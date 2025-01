Festival leva sabores nordestinos para feira de BH neste fim de semana

Neste fim de semana (25/1 e 26/1), das 10h às 18h, a Feira do Mercado Santa Tereza, localizada no bairro de mesmo nome, apresenta a segunda edição do Festival Nordestino. A festa promete axé, forró, coco de roda, apresentações e comidas típicas. A entrada e o estacionamento serão gratuitos.

No total, serão mais de 40 barracas e mais de 20 pratos tipicamente nordestinos. Entre eles, acarajé, baião de dois, escondidinho de macaxeira, bobó de camarão, vatapá, moqueca, cuscuz, dadinho de tapioca, pamonha, abará (bolinho de feijão), sarapatel (miúdo de porco temperado); farofa de feijão fradinho e outras variedades.

A produtora de eventos Raquel Silva Bicalho destaca que muitos pratos são de partes específicas do Nordeste: “O bolinho de macaxeira é original de Pipa, no Rio Grande do Norte, em formato de disco, grande, bem característico. Não se acha em outros lugares”, destaca.

Ainda segundo Bicalho, a dobradinha é feita como no Nordeste. A diferença está no preparo e nos temperos característicos de lá (coentro, cominho, pimenta-de-cheiro, alho e colorau). O feijão branco é frequentemente usado receita nordestina.

Em relação ao acarajé, todos os ingredientes vêm da Bahia. Serão seis barracas, cada uma com um preparo diferente da receita.

A partir de R$ 10

As comidas serão preparadas por chefs de cozinha convidados para o evento e vendedores que já produzem para outras festividades da feira. Os valores variam bastante de acordo com o prato, estão entre R$ 10 e R$ 35.

Raquel reforça a importância de eventos como esse: “O Festival Nordestino é uma grande oportunidade para os visitantes conhecerem um pouco mais da cultura nordestina sem sair de Belo Horizonte, essa cultura tão rica, tão diversa”, enfatiza.

As crianças também são bem-vindas: um espaço kids com atrações e colônia de férias estará disponível. Os pequenos poderão aproveitar o fim de semana com monitoria e várias brincadeiras.

O que comer

Baião de dois e farofa de feijão fradinho - Cidinha Lamounier

Bolinho de macaxeira - Anderson Batista

Macaxeira ao forno, dadinho de tapioca e camafeu (doce feito à base de nozes, leite condensado e manteiga coberto de fondant) - Maria Trindade

Cuscuz - Vanderson Lino

Moqueca e acarajé - Ezequiel

Acarajé e bobó de camarão - Fabiana Moreira

Baião de dois e dadinho de tapioca - Jó Novaes

Cuscuz - Milene Torres

Arrumadinho de carne de sol (com macaxeira e queijo coalho) - Carolina Matos

Acarajé, moqueca de siri, abará e sucos de frutas típicas (cajá, caju, cupuaçu, graviola) - Cristiane Maria dos Santos

Acarajé, abará, vatapá e cuscuz de tapioca - Elian Luiz Duarte

Dobradinha nordestina - Elaine Santos Araújo

Bala baiana - Claudia Márcia Alves

O espaço

A Feira do Mercado Santa Tereza faz parte do Circuito Mercado de Origem. Inaugurada em 2022, a estrutura é situada em um imóvel tombado e conta com uma área ao ar livre e outra coberta.

O mercado promove feiras semanais com mais de 100 expositores. Já foram atrações por lá o Festival do Pastel, Comida de Boteco Fest, apresentações de blocos de carnaval e outros.

O objetivo do circuito é unir tradição e inovação. Uma forma de prestigiar produtores e consumidores de todo o Brasil. Além de gerar emprego e renda, promover sustentabilidade e inovação, o que fortalece a identidade regional.

Em Belo Horizonte, além do bairro Santa Tereza, o bairro Olhos D’Água conta com a unidade do Mercado de Origem, inaugurado no ano passado, O lugar é conhecido por vender produtos mineiros como queijos, cachaças, cafés e doces premiados, além da "Rua do Queijo". O mercado abriga o Museu das Reduções e o Memorial Fernando Sabino.

Serviço

Feira do Mercado de Santa Tereza

Endereço: Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino