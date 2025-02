Sindicato repudia exclusividade na venda de cervejas no carnaval: ‘abusiva’

O Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (SindBebidas-MG) repudiou a exclusividade que a Ambev, patrocinadora do carnaval de BH, terá na venda de cervejas em 10 vias da capital mineira durante os cinco dias da folia. A entidade chamou a medida de abusiva e afirmou que ela fere o direito à livre concorrência, além de prejudicar as indústrias de bebidas locais.

Mário Marques, presidente do SindBebidas, afirma que parte do repúdio vem da tradição e do apreço que o mineiro tem pela produção artesanal. “A gente trabalha o ano inteiro com a cultura e história em cima dos nossos produtos”, diz. Mário acredita que, com a exclusividade comercial no carnaval, as empresas locais de cerveja perdem a oportunidade de comercializar em uma das datas mais importantes para a venda de bebidas alcoólicas.







O presidente da entidade também afirma que tanto os produtores quanto os comerciantes podem sofrer prejuízos, uma vez que muitos deles já investiram na fabricação ou compra de bebidas de outras marcas para a folia. Em nota, o SindBebidas destaca que os estoques e as produções para o carnaval costumam ser maiores para suprir a demanda.

Adailson Severo, presidente da Associação dos Trabalhadores Ambulantes de BH, diz que a entidade está tomando providências sobre a medida, que serão anunciadas nesta quinta-feira (13/2). Adailson não forneceu mais detalhes.



Exclusividade







A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) esclarece que a exclusividade, aplicada de 28 de fevereiro a 4 de março, refere-se somente à comercialização de cervejas das marcas Brahma, Skol, Antarctica, Budweiser, Spaten, Stella Artois, Patagonia e Corona, dentre outras da Ambev. A determinação não se aplica a outros tipos de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, como refrigerantes, sucos ou água.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para pedir um posicionamento sobre a opinião do SindBebidas. O Executivo municipal informou que a medida foi apresentada em edital, publicado em 18 de dezembro de 2024, e que a Ambev foi “a única empresa interessada em arrematar a cota”. A empresa também se posicionou: “Esclarecemos que a venda de produtos pelos ambulantes credenciados durante o Carnaval segue as regras estabelecidas pela Belotur em edital de licitação.”





Além disso, a Prefeitura destacou que a exclusividade se aplica a 10 vias de BH, são elas: Avenida Amazonas, entre Rua São Paulo e Rua da Bahia; Avenida Afonso Pena, entre Avenida Amazonas e Avenida Álvares Cabral; Avenida Brasil, entre a Avenida Afonso Pena e Avenida Francisco Sales; Avenida Getúlio Vargas, entre Rua Alagoas e Rua Professor Moraes; Rua Mármore, entre Rua Gabro e Rua Tenente Durval; Avenida dos Andradas, entre Rua Alphonsus de Guimarães e Rua Pirite; Avenida dos Andradas, entre Avenida do Contorno e Rua dos Carijós; Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre a Avenida Antônio Abrahão Caram e Avenida Presidente Carlos Luz; Avenida dos Bandeirantes, entre Praça da Bandeira e Rua Professor Mello Cançado; Avenida Assis Chateaubriand, entre Rua Sapucaí e Rua Silva Ortiz.



