega Instagram/Reprodução

Uma porção de pastéis de angu, com 10 unidades, sai no valor de R$ 30. Os recheios são carne, queijo, linguiça com couve, cogumelo com mandioca e alho-poró. As porções de coxinha também saem no mesmo preço.

Nas redes sociais, a equipe do Madak Nega comemorou a ida da cantora no quintal: “Você ajudou a salvar nosso domingo, volte sempre, axé e caminhos abertos” era a legenda das fotos da equipe abraçada com a diva.

Para conhecer



Os restaurantes Birosca S2 e Florestal recomendam que as mesas sejam reservadas, mas não é obrigatório. Já o Mandak Nega só funciona a partir de reservas, além de serviços de bufê, confraternizações, aniversários e “todo tipo de evento”.

Serviço

Birosca S2

Instagram: @birosacas2

Endereço: Rua Silvianópolis, 483 - Santa Tereza

Funcionamento: de quarta a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (31) 99957-7267

Reservas: https://reservation-widget.tagme.com.br/smartlink/6512e6c79cf019005b673818

Florestal

Instagram: @florestal.bh

Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, 176 - Floresta

Funcionamento: de quarta a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (31) 98395-3304

Reservas: https://reservation-widget.tagme.com.br/smartlink/6512ecc185a1bc005b376fd3

Mandak Nega

Instagram: @mandaknega

Endereço: Rua Lignito, 222 - Santa Efigênia

Funcionamento: de sexta-feira a domingo, das 18h às 00h

Reservas: No Instagram

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino