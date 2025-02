MG: homem capina lote e encontra jiboia; veja vídeo

Um homem se deparou com uma jiboia, de 2 metros de comprimento, enquanto capinava o lote de uma residência, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, nesta quinta-feira (13/2). O Corpo de Bombeiros (CBMMG) fez a captura do animal.

Segundo a corporação, o local onde a cobra estava, fica localizado no Bairro Tamanduá, próximo ao Haras GP, em uma região de chácaras.

O homem que acionou os militares estava capinando o lote, onde há uma construção em andamento. "O lote é murado, e não existe área de mata próxima ao imóvel", informou o CBMMG.

Em vídeo cedido ao Estado de Minas, é possível ver que a jiboia se encontrava ao lado do muro em construção e a grama do terreno.

As imagens mostram a cobra se contorcendo contra as tentativas dos militares em capturá-la. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a jiboia foi devolvida ao seu ambiente natural, em área de mata afastada do perímetro urbano.