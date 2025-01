Vice-líder do governo vai propor a Lula uma Farmácia Popular de comida

Vice-líder do governo no Congresso, Bohn Gass vai propor a Lula uma Farmácia Popular de comida. O deputado petista quer que beneficiários do Bolsa Família gastem parte do benefício, 30%, em postos de venda de alimentos da agricultura familiar, com preços mais baixos, nos mesmos moldes do programa de medicamentos baratos. O deputado pretende, nos próximos dias, apresentar a ideia ao ministro Paulo Teixeira.

Para Bohn Gass, o governo também precisa explicar melhor por que os alimentos subiram tanto de preço. Um dos fatores de encarecimento, segundo ele, além da alta do dólar, foi a venda da indústria de fertilizantes por parte do governo Bolsonaro. A dependência do mercado externo nesse quesito encareceu a produção agrícola, defende ele.

O deputado também critica o governo anterior por ter provocado um desmonte nas políticas de abastecimento e segurança alimentar. De acordo com ele, a Conab está trabalhando com programas de compras públicas e estocagem de alimentos para recompor essas políticas.

Para o deputado, o governo deveria explicar aos brasileiros que houve um aquecimento no mercado, com melhora no poder de compra, o que refletiu em uma inflação por demanda. “Em dezembro, houve fila nos mercados. Não era fila para comprar osso, era para comprar carne. Pode não ser a picanha, mas o povo começou a comer proteína de novo.”