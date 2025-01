Onde comemorar o aniversário de 471 anos da cidade de SP sem sair de BH

A cidade de São Paulo completa 471 anos neste sábado (25/1). O que acontece por lá influencia Minas Gerais em vários sentidos, inclusive na gastronomia. Vários bares e restaurantes paulistanos têm unidades em Belo Horizonte e são verdadeiros sucessos entre os mineiros. A seguir, uma lista com sete lugares que são originalmente de São Paulo para comemorar a data na capital mineira em grande estilo.

1. Bacio di Latte



É provável que você já tenha experimentado as delícias da famosa Bacio di Latte em algum shopping. O “forte” da casa são os gelatos, mas há outros itens no cardápio, como picolés, milkshakes, cookies e outras sobremesas.

O 'Strawberry Cheescake' é um dos sabores de gelato disponíveis na Baco di Latte Instagram/Reprodução

A primeira unidade da sorveteria foi inaugurada em 2011, na Rua Oscar Freire, em São Paulo. A loja se popularizou e seis anos depois chegou aos Estados Unidos.

Ficam expostos na vitrine, em média, 21 sabores. Em datas especiais, como o Natal, a casa produz sorvetes temáticos. Os gelatos podem ser servidos em casquinhas (recheadas ou não) e em copinhos.

Entre as opções de sabores, estão “Mousse di Pistacchio”, combinação do gelato de pistache com calda cremosa e crocante de pistache; “Crema di Bacio”, baunilha com doce de leite aveludado e nuts caramelizadas e “Cereja Silvestre”, gelato de baunilha, suave e cremoso, envolvido em uma suculenta calda de amarena feita com cerejas silvestres. Opções sem açúcar também estão disponíveis.

Os valores variam de acordo com o tamanho do produto. O copo P com até três sabores sai a R$ 17,50. Já o tamanho G, com até três sabores custa R$ 22,50.

Instagram: @baciodilatte

Endereços:

Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia - Shopping Boulevard

Avenida Olegário Maciel, 1600, Lourdes - Shopping Diamond Mall

Belo Horizonte/MG 30180-111

Avenida Do Contorno, 6061, Savassi - Shopping Pátio Savassi

Belo Horizonte/MG 30110-929

Rodovia BR-356, 3049, Belvedere - BH Shopping



Funcionamento: todos os dias, das 10:00 às 22:00

Site: https://baciodilatte.com.br/lojas/

2. Gero

Localizado dentro do Hotel Fasano, o restaurante Gero é uma opção mais sofisticada. Os pratos servidos são tradicionais da cultura italiana: risotos, massas, carnes e peixes.

Os pratos do Gero são tradicionais da cultura italiana: risotos, massas, carnes e peixes Instagram/Reprodução

No cardápio, “Gamberoni in Padella Al Limone e Vino Branco”, com camarões ao limão e vinho branco e berinjela; “Filleto Di Pesce ‘Cherne’ Alla Griglia Con Fregola”, cherne grelhado com crosta de nozes e fregola (massa de sêmola), são alguns dos itens listados. Os pratos estão na faixa dos R$ 90.

Instagram: @fasano

Endereço: Rua São Paulo, 2320, Lourdes

Funcionamento: de segunda a quinta, das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 00:00; sexta e sábado, das 12:00 às 01:00; domingo, das 12:00 às 17:00

Telefone: (31) 3500-8900

Site: https://www.fasano.com.br/gastronomia/gero-belo-horizonte/



3. Ninetto

Ninetto é uma trattoria, ou seja, uma espécie de restaurante de bairro que serve a tradicional comida italiana. Os pratos variam entre pães, burratas, massas, sobremesas e carta de drinques.

A culinária italiana é um dos pilares do restaurante Ninetto Instagram/Reprodução

A “Parmigiana di manzo” tem paillard de alcatra empanado em farinha de pão, molho pomodoro, creme de burrata e folhas de rúcula. Já o “Conchiglioni con ragù alla diavola” é uma receita que leva concha recheada com ragu de linguiça picante, fonduta de queijos e molho pomodoro.

É necessário fazer reserva para experimentar o cardápio da Ninetto através do link. Os valores variam bastante. As entradas vão de R$ 13 até R$ 44. Os pratos chegam a R$ 94.

Instagram: @ninettotrattoria

Endereço: BR-356, 3049, Belvedere - BH Shopping

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11:30 às 23:00; domingo, das 12:00 às 21:00

Reservas: https://reservation-widget.tagme.com.br/smartlink/665752c43e035f0cdf2c46eb





4. Nino

Assinado pelo chef italiano Marco Renzetti, o Nino é mais uma opção de menu com comidas italianas. No restaurante, é possível experimentar carnes, massas e outros pratos.

'Carne Crusa al Coltelo' é um dos itens do menu do restaurante Nino Instagram/Reprodução

No cardápio, algumas opções são: “Vitello Tonnato”, consiste em vitela assada, regada com molho toné, feito com atum, ovos e caldo de vitela; “Polpettone”, recheado com muçarela, basílico e bavette na manteiga. Uma refeição varia entre R$ 60 e R$ 130.

Sobremesas e uma grande variedade de bebidas como licores, doses e vinhos estão disponíveis. É preciso reservar mesa pelo link.

Instagram: @ninocucina

Endereço: Rua Curitiba, 2090, Lourdes

Funcionamento: de segunda a quinta, das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:00; sexta e sábado, das 12:00 às 16:00 e das 19:00 às 00:00; domingo, das 12:00 às 17:00

Telefone: (11) 3368-6863

Reservas: https://reservation-widget.tagme.com.br/group/66b679b11c9eeb89caebf34b?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa4J94JSzZThTGIzzEEP9_jrmv4t5vQSUpObfXpqjiadegKaPafL3KXHXU_aem_TjZTQfTWE51bJnqEX1YPjg





5. Pobre Juan

Pobre Juan é inspirado na culinária argentina, famoso por sua parrila (grelha argentina). Para provar os cortes de carne, carta de vinho e ofurô de cervejas (recipiente de madeira que ajuda a manter as bebidas geladas e decora o ambiente) que a casa de carnes oferece, é preciso fazer reservas através do link.

Compõem o menu do restaurante pratos como o "Ojo del Bife Especial", servido com farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas; o "Pescado na Brasa", salmão ou pirarucu com um acompanhamento à escolha, exceto acompanhamentos especiais e o "Pirarucu Amazônico", alimento comercializado por comunidades locais da Amazônia para ajudar na conservação da floresta. O prato é servido com farofa crocante na manteiga de garrafa, arroz de coco, purê de banana e molho de moqueca.

O 'Bife Pobe Juan' é um corte tirado da capa do Bife Ancho Instagram/Reprodução

Além das carnes, no cardápio tem frutos do mar, risotos, empanadas, saladas, sobremesas e outras variedades. Os pratos podem chegar aos R$ 200.

Instagram: @restaurantepobrejuan

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho - Diamond Mall

Rodovia BR 356, 3049, Belvedere - BH Shopping

Funcionamento: todos os dias, das 11:30 às 23:00

Telefone: (31) 3190-0757

(31) 2551-8067

WhatsApp: (31) 99269-5920

Reservas: https://widget.getinapp.com.br/3P42LM6n

6. SU

Com a premissa de ser uma experiência gastronômica japonesa com referências internacionais, o restaurante SU oferece handrolls, sandos e combinados de peças, além das bebidas. As mesas devem ser reservadas no link.

O snack 'Tacus Su Salmão' prova a mistura entre culinária japonesa e referências internacionais prometidas pelo restaurante SU Instagram/Reprodução

Os preços variam. O “Carpaccio de Barriga de Salmão” é feito com lâminas de salmão com azeite trufado, raspas de limão siciliano e flor de sal e custa R$ 85. Já o “Tartare de Centolla”, com centolla spice com wakame e pérolas de shoyu, tem o valor de R$ 131.

O diferencial é o “Omakase” (confio em você, em português), onde o chef disponibiliza um menu degustação, com a intenção de causar nos clientes uma experiência de imersão.





Instagram: @restaurante.su

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho - Diamond Mall

Funcionamento: de domingo a quinta, das 12:00 às 15:30 e das 19:00 às 22:00; sexta e sábado, das 12:00 às 16:30 e das 19:00 às 22:00

Telefone: (31) 3070-0069

Reservas: https://widget.getinapp.com.br/J6J7y4kX

Site: https://surestaurante.com.br/





7. Tatu Bola

O ambiente descontraído do Tatu Bola oferece uma grande diversidade de pratos. Hambúrgueres, pizzas, petiscos, espetinhos, saladas, churrascos e almoços estão presentes no menu.

O “Pastel Tatu Bola”, com oito tiras crocantes de pastel recheadas de frango com catupiri, carne e queijo, custa R$ 41,90.

Como exemplo de um prato de almoço, o “Parmegiana Aperitivo”, com filé-mignon com molho rústico de tomate, muçarela gratinada e manjericão, que sai a R$ 78,90.

O restaurante Tatu Bola tem um cardápio variado; entre os pratos, feijoada Instagram/Reprodução

Instagram: @tatubola.bh

Endereços:

Avenida do Contorno, 6557, Savassi

Avenida Fleming, 152, Ouro Preto

Funcionamento: todos os dias, das 17:30 às 00:00

WhatsApp: (11) 5990-2359

Site: https://linktr.ee/tatubola.belohorizonte

