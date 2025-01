Melhor hambúrguer do Brasil é de BH, segundo ranking de festival

Saiu nesta terça-feira (28/1) o resultado do ranking do Burger Fest 2024. O festival elegeu os 50 melhores hambúrgueres do Brasil e o primeiro lugar ficou com uma casa de Belo Horizonte: Nimbos Bar, na Savassi, Região Centro-Sul. Outras oito hamburguerias da cidade entraram na disputada lista.

Para participar da competição, os participantes foram desafiados a criar um hambúrguer inédito para o festival. Foram avaliados pelos juízes: criatividade, inovação, montagem, apresentação, sabor, pão, carne, complementos, molhos e adequação às regras do festival. O ranking também contou com voto popular.

A Nimbos, que participou pela segunda vez do Burger Fest em 2024, cumpriu todos os requisitos e foi eleita a melhor do Brasil.

O chef da Nimbos, Luli Moreira, conta sobre a receita que criaram exclusivamente para o evento: “Criamos o BBQ Bliss, com hambúrguer de 180g, requeijão de corte, cebola grelhada, picles de maxixe, bacon e molho barbecue de hoisin (condimento chinês) e catchup picante em pão brioche. A nossa porção foi a Chopped Cheese Fries: batata frita caseira, burger batidinho, cebola grelhada, queijo cheddar, maionese caseira e picles de pepino”, explica.

O lanche não será item fixo do cardápio, mas vai compor o menu em eventos sazonais.

Ainda segundo o chef, a Nimbos foi inaugurada em 2017 e funcionou em seu primeiro endereço até a pandemia, quando passou a atender apenas no delivery. As portas abriram novamente em 2023, com novos sócios e uma nova proposta. Na nova fase, a casa aposta no conceito de “bar de hambúrguer", com mesas na calçada, coquetelaria descompromissada e cerveja gelada, além dos bons hambúrgueres e porções.

O hambúrguer 'Shablei' é o mais pedido na Nimbos Bar Victor Schwaner/Divulgação

Prêmios

Além do primeiro lugar no ranking do Burger Fest, a hamburgueria também ganhou no ano passado o prêmio de Melhor Sanduíche de BH pelo Prêmio Cumbuccade Gastronomia e o título de Melhor Hambúrguer de BH pelo Guia do Hambúrguer.

O queridinho dos clientes é o “Shablei”, que leva hambúrguer artesanal, requeijão de corte, rúcula, cebola caramelizada, bacon e requeijão de corte no pão de brioche. Outro sucesso é o Kimcheese, com burger 180g, requeijão de corte, bacon, kimchi (conserva de acelga) e maionese caseira. Os valores estão entre R$ 25 e R$ 45.

Mais mineiros

Entraram no ranking do Burger Fest mais oito hamburguerias de Belo Horizonte e Contagem. Confira:

3º: Foraster (Cidade Nova)

9º: Burger do Bê (Marajó)

14º: Soul Jazz Burger (Pampulha e Santa Tereza)

25º: American Bulls (Silveira e Pampulha)

29º: Tchambows (Jardim Montanhês)

31º: 2B Blend (Riacho das Pedras - Contagem)

34º: Garagem Hamburgueria (Vista Alegre)

39º: Eddie Fine Burgers (Lourdes e Vila da Serra)

Serviço

Nimbus Bar

Instagram: @nimbusbar

Endereço: Rua Sergipe, 629 - Savassi

Funcionamento: de quarta a sábado, das 18h às 00h; domingo, das 17h às 23h

E-mail: nimbosbar@gmail.com

