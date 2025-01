Não come pimentão? O que fazer para não sentir indigestão

Não é de hoje que escutamos polêmicas a respeito de diversos alimentos. Assim é com o pimentão. Entre as diversas questões, estão “Só o pimentão verde é indigesto?” e “Existem pimentão macho e fêmea?”. O chef de cozinha e professor de formação profissional do Senac Minas Jorge Stouppa responde se essas e outras perguntas são mitos ou verdades.

Por que o pimentão é indigesto?

Segundo o chef, a casca dos pimentões é rica em celulose, uma fibra insolúvel (não se dissolve na água e é deixada intacta quando o alimento se move através do trato gastrointestinal) que pode ser difícil de digerir para algumas pessoas. Isso ocorre, principalmente, em pessoas que têm um sistema digestivo mais sensível ou que possuem dificuldade para digerir.

A dica para evitar problemas é cozinhar e tirar a parte de dentro, branca. Retirando essa parte, o pimentão fica mais palatável e contribui para uma boa digestão.

Outra dica do chef é tirar a casca. Para fazer isso, basta colocar o pimentão inteiro na trempe do fogão, grelha ou forno e queimá-lo. O truque é, em seguida, mergulhar em água com gelo para parar o cozimento e facilitar a retirada da pele.

O professor indica, por exemplo, a "panzanella" (salada de pão, em italiano), preparada a partir dessa técnica. Leva pimentão vermelho sem casca, berinjela assada com cominho, pão italiano amanhecido, pepino, tomate, cebola-roxa, vinagre de vinho branco, azeite, sopa de alcaparra, manjericão, pimenta-do-reino moída e açúcar.

O professor e chef de cozinha Jorge Stouppa reproduziu em sala a salada italiana 'panzanella', que leva pimentões vermelhos sem casca Jorge Stouppa/Divulgação

Para quem tem essa predisposição à indigestão, evitar o alimento durante a noite é importante. O alimento pode causar desconforto e dificuldade para dormir. Os pimentões possuem substâncias que estimulam o sistema nervoso.

Só o pimentão verde é indigesto?

Não. Stouppa esclarece que, apesar de a condição estar diretamente relacionada à cor, todos os três pimentões (verde, amarelo e vermelho) podem ser indigestos. A diferença é que o pimentão verde costuma ser mais indigesto que os outros. Justamente por ser verde, contém mais dessa fibra insolúvel.

Depois do verde, o segundo mais indigesto é o amarelo, um meio termo. Por último, o vermelho, o mais maduro. No processo de amadurecimento, os pimentões vão ficando mais adocicados e menos irritantes para o estômago.

Existe pimentão macho e pimentão fêmea?

A resposta é não! O professor do Senac afirma que o pimentão é genético. É hermafrodita, ou seja, produz gametas femininos e masculinos, como a maioria das leguminosas. “Não tem essa questão de ser fêmea com quatro pontas e macho com três pontas”, esclarece.

Pimentão é um tipo de pimenta?

Mais ou menos. Jorge Stouppa conta que essa é a dúvida de muitas pessoas. A verdade é que os pimentões fazem parte da família das pimentas. O pimentão seria uma “pimenta doce”, pois não produz capsaicina, a substância responsável pelo sabor picante.

Quais os benefícios do pimentão para a saúde?

O pimentão possui vitaminas do complexo C, responsável por fortalecer o sistema imunológico. Além disso, beneficia a saúde da pele e dos olhos com a fonte de vitamina A. O legume é também antioxidante. Rico em potássio e reduz o nível de colesterol, prevenindo doenças cardíacas.

O alimento tem baixo carboidrato e produz propriedades anti-inflamatórias também, ou seja, ajuda no controle do peso. Um “alimento poderoso, completo e que pode ser consumido mesmo em indiscriminadamente se usado da maneira correta”, afirma o chef.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino