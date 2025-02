Homem recebe ligação, sai de casa e é assassinado

Um jovem de 26 anos, identificado como Eduardo Elias dos Santos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (13/1) no bairro Mãe de Deus, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, Elias recebeu uma ligação e foi atraído para um imóvel perto de sua casa, onde foi surpreendido pelos assassinos. Ele foi atingido na cabeça, costas, mãos e pés. A perícia recolheu 25 cartuchos de pistola 9mm na rua Santa Izabel, onde o crime ocorreu.

Testemunhas relataram que um dos suspeitos fugiu de bicicleta em direção ao bairro Palmeiras, enquanto o outro entrou em uma residência próxima.

Familiares da vítima informaram à PM que Elias saiu de casa armado, pois era constantemente ameaçado e já havia sofrido duas tentativas de homicídio, sendo uma no fim de 2024. No entanto, a arma não foi encontrada no local. Os familiares não explicaram os motivos pelos quais a vítima era ameaçada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, mas, até o momento da publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

