TV Alterosa: Central do Carnaval recebe Baianeiros e corte momesca de BH

O Central do Carnaval volta a ser exibido na TV Alterosa no próximo sábado (15/2). Para a primeira edição, o programa recebe o bloco Baianeiros e a Corte Momesca de BH. Com apresentação de Susana Vieira, a exibição vai ao ar sempre com uma atração especial no estúdio e equipes nas ruas para mostrar o melhor da folia.

Com as ruas de Belo Horizonte já se aquecendo para o carnaval, a programação será transmitida todos os sábados, com cobertura completa do que acontece na cidade durante esse período. A edição começa no primeiro dia oficial da festa, de 15 de fevereiro a 9 de março, e, por isso, trará conteúdos sobre os preparativos, ensaios das escolas de samba e outros temas relacionados às festividades.

"A expectativa é a melhor possível. São 50 pessoas diretamente envolvidas na produção, execução e exibição do programa. E o mais importante: o ineditismo e o pioneirismo dele na televisão mineira. Não é uma simples cobertura ou flashes, ele é dedicado ao carnaval do estado, com uma hora de duração", comenta o gerente de jornalismo da Alterosa, Ricardo Carlini, que também comanda a direção do Central do Carnaval.

O programa é o único de Minas Gerais voltado exclusivamente à cobertura local dos blocos, desfiles e festas. Ele é transmitido ao vivo, sempre às 13h, com a presença de algum grupo ou personalidade. Para a estreia, quem marca presença é o grupo Baianeiros, de Lelo Lobão e Daniel Maestro, e a Corte Momesca de BH. "É um dos maiores blocos do estado, que já chegou a arrastar um milhão de pessoas pelas ruas do bairro Castelo, na Região da Pampulha", afirma Carlini.

Além de fornecer informações detalhadas sobre artistas, blocos e escolas de samba, o Central do Carnaval também abordará questões de segurança, com dicas sobre como aproveitar a folia com tranquilidade.

Ambulantes

Os ambulantes que tiveram suas inscrições confirmadas pela Belotur para trabalhar no Carnaval de BH têm até sábado (15) para retirar as credenciais. O atendimento ocorre das 8h às 17h, no Expominas, na Região Oeste.

A entrega começou na última terça-feira, quando 2.624 credenciais foram distribuídas. O tempo médio de atendimento tem sido de 15 minutos, incluindo um breve treinamento obrigatório com orientações sobre as regras de comercialização.

A credencial permite que os ambulantes trabalhem exclusivamente nos desfiles de blocos de rua entre 15 de fevereiro e 9 de março, respeitando normas como a proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos e a comercialização de produtos em eventos privados.

Serviço

Central do Carnaval

Estreia: sábado, 15/02

Apresentação: Susana Vieira

Horário: 13h