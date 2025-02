Homem sai da prisão, furta casa, deixa documento lá e é preso novamente

Um homem de 32 anos foi preso, em Patos de Minas, por invadir e furtar uma casa. A detenção contou com ajuda do próprio suspeito, que deixou seu alvará de soltura na casa em que o crime foi cometido. Tinha cerca de 24 horas que ele havia sido solto.

O suspeito deixou a penitenciária na terça-feira (11/2) e, na quarta-feira (12/2), furtou uma casa. A invasão foi notada pela família quando todos voltaram para a residência, perto das 19h. Uma porta foi arrombada e várias roupas e aparelhos eletrônicos tinham sido levados.

Depois de verificarem cômodos revirados, os proprietários encontraram no imóvel um documento emitido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Era o alvará de soltura com o nome do provável invasor. O documento indicava que ele havia sido solto do Presídio Sebastião Satiro às 17h46 da terça.

Com base nesse alvará e com imagens de câmeras de segurança de casas da vizinhança, a Polícia Militar fez buscas e encontrou o suspeito no bairro Bela Vista. Ele vestia roupas furtadas de um dos moradores da casa.

Segundo informações da PM, o homem é usuário de drogas e foi abordado em uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes.

Ele voltou para o presídio ainda na noite da quarta-feira (12/2).