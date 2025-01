Conheça a marca de azeites brasileira entre as 5 melhores do mundo

O Brasil alcançou um importante marco no mundo dos azeites. A Prosperato, com sede no Rio Grande do Sul, ficou em quarto lugar geral da premiação do EVOO World Ranking, considerada a “bíblia dos azeites”, em 2024. Com 97 pontos de um total de 100, a marca garantiu ao país uma colocação até então inédita. Entre os azeites do Hemisfério Sul, levou o primeiro lugar.

Além do importante título, a marca gaúcha foi a única no mundo que conseguiu a segunda posição no top 5 de dois rankings diferentes do EVOOWR, nesse caso, considerando apenas azeites condimentados, ou seja, que agregam, além de gordura, um sabor específico.

A marca possui quatro sabores de azeites condimentados: manjericão, pimenta jalapeño, limão siciliano e alho roxo. O rótulo Prosperato com limão siciliano ficou no top 10 dos azeites condimentados mais premiados do mundo.

O rótulo de pimenta jalapeño lidera entre as marcas brasileiras participantes do Flos Olei 2025, guia que lista os 500 melhores azeites de oliva do mundo, além da premiação recebida no Athena IOOC, que ocorreu na Grécia.

A posição de quarto lugar no ranking se deve a um compilado de oito azeites tradicionais monovarietais (feitos com uma única variedade de azeitona) e blends (mistura de duas ou mais variedades de azeitonas). Não se refere a apenas um rótulo.

"Surpresa e honra"

E as premiações não param por aqui: o azeite extra virgem Exclusivo Coratina da marca gaúcha foi eleito o melhor do Brasil pelo Olivinus, considerado o maior concurso da América do Sul. O mesmo rótulo já havia sido considerado o melhor do Hemisfério Sul no concurso italiano EVO IOOC, o maior da Europa. A Prosperato coleciona outras premiações.

Para o diretor e mestre de lagar (lugar onde o azeite é feito) do Empório Prosperato, Rafael Marchetti, o prêmio foi uma superação: “Ficar em primeiro lugar do Hemisfério Sul, concorrendo com grandes empresas da Argentina, Chile, Uruguai, Austrália, África do Sul, foi uma grande surpresa e uma grande honra”, comemora.

Do mais amargo ao mais tradicional

Marchetti destaca as características de um azeite monovarietal, o Prosperato Exclusivo Coratina: o rótulo tem o maior conteúdo de polifenóis — compostos químicos que ocorrem naturalmente em plantas e que possuem propriedades antioxidantes — com perfil sensorial mais amargo e picante. Trata-se de um tempero muito saudável, devido à quantidade de polifenóis. Mais indicado para pratos específicos, “não é para todos os paladares”.

Outro azeite destacado pelo diretor é o mais tradicional e mais querido pelos clientes:: o “Origens”. Segundo ele, é o produto de mais alta gama. Isso porque o perfil sensorial é mais complexo. É um blend chamado de “Assemblage de Koroneiki (oliveira grega) e Picual (tipo de azeitona)”. Diferentemente de um blend de campo, onde as azeitonas vêm já misturadas, esse blend específico é feito através dos azeites já prontos.

Nesse caso, Marchetti acompanhou pessoalmente a produção: “Provei cada lote que entrou dos azeites, selecionei e separei em um tanque. Esse tanque foi o responsável por gerar esse blend mais complexo”, relembra. Ainda em relação ao azeite “Origens”, o diretor conta que a embalagem é igualmente especial: ela possui um lenço vermelho, característico da cultura gaúcha. O design e conceito foram premiados na London International Olive Oil Competitions.

Esse e demais azeites podem ser encontrados no site oficial da loja. As garrafas vão de 55ml a 250ml (a maior está na faixa dos R$ 52).

O rótulo 'Origens' ganhou embalagem especial que remete à cultura gaúcha Prosperato/Divulgação

A trajetória da Prosperato



Apesar de a empresa já ter domínio há mais de 30 anos na multiplicação de plantas em viveiros, foi em 2011 que a história da marca com a olivicultura começou, período em que a produção de mudas de oliveira teve início.

Era um desejo do diretor mostrar todo o potencial do azeite da Prosperato para os consumidores: “Queria mostrar que era possível produzir um azeite de alta qualidade. Para que toda essa cadeia produtiva, desde a produção das mudas até a venda do azeite, fosse possível. Em 2013, fizemos a primeira extração de azeite. Ou seja, foram 12 anos produzindo, somos pioneiros no Brasil”, relata.

Serviço

Proseperato

Instagram: @emporioprosperato

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 601, Pavão - Barra do Ribeiro/RS

Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (51) 99860-0752

E-mail: atendimento@prosperato.com.br

Site: https://emporio.prosperato.com.br/ (as compras são entregues em todo o Brasil)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino