Fraldas geriátricas passam a ser gratuitas na Farmácia Popular

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quinta-feira (13/2) que os produtos do programa Farmácia Popular que ainda eram pagos poderão ser retirados de graça.

Com isso, os dois itens que tinham coparticipação, ou seja, o cidadão pagava uma parte do custo, foram incluídos: a fralda geriátrica e um medicamento para diabetes e para doenças cardiovasculares.

Nísia também anunciou a abertura do credenciamento para aderir ao programa a 758 cidades que ainda não eram contempladas, conforme mostrou a Folha. Esse total representa 14% das 5.570 cidades do país.

Até o momento, o programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, glaucoma e outras doenças.

O anúncio foi feito durante participação na Conferência Ministerial Saúde e Educação, mesa parte da programação do terceiro e último dia do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília.

No evento, ela detalhou ainda informações sobre o Programa Saúde na Escola, previsto para ser retomado no dia 18 de fevereiro, além da mobilização no controle da dengue em todo o país e outros programas da pasta.

A ministra destacou que a saúde no Brasil enfrenta hoje quatro desafios principais: desigualdade, aspectos demográficos, como envelhecimento, a necessidade de voltar a ciência para a melhoria do acesso à saúde e a interação do SUS (Sistema Único de Saúde).

Na primeira parte do evento, a conferência apresentou dados do Ministério da Educação com o enfoque na esfera municipal.

O evento teria, inicialmente a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, que enviou representantes da pasta em decorrência de sua viagem ao Amapá para acompanhar o presidente Lula (PT).

A pasta deu destaque aos programas Compromisso Criança Alfabetizada e Escola em Tempo Integral, com estímulos para a adesão dos municípios.